Arthur Rinderknech afronta una posible suspensión de cuatro años tras la acusación formal de negarse a un control antidoping sorpresa (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

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El tenista francés Arthur Rinderknech afronta una posible suspensión de cuatro años de la actividad profesional tras ser acusado de haberse negado a someterse a un control antidoping sorpresa que tuvo lugar en Bretaña, Francia, en junio de este año. La International Tennis Integrity Agency (ITIA) confirmó los cargos este miércoles y anunció que el caso será resuelto por un tribunal independiente a principios de 2027.

El incidente se remonta a principios de junio, cuando oficiales de control antidoping se presentaron de forma imprevista en el domicilio del tenista, en Bretaña, para solicitarle una muestra. Según la información publicada por el diario L’Équipe, Rinderknech no cooperó con el procedimiento. El medio francés, que fue el primero en revelar el caso, señaló que podría haberse tratado de un “posible malentendido con el encargado de la toma de muestras”, aunque no descartó la negativa deliberada.

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De acuerdo con los detalles revelados en la publicación, Rinderknech se topó con el agente de habla inglesa justo cuando salía de su domicilio en Saint-Grégoire, apurado porque debía tomar un tren. El tenista habría creído que retirarse en ese momento sería equivalente a un simple “no-show” (control fallido por ausencia), sin mayores consecuencias: bajo el reglamento, hacen falta tres ausencias en un período de 12 meses para que eso configure una violación. Sin embargo, esa lógica solo aplica cuando el deportista no ha sido notificado previamente; una vez que el oficial lo informa de forma personal y le solicita la muestra, la negativa ya no puede asimilarse a una ausencia.

El deportista francés recibió la notificación del proceso disciplinario durante su estadía con el equipo de Copa Davis en Quebec (REUTERS/Benoit Tessier)

Según el diario francés, Rinderknech habría firmado un documento dejando constancia de su negativa, sin aparentemente dimensionar las consecuencias legales del acto. La acusación formal llegó a sus manos durante la semana en que estuvo con la selección francesa de Copa Davis en Quebec, a mediados de septiembre.

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La normativa vigente del Programa Antidoping del Tenis 2026 establece que los tenistas incluidos en el grupo de control registrado deben indicar diariamente una franja horaria de una hora en la que estén disponibles para ser evaluados. Sin embargo, los deportistas también pueden ser sometidos a controles fuera de ese período, y están obligados a proveer una muestra una vez que el oficial de control los notifica formalmente, salvo que exista una justificación de peso.

La ITIA confirmó la acusación en un comunicado emitido este miércoles, luego de que el tenista publicara su propia declaración en redes sociales. “Podemos confirmar que Arthur Rinderknech ha sido acusado de negarse a realizar un control”, indicó el organismo. La agencia también expresó su malestar por la difusión pública del expediente, que según sus propias reglas debía mantenerse en estricta confidencialidad hasta la resolución del caso.

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El tenista Arthur Rinderknech negó los cargos a través de sus redes sociales y solicitó dirimir el conflicto ante un tribunal independiente (REUTERS/Benoit Tessier)

A diferencia de otras infracciones antidoping —como la detección de una sustancia prohibida en sangre—, la negativa a un control no conlleva una suspensión provisional automática, por lo que Rinderknech puede continuar compitiendo mientras aguarda la audiencia.

El Artículo 2.3 del reglamento antidoping del tenis tipifica como violación la evasión o la negativa a someterse a una toma de muestras sin justificación válida. La pena de partida, según el artículo 10.3.1, es de cuatro años de suspensión. No obstante, si el jugador logra demostrar ante el tribunal que su incumplimiento no fue intencional, el artículo 10.3.1.1 habilita una reducción a dos años.

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El tenista, de 31 años y actualmente ubicado en el puesto 57 del ranking mundial, respondió a las acusaciones mediante un publicación en Instagram publicado en las horas previas a la confirmación oficial de la ITIA. En su declaración, señaló que el organismo había comprometido la confidencialidad del proceso y que la filtración al diario L’Équipe resultaba inaceptable.

El tenista negó los cargos a través de sus redes sociales y solicitó dirimir el conflicto ante un tribunal independiente. (REUTERS/Benoit Tessier)

“He informado al ITIA que niego la acusación y he solicitado que el asunto sea resuelto por un tribunal independiente, como es mi derecho”, escribió el tenista. Agregó que no haría más comentarios públicos sobre los detalles del caso hasta que se celebre la audiencia, y subrayó que confiaba en su exoneración: “Nunca he consumido ninguna sustancia prohibida y estoy orgulloso de mis logros en el tenis profesional, todos alcanzados con trabajo duro e integridad”.

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La ITIA precisó que la audiencia tendrá lugar “a principios del próximo año”. Rinderknech, que el año pasado derrotó al entonces número uno del mundo Alexander Zverev en la primera ronda de Wimbledon, alcanzó su mejor posición en el ranking en mayo de ese mismo año, cuando llegó al puesto 24.