Rockstar revela dos nuevas canciones de GTA 6: Cardi B y Fuerza Regida se unen a la banda sonora del juego

El videojuego Grand Theft Auto VI (GTA 6) tendrá una banda sonora de 34 canciones, algunas originales. Ya se conocían temas de Travis Scott, Rauw Alejandro y CA7RIEL & Paco Amoroso. Rockstar reveló dos nuevas canciones.
Se trata de Suzuki, de Fuerza Regida, y Don’t Chart, de Cardi B. Ambas canciones ya están disponibles en plataformas de música como Spotify.
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Suzuki sigue el género regional mexicano, con influencias de corridos tumbados, música sierreña y sonidos urbanos de raíces tradicionales.
Por su parte, Don’t Chart mantiene el estilo característico de Cardi B: rap, una base minimalista y letras desafiantes.
A pesar de que el juego no contará con su propio CD físico, la banda sonora, sí, además de una versión vinilo.
Cuáles son las canciones de GTA 6
De momento, las canciones originales de GTA 6 son:
- Don’t Chart — Cardi B
- Suzuki — Fuerza Regida
- RHYNO — Travis Scott
- Sexy Magic — CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress
- Last Thing You Need — Morgan Wallen
- Macacoa 2000 — Rauw Alejandro
- That’s It — Yung Lean, Future y Metro Boomin
- Bright Lights, Big City — Keith Richards
Además, otros temas que conforman la playlist de GTA 6 son:
- Pound Town — Sexyy Red y Tay Keith
- Skrilla — Kodak Black
- Against All Odds (Take a Look at Me Now) — Phil Collins
- Mine O Mine — Aluna y Jayda G
- Besito de Coco — Celia Cruz
- People Are People — Depeche Mode
- Love Is a Long Road — Tom Petty
- Talkin’ to Myself Again — Tammy Wynette
- Everybody Have Fun Tonight — Wang Chung
- Child Support — Zenglen
- Thunder Island — Jay Ferguson
- Hot Together — The Pointer Sisters
- But I Think It’s a Dream — Captain & Tennille
- Inner Light — Elderbrook y Bob Moses
- Pop Bottles - Main — Birdman y Lil Wayne
- Off the Grid — !!! y Meah Pace
- Se Me Nota (Agárrame) — Chimbala y Omega
- Let Your Love Flow — The Bellamy Brothers
- Love Bites — Def Leppard
- Devil Woman - 2001 Remaster — Cliff Richard
- Cars and Girls — Prefab Sprout
Bad Bunny se une a las estaciones de radio de GTA 6
Rockstar Games presentó las primeras seis estaciones de radio de Grand Theft Auto VI y confirmó una novedad que modificará la experiencia sonora de la saga: los jugadores podrán escuchar radio y pódcast bajo demanda fuera de los vehículos.
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Jason y Lucía usarán auriculares conectados a sus teléfonos móviles para acceder a esos contenidos mientras recorren Leonida a pie, sin perder la opción tradicional de oírlos dentro de los automóviles.
El juego, cuyo lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series, contará con una oferta musical más amplia que las entregas anteriores.
Las emisoras anunciadas son Flash FM, Cocoteo FM, Back Country Radio, AfroBank FM, The Chamber 106.6 y Dirty South Classics. Sus programaciones abarcarán pop, música latina, country alternativo, música afro, metal, rap y hip-hop regional.
Flash FM incluirá canciones de Charli xcx, MGMT y Zara Larsson junto a PinkPantheress. Cocoteo FM reunirá música de Bad Bunny, Axel Rulay con Farruko y El Alfa, y Romeo Santos con El Chaval de la Bachata.
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CD y vinilo de la banda sonora original de GTA 6
Rockstar Games anunció Grand Theft Auto VI: The Album, una banda sonora oficial de 34 canciones inéditas que se publicará el 20 de noviembre de 2026, un día después del lanzamiento de GTA 6.
El proyecto, realizado junto a Atlantic Records, incluye a artistas como Travis Scott, Keith Richards, Rauw Alejandro y CA7RIEL & Paco Amoroso. Aunque el videojuego no tendrá edición física, el álbum se venderá de forma independiente en CD y vinilo.
Rockstar ya lanzó varios sencillos en plataformas digitales y habilitó preventas en tres versiones. Además, anticipó novedades sobre una banda sonora interactiva y la evolución del sistema de radio del juego.
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