Rockstar revela dos nuevas canciones de GTA 6: Cardi B y Fuerza Regida se unen a la banda sonora del juego

El videojuego tendrá un álbum con 34 canciones, algunas creadas especialmente para el lanzamiento. (Rockstar)

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El videojuego Grand Theft Auto VI (GTA 6) tendrá una banda sonora de 34 canciones, algunas originales. Ya se conocían temas de Travis Scott, Rauw Alejandro y CA7RIEL & Paco Amoroso. Rockstar reveló dos nuevas canciones.

Se trata de Suzuki, de Fuerza Regida, y Don’t Chart, de Cardi B. Ambas canciones ya están disponibles en plataformas de música como Spotify.

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Suzuki sigue el género regional mexicano, con influencias de corridos tumbados, música sierreña y sonidos urbanos de raíces tradicionales.

Por su parte, Don’t Chart mantiene el estilo característico de Cardi B: rap, una base minimalista y letras desafiantes.

La compañía dio a conocer dos incorporaciones recientes a la lista musical de GTA 6. (Rockstar Games)

A pesar de que el juego no contará con su propio CD físico, la banda sonora, sí, además de una versión vinilo.

Cuáles son las canciones de GTA 6

De momento, las canciones originales de GTA 6 son:

Don’t Chart — Cardi B

Suzuki — Fuerza Regida

RHYNO — Travis Scott

Sexy Magic — CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress

Last Thing You Need — Morgan Wallen

Macacoa 2000 — Rauw Alejandro

That’s It — Yung Lean, Future y Metro Boomin

Bright Lights, Big City — Keith Richards

La canción de Cardi B apuesta por una producción sencilla y letras de tono desafiante. REUTERS/Alessandro Garofalo

Además, otros temas que conforman la playlist de GTA 6 son:

Pound Town — Sexyy Red y Tay Keith

Skrilla — Kodak Black

Against All Odds (Take a Look at Me Now) — Phil Collins

Mine O Mine — Aluna y Jayda G

Besito de Coco — Celia Cruz

People Are People — Depeche Mode

Love Is a Long Road — Tom Petty

Talkin’ to Myself Again — Tammy Wynette

Everybody Have Fun Tonight — Wang Chung

Child Support — Zenglen

Thunder Island — Jay Ferguson

Hot Together — The Pointer Sisters

But I Think It’s a Dream — Captain & Tennille

Inner Light — Elderbrook y Bob Moses

Pop Bottles - Main — Birdman y Lil Wayne

Off the Grid — !!! y Meah Pace

Se Me Nota (Agárrame) — Chimbala y Omega

Let Your Love Flow — The Bellamy Brothers

Love Bites — Def Leppard

Devil Woman - 2001 Remaster — Cliff Richard

Cars and Girls — Prefab Sprout

La emisora de música latina de GTA 6 incluirá temas del artista puertorriqueño. REUTERS/Tomas Cuesta/Archivo

Bad Bunny se une a las estaciones de radio de GTA 6

Rockstar Games presentó las primeras seis estaciones de radio de Grand Theft Auto VI y confirmó una novedad que modificará la experiencia sonora de la saga: los jugadores podrán escuchar radio y pódcast bajo demanda fuera de los vehículos.

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Jason y Lucía usarán auriculares conectados a sus teléfonos móviles para acceder a esos contenidos mientras recorren Leonida a pie, sin perder la opción tradicional de oírlos dentro de los automóviles.

El juego, cuyo lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series, contará con una oferta musical más amplia que las entregas anteriores.

Rockstar planea publicar el videojuego el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series. (Rockstar Games/YouTube)

Las emisoras anunciadas son Flash FM, Cocoteo FM, Back Country Radio, AfroBank FM, The Chamber 106.6 y Dirty South Classics. Sus programaciones abarcarán pop, música latina, country alternativo, música afro, metal, rap y hip-hop regional.

Flash FM incluirá canciones de Charli xcx, MGMT y Zara Larsson junto a PinkPantheress. Cocoteo FM reunirá música de Bad Bunny, Axel Rulay con Farruko y El Alfa, y Romeo Santos con El Chaval de la Bachata.

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CD y vinilo de la banda sonora original de GTA 6

Rockstar Games anunció Grand Theft Auto VI: The Album, una banda sonora oficial de 34 canciones inéditas que se publicará el 20 de noviembre de 2026, un día después del lanzamiento de GTA 6.

Grand Theft Auto VI: The Album llegará el 20 de noviembre de 2026, tras el estreno del título. (Rockstar Games)

El proyecto, realizado junto a Atlantic Records, incluye a artistas como Travis Scott, Keith Richards, Rauw Alejandro y CA7RIEL & Paco Amoroso. Aunque el videojuego no tendrá edición física, el álbum se venderá de forma independiente en CD y vinilo.

Rockstar ya lanzó varios sencillos en plataformas digitales y habilitó preventas en tres versiones. Además, anticipó novedades sobre una banda sonora interactiva y la evolución del sistema de radio del juego.

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