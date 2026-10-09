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Rockstar revela dos nuevas canciones de GTA 6: Cardi B y Fuerza Regida se unen a la banda sonora del juego

La compañía de videojuegos ya había presentado varios temas originales, entre ellos RHYNO de Travis Scott y Macacoa 2000 de Rauw Alejandro

Take Two, uno de los responsables de GTA 6, investiga a los responsables de las filtraciones de su videojuego.
El videojuego tendrá un álbum con 34 canciones, algunas creadas especialmente para el lanzamiento. (Rockstar)
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El videojuego Grand Theft Auto VI (GTA 6) tendrá una banda sonora de 34 canciones, algunas originales. Ya se conocían temas de Travis Scott, Rauw Alejandro y CA7RIEL & Paco Amoroso. Rockstar reveló dos nuevas canciones.

Se trata de Suzuki, de Fuerza Regida, y Don’t Chart, de Cardi B. Ambas canciones ya están disponibles en plataformas de música como Spotify.

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Suzuki sigue el género regional mexicano, con influencias de corridos tumbados, música sierreña y sonidos urbanos de raíces tradicionales.

Por su parte, Don’t Chart mantiene el estilo característico de Cardi B: rap, una base minimalista y letras desafiantes.

Imagen del album de 'Grand Theft Auto 6'
La compañía dio a conocer dos incorporaciones recientes a la lista musical de GTA 6. (Rockstar Games)

A pesar de que el juego no contará con su propio CD físico, la banda sonora, sí, además de una versión vinilo.

Cuáles son las canciones de GTA 6

De momento, las canciones originales de GTA 6 son:

  • Don’t Chart — Cardi B
  • Suzuki — Fuerza Regida
  • RHYNO — Travis Scott
  • Sexy Magic — CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress
  • Last Thing You Need — Morgan Wallen
  • Macacoa 2000 — Rauw Alejandro
  • That’s It — Yung Lean, Future y Metro Boomin
  • Bright Lights, Big City — Keith Richards
La canción de Cardi B apuesta por una producción sencilla y letras de tono desafiante. REUTERS/Alessandro Garofalo
La canción de Cardi B apuesta por una producción sencilla y letras de tono desafiante. REUTERS/Alessandro Garofalo

Además, otros temas que conforman la playlist de GTA 6 son:

  • Pound Town — Sexyy Red y Tay Keith
  • Skrilla — Kodak Black
  • Against All Odds (Take a Look at Me Now) — Phil Collins
  • Mine O Mine — Aluna y Jayda G
  • Besito de Coco — Celia Cruz
  • People Are People — Depeche Mode
  • Love Is a Long Road — Tom Petty
  • Talkin’ to Myself Again — Tammy Wynette
  • Everybody Have Fun Tonight — Wang Chung
  • Child Support — Zenglen
  • Thunder Island — Jay Ferguson
  • Hot Together — The Pointer Sisters
  • But I Think It’s a Dream — Captain & Tennille
  • Inner Light — Elderbrook y Bob Moses
  • Pop Bottles - Main — Birdman y Lil Wayne
  • Off the Grid — !!! y Meah Pace
  • Se Me Nota (Agárrame) — Chimbala y Omega
  • Let Your Love Flow — The Bellamy Brothers
  • Love Bites — Def Leppard
  • Devil Woman - 2001 Remaster — Cliff Richard
  • Cars and Girls — Prefab Sprout
La emisora de música latina de GTA 6 incluirá temas del artista puertorriqueño. REUTERS/Tomas Cuesta/Archivo
La emisora de música latina de GTA 6 incluirá temas del artista puertorriqueño. REUTERS/Tomas Cuesta/Archivo

Bad Bunny se une a las estaciones de radio de GTA 6

Rockstar Games presentó las primeras seis estaciones de radio de Grand Theft Auto VI y confirmó una novedad que modificará la experiencia sonora de la saga: los jugadores podrán escuchar radio y pódcast bajo demanda fuera de los vehículos.

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Jason y Lucía usarán auriculares conectados a sus teléfonos móviles para acceder a esos contenidos mientras recorren Leonida a pie, sin perder la opción tradicional de oírlos dentro de los automóviles.

El juego, cuyo lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series, contará con una oferta musical más amplia que las entregas anteriores.

Tráiler GTA 6
Rockstar planea publicar el videojuego el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series. (Rockstar Games/YouTube)

Las emisoras anunciadas son Flash FM, Cocoteo FM, Back Country Radio, AfroBank FM, The Chamber 106.6 y Dirty South Classics. Sus programaciones abarcarán pop, música latina, country alternativo, música afro, metal, rap y hip-hop regional.

Flash FM incluirá canciones de Charli xcx, MGMT y Zara Larsson junto a PinkPantheress. Cocoteo FM reunirá música de Bad Bunny, Axel Rulay con Farruko y El Alfa, y Romeo Santos con El Chaval de la Bachata.

CD y vinilo de la banda sonora original de GTA 6

Rockstar Games anunció Grand Theft Auto VI: The Album, una banda sonora oficial de 34 canciones inéditas que se publicará el 20 de noviembre de 2026, un día después del lanzamiento de GTA 6.

GTA 6
Grand Theft Auto VI: The Album llegará el 20 de noviembre de 2026, tras el estreno del título. (Rockstar Games)

El proyecto, realizado junto a Atlantic Records, incluye a artistas como Travis Scott, Keith Richards, Rauw Alejandro y CA7RIEL & Paco Amoroso. Aunque el videojuego no tendrá edición física, el álbum se venderá de forma independiente en CD y vinilo.

Rockstar ya lanzó varios sencillos en plataformas digitales y habilitó preventas en tres versiones. Además, anticipó novedades sobre una banda sonora interactiva y la evolución del sistema de radio del juego.

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