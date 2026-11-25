El Ministerio Público presentó cargos contra el exjerarca por presunta incitación a la discriminación agravada e impedimento de derechos fundamentales. (FOTO: La Tribuna)

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El proceso judicial contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, continuará después de que la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán ratificara la resolución que lo mantiene bajo procesamiento judicial.

La decisión fue confirmada este miércoles por la periodista y defensora de derechos humanos Dina Meza, quien explicó que el tribunal desestimó la impugnación presentada por la defensa de Hernández, que buscaba dejar sin efecto las actuaciones desarrolladas desde las primeras etapas del procedimiento penal.

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Según Meza, la representación legal del exjefe militar pretendía revertir el requerimiento fiscal, anular lo actuado durante la audiencia de imputado y dejar sin efecto el auto de formal procesamiento, con el objetivo de obtener un sobreseimiento definitivo.

La resolución de la Corte mantiene vigente la decisión del juzgado de primera instancia y permite que el expediente continúe su recorrido en los tribunales, luego de permanecer a la espera de una respuesta sobre los recursos presentados por la defensa.

“Está confirmado de que la Corte de Apelaciones de lo Penal rechazó, desestimó el recurso interpuesto por la defensa de Roosevelt Hernández, que pretendía echar abajo todo el proceso”, manifestó Meza.

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La defensora consideró que la decisión permite retomar una etapa judicial que, a su criterio, ya debería haberse desarrollado, y expresó su expectativa de que el expediente avance sin nuevas interrupciones.

Audiencia preliminar, el siguiente paso

Los reportes judiciales publicados este 25 de noviembre identifican la impugnación resuelta por la Corte como un recurso de apelación, no como un recurso de amparo. La resolución fue adoptada por unanimidad y confirmó el auto de formal procesamiento dictado en septiembre.

Tras la decisión del tribunal de alzada, el expediente deberá continuar ante el juzgado penal correspondiente, que tendrá la responsabilidad de programar la audiencia preliminar.

En esta etapa, el juez analizará los elementos presentados por el Ministerio Público y los argumentos de la defensa para determinar si existen fundamentos suficientes para elevar el caso a juicio oral y público.

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Dina Meza expresó que espera que el juez que conozca el expediente actúe conforme a derecho y permita que el proceso avance hacia esa siguiente fase, donde las partes podrán debatir los señalamientos ante un tribunal.

En 2025, el CPH ya había señalado a Roosevelt Hernández por publicaciones institucionales contra periodistas. (FOTO: La Prensa)

La defensora también manifestó preocupación por posibles nuevas dilaciones derivadas de otros recursos que pueda presentar la representación legal de Roosevelt Hernández, aunque reconoció que la defensa tiene derecho a utilizar los mecanismos establecidos en la legislación.

“Lo importante es que se siga el proceso en la audiencia preliminar, que ya hubiéramos terminado; más bien estuviéramos en juicio oral y público”, señaló.

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El caso está relacionado con publicaciones difundidas en mayo de 2025 a través de un medio institucional de las Fuerzas Armadas, en las que se realizaron señalamientos contra periodistas que habían cuestionado actuaciones de la institución castrense.

Implicaciones para la libertad de prensa

El Ministerio Público presentó acusación contra Hernández por los presuntos delitos de incitación a la discriminación agravada y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales.

Entre los periodistas identificados como afectados en el expediente figuran Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra Galeas y José Adán López. La acusación también comprende señalamientos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

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Meza sostuvo que la resolución representa un antecedente para Honduras, porque el proceso involucra a quien estuvo al frente de la máxima estructura de mando de las Fuerzas Armadas.

Los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra Galeas y José Adán López figuran como personas afectadas en la causa. (FOTO: Tu Nota)

La defensora considera que el caso tiene implicaciones que van más allá de la situación jurídica del exjefe militar, porque también plantea el debate sobre las garantías para ejercer el periodismo y las responsabilidades que pueden derivarse de actuaciones dirigidas contra comunicadores.

La resolución de la Corte de Apelaciones no representa una condena contra Hernández ni establece su culpabilidad. El auto de formal procesamiento significa que el proceso penal continúa y que los señalamientos deberán seguir siendo examinados conforme a las etapas judiciales correspondientes.

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El siguiente paso está en manos del juzgado que deberá recibir el expediente y establecer la fecha de la audiencia preliminar, mientras la defensa conserva su derecho a ejercer los recursos legales y Hernández mantiene su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.