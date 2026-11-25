Juan Martín del Potro levanta la Ensaladera. Argentina campeón de la Copa Davis (Crédito: Archivo AAT)

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Argentina había llegado cuatro veces a la final de la Copa Davis, pero el título se le negaba. La historia, finalmente, cambió en 2016, durante tres días inolvidables ante Croacia como visitante, en Zagreb. Allí, el equipo nacional coronó una campaña con actuaciones individuales brillantes y una fortaleza colectiva que ya había aparecido en las rondas anteriores.

El 27 de noviembre, Federico Delbonis venció a Ivo Karlovic por 6-3, 6-4 y 6-2 y cerró el 3-2 consagratorio. Ese mismo día, en el turno anterior, Juan Martín del Potro dio vuelta un partido que parecía perdido frente a Marin Cilic, cuando el equipo argentino estaba a un punto de la derrota. La primera Ensaladera de Plata no fue el resultado de una sola tarde y ni siquiera de una sola serie: se construyó durante todo el año.

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1. Una deuda de varias décadas: las cuatro finales que esperaban su revancha

Antes de Zagreb estaban las frustraciones de 1981, 2006, 2008 y 2011. Argentina había perdido ante Estados Unidos, Rusia y en dos ocasiones frente a España, pese a contar con generaciones que incluyeron a Guillermo Vilas, José Luis Clerc, David Nalbandian y el propio Del Potro, entre otros.

Con los años, la Copa Davis se convirtió en una cuenta pendiente para el tenis argentino. La final de 2016 ofrecía otra chance, pero también exponía al equipo a una presión particular: no se trataba solamente de ganar un título, sino de dejar atrás una historia de derrotas en la última estación.

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27 de noviembre de 2016. El equipo argentino antes de la final ante Croacia en Zagreb (Crédito: Archivo AAT)

2. La llegada de Daniel Orsanic y la construcción de un equipo

Orsanic asumió la capitanía a fines de 2014 y encaró un desafío que excedía la elección de los jugadores y la preparación de cada serie: debió consolidar un grupo y mantener la armonía de un vestuario que en otros tiempos había sido escenario de asperezas y disputas.

Su gestión apostó por una convivencia equilibrada y la idea de que cada convocado tuviera un papel. En 2016, esa premisa quedó reflejada en una campaña que necesitó de distintos protagonistas: Guido Pella y Leonardo Mayer en Polonia, Del Potro en los momentos decisivos y Delbonis en el cierre de la final.

“No hay ningún equipo en la historia de la Copa Davis que haya ganado sin un crack y nosotros no fuimos la excepción. Del Potro, si bien no tenía el ranking de Top Ten, sí estaba en nivel de Top Ten, en un año histórico de su vuelta. Él ganó partidos que ningún otro jugador del equipo podía ganar”, destacó Orsanic semanas atrás en una entrevista con Infobae.

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Y profundizó: “Además, en las semifinales, Pella le ganó a (Kyle) Edmund y Mayer le ganó a (Daniel) Evans. Fueron todos triunfos que eran ilógicos en ese momento. Gran Bretaña era favorita en cuanto a ranking y localía. Y además, eran los campeones defensores. Cada uno del equipo hizo cosas increíbles. Fede Delbonis ganando los dos partidos en la serie frente a Italia, más el último punto para quedarnos con la Davis. Si sacás a algún jugador de esa gesta, a cualquiera, la Copa no se ganaba”.

Daniel Orsanic eligió a Federico Delbonis para el punto decisivo en la final ante Croacia ( Crédito: Archivo AAT)

3. Polonia y la primera prueba: ganar sin Del Potro

La campaña comenzó del 4 al 6 de marzo, en Gdansk, ante Polonia. Del Potro todavía no formaba parte del equipo y Orsanic apostó por una formación en la que Pella y Mayer tuvieron un papel central. En el Ergo Arena, sobre cancha rápida bajo techo, Argentina se puso 2-0 arriba el viernes gracias a las victorias del bahiense ante Michal Przysiezny por 6-1, 6-4 y 7-6 (5), y del correntino sobre Hubert Hurkacz por 6-2, 7-6 (3) y 6-2.

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Sin embargo, el dobles integrado por Carlos Berlocq y Renzo Olivo perdió ante la dupla Łukasz Kubot y Marcin Matkowski por 6-3, 6-4 y 6-4, y el suspenso se estiró. Mayer, finalmente, selló el triunfo y la clasificación a cuartos de final al vencer a Przysiezny por 6-7 (4), 7-6 (4), 6-2, 6-3

Fue una primera señal de que el equipo podía encontrar soluciones más allá de su figura principal. La clasificación no fue sencilla: Argentina se vio obligada a resolver en el último partido una eliminatoria que había comenzado con una ventaja favorable. En el quinto y último punto de una serie que terminó con victoria por 3-2 para el conjunto nacional, Hurkacz superó a Olivo por 4-6, 7-6 (6) y 6-4.

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4. Italia: el regreso de Del Potro y una ilusión renovada

En los cuartos de final, entre el 15 y 17 de julio en Pésaro, se produjo uno de los capítulos centrales de la campaña: el regreso de Del Potro a la Copa Davis después de casi cuatro años. Su vuelta amplió el abanico de posibilidades del equipo y reforzó la expectativa alrededor de una formación que ya había demostrado capacidad para competir sin él.

En el Circolo Tennis Baratoff, sobre polvo de ladrillo, Argentina venció 3-1 a Italia y dio otro paso hacia el gran sueño. El viernes, Federico Delbonis abrió la eliminatoria con una victoria ante Andreas Seppi por 7-6 (4), 3-6, 6-3 y 7-6 (3). Sin embargo, Fabio Fognini igualó el marcador al derrotar a Juan Mónaco por 6-1, 6-1 y 7-5. La serie quedó 1-1.

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El sábado, Del Potro y Guido Pella vencieron a Fognini y Paolo Lorenzi por 6-1, 7-6 (4), 3-6, 3-6 y 6-4, tras ceder la ventaja inicial y marcar la diferencia en el quinto set. Argentina pasó al frente por 2-1 y quedó a un triunfo de las semifinales.

La clasificación llegó el domingo, otra vez de la mano de Delbonis. El azuleño derrotó a Fognini por 6-4, 7-5, 3-6 y 7-5 y selló el 3-1 definitivo.

Juan Martín del Potro junto a Guido Pella ante Italia, por la Copa Davis 2016 (Crédito: Archivo AAT)

La serie confirmó que Del Potro podía volver a ocupar un lugar determinante en el equipo, pero también que su presencia se integraba a una estructura que iba adquiriendo solidez. Si bien la conquista todavía estaba lejos, el equipo había dejado atrás dos pruebas que demandaban fortaleza, carácter y un alto nivel de tenis.

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“Ni él ni yo sabemos jugar dobles y parecíamos doblistas. Nos entendíamos bárbaro y siempre estuvimos confiados a pesar de las adversidades y de tener todo en contra. Eso es muy difícil de superar si no tenés a alguien al lado como a Guido”, valoró Delpo tras la victoria.

5. Gran Bretaña: el golpe de Del Potro ante Murray y los triunfos de Pella y Mayer

La semifinal ante Gran Bretaña, en Glasgow, fue otro punto de inflexión. Además de ser local, el rival era campeón defensor, tenía al número 2 del mundo, Andy Murray, en un gran nivel y llegaba como favorito. En el Emirates Arena, del 16 al 18 de septiembre y sobre pista rápida bajo techo, apareció la jerarquía de Juan Martín del Potro para lograr uno de los triunfos clave del recorrido.

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El tandilense, que en aquel momento ocupaba el 64° puesto del ranking ATP y estaba en ascenso tras la recordada actuación que le valió la medalla de plata en los Juegos de Río, se impuso por 6-4, 5-7, 6-7 (5), 6-3 y 6-4. Con aquella remontada, y tras una batalla de cinco horas y siete minutos de juego que había significado hasta entonces el partido más largo de la carrera de ambos, Del Potro se tomó revancha de su verdugo en la final olímpica. Murray llevaba 14 victorias seguidas y estaba invicto en la Copa Davis.

Juan Martín del Potro junto a Andy Murray en la serie con Gran Bretaña (Crédito: Archivo AAT)

Juan Martín del Potro celebra su triunfo ante Andy Murray en la serie con Gran Bretaña (Crédito: Archivo AAT)

Argentina amplió la ventaja gracias a Guido Pella, que superó a Kyle Edmund por 6-7 (5), 6-4, 6-3 y 6-2. Así, el equipo de Orsanic cerró el viernes con un inesperado 2-0, aunque todavía debía conseguir un punto más para asegurarse el pase a la final.

El sábado, Andy y Jamie Murray vencieron a Del Potro y Leonardo Mayer por 6-1, 3-6, 6-4 y 6-4. La serie quedó 2-1 y la definición quedó en manos de los singlistas. Andy Murray derrotó a Pella por 6-3, 6-2 y 6-3 y empató la eliminatoria, por lo que la historia debió resolverse en el quinto punto.

Mayer asumió entonces la responsabilidad y venció a Daniel Evans por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-4. Como en la primera ronda ante Polonia, el Yacaré fue determinante. Con el 3-2, Argentina se clasificó para su quinta final de Copa Davis.

Una volea de Leonardo Mayer durante el cruce con Daniel Evans por la Copa Davis 2016 (Crédito: Archivo AAT)

6. Croacia y el 1-2 que dejó a Argentina al borde de otra frustración

La final ante Croacia se disputó en el Arena Zagreb, del 25 al 27 de noviembre, sobre una superficie rápida y ante un rival que tenía a Marin Cilic, entonces número 6 del mundo, y a Ivo Karlovic, uno de los sacadores más temibles del circuito.

El viernes, Delbonis perdió ante Cilic por 3-6, 5-7, 6-3, 6-1 y 2-6 en un partidazo, después de haber remontado dos sets. En el siguiente turno, Del Potro igualó la serie al derrotar a Karlovic por 6-4, 6-7 (6), 6-3 y 7-5.

El sábado, sin embargo, la dupla croata conformada por Cilic e Ivan Dodig superó a Del Potro y Mayer por 7-6 (2), 7-6 (4) y 6-3. Croacia quedó 2-1 arriba y a una victoria de levantar la Ensaladera. Argentina necesitaba ganar los dos singles del domingo para dar vuelta la historia.

Juan Martín del Potro y Leonardo Mayer ante Croacia por la Copa Davis 2016 (Crédito: Archivo AAT)

7. Del Potro y la remontada que revivió el gran sueño

El domingo 27 de noviembre, en el primer turno, Del Potro quedó cara a cara con Cilic. El argentino perdió el primer set en el tie-break y luego cedió el segundo ante un rival encendido. Croacia quedaba a un parcial de la consagración y el desenlace parecía encaminarse hacia una nueva frustración para el tenis nacional.

Del Potro, sin embargo, reaccionó. Una Gran Willy fantástica al inicio del tercer set levantó a los hinchas argentinos, a Diego Maradona -quien había llegado a Zagreb para acompañar al equipo- y, fundamentalmente, a él mismo. Tras una pelota comprometida, el tandilense apeló al mítico golpe entre las piernas que salió en forma de globo y sorprendió a Cilic, quien terminó aplaudiendo el punto.

Aquel lujo marcó una bisagra en los estados anímicos del partido. Del Potro logró una remontada épica y se llevó el triunfo por 6-7 (4), 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3. Argentina seguía viva y la definición quedaba en manos del quinto punto.

Juan Martín del Potro festeja un punto ante Marin Cilic, por la final de la Copa Davis 2016 (Crédito: Archivo AAT)

8. Delbonis y una cita con la historia

Con la serie igualada, Orsanic debía decidir quién jugaría el partido definitivo. La elección fue Delbonis, que regresaba a la cancha después de la derrota del viernes frente a Cilic. Del otro lado estaba Karlovic, número 20 del mundo, ganador de dos títulos -Newport y Los Cabos- en aquella temporada y un jugador capaz de complicar a cualquier rival con sus 2,11 metros de estatura y su potente servicio.

El tenista de Azul, que llegaba en la 41° posición del ranking ATP, respondió con una actuación sólida y sin perder sets: ganó 6-3, 6-4 y 6-2 en dos horas y nueve minutos. Su mérito estuvo en imponer su juego, controlar el partido y sostener la concentración frente a un rival que no logró hacer pie.

El último punto quedó en manos de un jugador que había perdido el primer encuentro de la final. Esa circunstancia le dio todavía más valor al desenlace: Delbonis tuvo que volver a competir bajo la presión de definir una Copa Davis y terminó siendo el héroe que convirtió en realidad el sueño argentino.

Federico Delbonis saca ante Ivo Karlovic, de Croacia, en la final de la Copa Davis 2016 (Crédito: Archivo AAT)

Federico Delbonis acaba de vencer a Ivo Karlovic. Argentina es campeón de la Copa Davis (Crédito: Archivo AAT)

9. El abrazo del alma: la Ensaladera se convierte en realidad

Cuando Karlovic falló el último intento de devolución, Delbonis cayó sobre la cancha y sus compañeros corrieron a abrazarlo. Marco Trungelliti, que entonces ofició de sparring, fue el primero en llegar. En unos pocos segundos, el resto del grupo formó una montaña humana que liberó la euforia contenida.

La Ensaladera de Plata pasó de mano en mano en medio de los festejos. En un momento, incluso, el trofeo se desarmó accidentalmente.

En las tribunas, los hinchas argentinos desataron una fiesta. Y Diego, testigo como en tantas otras citas trascendentales del tenis nacional, completó una escena inolvidable.

El festejo tras el punto decisivo ante Croacia. Argentina campeón de la Copa Davis (Crédito: Archivo AAT)

10. El título que cambió la historia

Argentina ganó la Copa Davis por primera vez en 2016, después de cuatro finales perdidas y de superar las cuatro series de aquella campaña siempre como visitante. La consagración, además de haber saldado una deuda histórica, exhibió un sello distintivo de aquel equipo: la capacidad de encontrar un protagonista distinto en cada instancia.

Pella y Mayer fueron fundamentales para superar a Polonia; Del Potro regresó y se convirtió en figura ante Gran Bretaña; Mayer definió la semifinal en el quinto punto; Del Potro y Delbonis resolvieron la final en Zagreb. Y Orsanic, por su parte, condujo a un grupo que necesitó tanto de sus individualidades como de su funcionamiento colectivo.

La Ensaladera no borró las cuatro finales anteriores, pero les dio un nuevo sentido: dejaron de ser postales de la frustración y pasaron a formar parte del camino que desembocó en la conquista. El 27 de noviembre de 2016, el tenis argentino alcanzó por fin el título que había perseguido durante generaciones.

El festejo argentino tras la consagración en la Copa Davis 2016 (Crédito: Archivo AAT)