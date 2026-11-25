El tenista mostró los mensajes que recibió

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El tenista argentino Juan Manuel La Serna denunció públicamente las amenazas de muerte y extorsiones que recibió tras un partido, con mensajes que incluyeron intimidaciones contra su familia y fotografías de extrema violencia enviadas por un apostador que perdió dinero con el resultado del encuentro.

El jugador, de 22 años y oriundo de Catamarca, decidió exponer el episodio a través de capturas de pantalla publicadas en sus redes sociales. “Para los que piensan que es joda el tema de las apuestas”, escribió junto a las imágenes, en un posteo que dejó en evidencia el nivel de violencia expresado por el supuesto apostador.

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La secuencia de mensajes estuvo protagonizada por un usuario identificado como “Omar Pool”, quien comenzó a escribirle al tenista durante el desarrollo del partido para pedirle que se produjera un tie-break. Según los chats difundidos, el apostador reclamaba ese desenlace porque tenía dinero comprometido en esa instancia específica del encuentro.

Juan Manuel La Serna compartió las amenazas que recibió

Cuando el resultado final no coincidió con lo que esperaba el apostador, el tono de los mensajes cambió de manera abrupta. Los pedidos iniciales se transformaron en insultos y amenazas directas contra La Serna y su entorno familiar.

“No sabes la cantidad de dinero que nos hiciste perder”, le escribió el agresor en uno de los primeros mensajes tras la derrota de sus expectativas económicas. Más adelante, el usuario amplió el alcance de la amenaza. “Mejor cuidá de tu papá, de tu mamita y de tu pareja”, advirtió, en una referencia directa a los allegados del tenista. Y luego, entre otros mensajes, agregó: “Te metiste con el cartel más grande Bolivia”.

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La violencia escaló en los mensajes siguientes. “Vas a pagar, hijo de puta. Con sangre”, lanzó el agresor desde la misma cuenta. Junto con los textos, envió fotografías de extrema violencia en las que se observan personas aparentemente asesinadas. Sobre una de esas imágenes, agregó: “Tú crees que andamos con jueguitos”. Y también indicó: “Los próximos serán tu familia”.

El reclamo económico se sostuvo a lo largo de todo el intercambio. “Te advertimos algo y creíste que estábamos jugando”, insistió el remitente, antes de cerrar con una frase categórica: “Paga el dinero o tendrás que atenerte a las consecuencias”. Las capturas publicadas por el tenista también muestran múltiples intentos de videollamada que decidió no atender.

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La Serna atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva. El 23 de noviembre alcanzó el puesto 212 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), su mejor ubicación histórica, impulsado por resultados recientes en el circuito Challenger que lo posicionan entre las promesas del tenis argentino con aspiraciones de llegar a los torneos más importantes del calendario internacional.

A principios de mes, La Serna se consagró campeón del AAT Challenger de Villa María al derrotar en la final a Genaro Olivieri por 6-2 y 6-3, resultado que lo clasificó para el Australian Open 2027. Incluso, a comienzo de año, el catamarqueño consiguió el primer título en la categoría en el AAT Challenger de Córdoba y sus buenas actuaciones hicieron que el capitán argentino de Copa Davis, Javier Frana, lo convocara para ser sparring del conjunto albiceleste en los Play-offs frente a Turquía en Neuquén.

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“No lo puedo creer. Es una locura adónde te lleva el tenis. Venimos laburando un montón con el equipo y es un cariño al alma jugar ese tipo de torneos”, había expresado en esa oportunidad sobre la clasificación al primer Grand Slam del año que viene. “Me lo puse en la cabeza cuando empecé a jugar Juniors. Cuando llegué a los Grand Slam Junior dije que iba a empezar a construir para poder lograr jugar los Grand Slam. El objetivo es jugar el cuadro, recién estamos por la qualy. Es paso a paso, esto sigue”, agregó.

De momento, el tenista está disputando el Challenger de Florianópolis y viene de vencer a su compatriota Santiago de la Fuente en la primera ronda del torneo. En octavos de final, se medirá con el también argentino Thiago Cigarran, que se impuso en la rueda de 32 al brasileño Paulo Andre Saraiva Dos Santos.

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