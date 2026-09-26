Top 5 de las sagas más famosas de Nintendo en sus 137 años: Super Mario, Pokémon y más

Nintendo celebra hoy sus 137 años de historia como compañía. REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo

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Nintendo cumple 137 años. Para celebrar el aniversario de la compañía, esta recopilación reúne cinco de sus sagas más populares por su impacto en los videojuegos, la recepción de la crítica y sus ventas acumuladas.

Las franquicias seleccionadas son Super Mario, Pokémon, The Legend of Zelda, Metroid y Super Smash Bros.. Todas forman parte de la identidad de Nintendo y se mantienen entre sus propiedades más reconocidas a escala global.

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La lista toma como referencia el recorrido de cada serie, sus principales aportes a distintos géneros y los datos de ventas citados por el sitio Metacritic. No se trata de un ranking definitivo: cada una construyó una comunidad propia y dejó una marca en diferentes generaciones de consolas.

Super Mario, Pokémon, The Legend of Zelda, Metroid y Super Smash Bros. son algunas de las propiedades más representativas de Nintendo. (Illumination)

Las cinco sagas más famosas de Nintendo

Super Mario.

Es la franquicia más reconocida de Nintendo y una de las más vendidas de la industria.

La serie nació con Super Mario Bros. y convirtió a Mario en el rostro principal de la compañía, con juegos de plataformas en dos y tres dimensiones. También se expandió hacia las carreras con Mario Kart, los minijuegos de Mario Party y títulos deportivos.

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Según Metacritic, los juegos de Super Mario superaron las 400 millones de copias vendidas. Casi la mitad de sus lanzamientos obtuvo una puntuación de 90 o más, de acuerdo con el promedio de críticas del sitio.

Pokémon.

La saga de rol y colección de criaturas se convirtió en un fenómeno que va más allá de las consolas. Sus juegos principales invitan a capturar, entrenar y enfrentar a los Pokémon, mientras que las cartas coleccionables, la televisión, el cine y otros productos ampliaron su alcance.

Pokémon trascendió el formato de los videojuegos con cartas coleccionables, series, películas y otros productos. (Foto: Netflix)

La serie existe como franquicia de videojuegos desde 1996 en Japón y desde 1998 en el resto del mundo.

Los títulos centrales suelen publicarse en pares, con diferencias menores entre cada versión. Los videojuegos de Pokémon vendieron cerca de 500 millones de unidades en todo el mundo, sin incluir el impacto del juego para celulares Pokémon Go.

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The Legend of Zelda.

Esta serie de acción, aventura y exploración sigue las historias de Link y la princesa Zelda en Hyrule. Desde su debut en 1986, la franquicia llegó a todas las plataformas de Nintendo y combinó mundos abiertos, acertijos, combates y exploración.

The Legend of Zelda acompaña las aventuras de Link y la princesa Zelda en el universo de Hyrule. (Nintendo)

Juegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild impulsaron una nueva etapa para la serie, mientras que varias entregas obtuvieron una puntuación de 90 o más entre la crítica. Según los datos recopilados por Metacritic, The Legend of Zelda superó las 150 millones de copias vendidas.

Metroid.

La ciencia ficción tiene uno de sus grandes nombres en esta saga protagonizada por la cazarrecompensas Samus Aran. Sus juegos mezclan acción, exploración y disparos en escenarios no lineales, con un formato en primera persona en la subserie Metroid Prime.

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La franquicia ayudó a dar nombre al género metroidvania, junto con Castlevania, por su estructura basada en desbloquear habilidades para acceder a nuevas zonas. Metroid acumuló más de 18 millones de unidades vendidas, mientras que Metroid Prime, lanzado en 2002, suele figurar entre los videojuegos más destacados de su época.

Metroid convirtió a Samus Aran en una de las protagonistas más reconocidas de la ciencia ficción en los videojuegos y ayudó a definir el género metroidvania. (Metroid 2: Return of Samus)

Super Smash Bros.

Esta saga de lucha reúne a personajes de Nintendo y, en sus entregas más recientes, también a figuras de otras compañías. Mario, Pikachu, Samus, Wario, Pac-Man y Mega Man forman parte de un plantel que convirtió cada lanzamiento en un encuentro entre universos de videojuegos.

Super Smash Bros. reunió a personajes de Nintendo y otras compañías en combates multijugador, con ventas superiores a 75 millones de unidades. (Super Smash Bros Ultimate)

La serie comenzó en Nintendo 64 en 1999 y se consolidó como una propuesta multijugador, aunque también cuenta con modos para un jugador. Desde que Bandai Namco asumió el desarrollo de los títulos para Nintendo 3DS y Wii U, la franquicia incorporó más personajes ajenos a Nintendo. En conjunto, Super Smash Bros. superó las 75 millones de unidades vendidas.

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