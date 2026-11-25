En los primeros nueve meses del año, las ventas de los supermercados cayeron 2,9%, según el Indec. (Bloomberg)

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Las ventas de los supermercados y de los autoservicios mayoristas registraron nuevas bajas en septiembre frente a agosto, según informó el Indec. En términos reales y sin los efectos estacionales, los supermercados retrocedieron 0,9% y acumularon cuatro meses consecutivos en caída, mientras que los mayoristas cedieron 0,5% y completaron dos meses seguidos en terreno negativo.

En los supermercados, la comparación con el año pasado también arrojó un saldo desfavorable. El organismo señaló que “el índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 3,0% respecto a igual mes de 2025″. Así, el sector encadenó nueve meses consecutivos de bajas interanuales, una secuencia que se inició en enero.

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El balance del año se ubica en la misma línea. El acumulado enero-septiembre de 2026 presenta una disminución de 2,9% respecto a igual período de 2025. Se trata de mediciones que descuentan el efecto de la inflación y permiten ver qué ocurrió con el volumen vendido.

En cambio, a precios corrientes, es decir, sin descontar la suba de precios, la facturación alcanzó los $2.453.750 millones y creció 25% frente a septiembre de 2025. Ese incremento quedó por debajo del 28,9% que marcó el índice de precios que el Indec calcula para las ventas de este canal, lo que explica el retroceso en términos reales.

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Los rubros y provincias destacadas

Al observar los grupos de productos, los mayores aumentos de facturación en pesos corrientes se dieron en carnes, con 37,3%, y en verdulería y frutería, con 33,2% de suba nominal en relación a septiembre del año pasado. Más atrás se ubicaron indumentaria, calzado y textiles para el hogar, con 28,6%, y la categoría “otros”, con 27,6 por ciento.

La facturación de los súpers por las ventas de carne crecieron 37,3% nominal interanual en septiembre (Reuters)

En el extremo opuesto quedaron electrónicos y artículos para el hogar, con una suba de 11,6% en la misma medición; bebidas, con 15%; y panadería, con 19,3 por ciento. Por su peso en las ventas, almacén fue el rubro principal, ya que explicó 28% del total facturado, seguido por carnes (14,1%), artículos de limpieza y perfumería (13,4%) y lácteos (12,1 por ciento).

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El mapa por jurisdicción también mostró diferencias en el ritmo de crecimiento de la facturación. Según el Indec, “las jurisdicciones donde se registraron las subas más importantes” a precios corrientes fueron Neuquén, con 37,5%; Río Negro, con 34%; La Pampa, con 32,1%; y Santiago del Estero, con 31,2 por ciento.

Por el contrario, Corrientes tuvo el avance más bajo, con 5,7%, seguida por Chaco (15,2%), Misiones (18,2%) y Catamarca (18,4 por ciento). En todos estos casos, las variaciones de facturación fueron menores a la inflación sectorial de ese período (28,9 por ciento).

En cuanto a los montos, los 24 partidos del Gran Buenos Aires encabezaron las ventas, con 21,9% del total nacional, por delante de la Ciudad de Buenos Aires (18%), el resto de la provincia de Buenos Aires (10,1%) y Córdoba (9,9%).

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Qué pasó con los mayoristas

El caso de los autoservicios mayoristas presentó una particularidad, ya que el retroceso frente a agosto convivió con una mejora en la comparación anual. El Indec señaló que “el índice de ventas totales a precios constantes muestra un aumento de 1,0% respecto a igual mes de 2025”.

Con ese resultado, el canal cortó una racha de siete meses consecutivos de caídas interanuales, aunque se debe tener en cuenta que la mejora se produjo frente a un septiembre de 2025 en el que las ventas habían sufrido una baja de 13,1 por ciento.

Los autoservicios mayoristas lograron una mejora del 1% en sus venta en relación a septiembre del año pasado. (EFE)

Pese a la mejora del noveno mes, el resultado del año se mantiene en baja. Según el organismo, “el acumulado enero-septiembre de 2026 presenta una caída de 2,5% respecto a igual período de 2025”.

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A precios corrientes, las ventas mayoristas sumaron $371.934 millones, un 29,2% más que un año atrás. Esa variación superó al 28% que marcó el índice de precios calculado para el sector, de allí el resultado positivo en términos reales.

Entre los productos, verdulería y frutería lideró las subas en pesos corrientes, con 45,4%, seguida por carnes (41,2%), almacén (39,1%) y lácteos (35,4%). En cambio, electrónicos y artículos para el hogar fue el único rubro que facturó menos que un año antes: cayó 10,4%, aun sin descontar la inflación.

En el plano geográfico, el relevamiento mayorista no detalla provincia por provincia, sino que presenta tres grandes zonas. Los 24 partidos del Gran Buenos Aires mostraron la mayor suba a precios corrientes, con 33%, seguidos por el resto del país, con 27,8%, y la Ciudad de Buenos Aires, con 12,6%.

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Los centros de compras no fueron la excepción

También los centros de compras tuvieron un mal resultado mensual en septiembre, con una baja de 0,8% frente a agosto en términos reales y sin efectos estacionales, luego de dos meses consecutivos en alza. En cambio, en la comparación anual se registró un crecimiento del 0,3% en términos reales.

Sin embargo, el balance del año continúa en terreno negativo, ya que el acumulado de enero-septiembre de 2026 presenta una disminución de 1,1% respecto a igual período de 2025, de acuerdo con el Indec.

Las ventas de los centros de compras cayeron 0,8% en septiembre respecto a agosto.

Medida a precios corrientes, la facturación de los comercios ubicados en centros de compra llegó a $582.214 millones, con un incremento de 19,3% frente a septiembre del año pasado. La cifra quedó apenas por encima del índice de precios calculado para este canal, que avanzó 18,9% en el mismo período.

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Por rubros, las mayores subas en pesos corrientes correspondieron a amoblamientos, decoración y textiles para el hogar, con 43,4%; ropa y accesorios deportivos, con 34,5%; y perfumería y farmacia, con 33,6 por ciento. En el otro extremo, electrónicos, electrodomésticos y computación facturó 6,8% menos que un año antes, aún antes de descontar la inflación, mientras que diversión y esparcimiento cayó 1,9%en ese mes.

El Indec también divide los resultados por zonas geográficas. La Patagonia registró el mayor crecimiento de la facturación a precios corrientes, con 29,5%, seguida por la Ciudad de Buenos Aires, con 26%, y Cuyo, con 22,2 por ciento. Los avances más bajos se dieron en la región Pampeana (13,4%), los 24 partidos del Gran Buenos Aires (15,5%) y el Norte (16,2%), siempre hablando de variaciones anuales nominales (antes de descontar inflación).

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