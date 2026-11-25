Más de la mitad del dinero que llega a los hogares salvadoreños por remesas lo reciben mujeres, aunque son los hombres quienes más dinero envían desde el exterior.
Así lo reflejan los datos geográficos y demográficos del Informe Gráfico de Remesas Familiares que el Banco Central de Reserva (BCR), entidad emisora de El Salvador, publicó el 24 de noviembre, correspondiente a enero-octubre de 2026.
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El documento, que recoge información de bancos, remesadoras y plataformas digitales, permite identificar qué zonas y qué grupos de población concentran los USD 8,484.9 millones recibidos por el país en esos diez meses.
San Salvador y la zona central lideran la recepción de remesas
Por departamentos, San Salvador fue el principal receptor, con 18.3% del total nacional. Le siguieron San Miguel, con 11.1%; La Libertad, con 8.5%; Santa Ana, con 7.8%; y Usulután, con 7.6%.
Por zonas geográficas, la región central concentró 35.4% de las remesas familiares, la oriental recibió 30.1%, la occidental 17.1% y la paracentral 12.1%. Un 4.5% correspondió a registros no determinados, efectivo, recargas móviles u otras categorías.
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Usulután y Morazán encabezan el crecimiento departamental
Entre los departamentos con mayor crecimiento en la recepción de remesas se ubicaron Usulután, con un aumento de 5.1%; Morazán, con 4.6%; La Paz, con 4.5%; La Unión, con 4.1%; y Ahuachapán, con 3.7%.
Los incrementos más bajos se registraron en La Libertad, con 1.4%; Cuscatlán y Santa Ana, con 1.5% cada uno; y Cabañas, con 1.8%. Pese a esas diferencias, todos los departamentos presentados por el BCR mostraron crecimiento en el período.
San Salvador y San Miguel encabezan el ranking de distritos
A nivel de distritos, San Salvador recibió USD 788.6 millones entre enero y octubre, el monto más alto del país. Le siguieron San Miguel, con USD 488 millones; Santa Ana, con USD 273.2 millones; y Usulután, con USD 175.4 millones.
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El quinto lugar correspondió a Ilobasco, con USD 159.6 millones, seguido de Ahuachapán, con USD 157.4 millones; Soyapango, con USD 153.7 millones; Sonsonate, con USD 153 millones; y Metapán, con USD 148,1 millones.
Otros distritos relevantes fueron La Unión, con USD 130,9 millones; Santa Tecla, con USD 129,6 millones; San Vicente, con USD 115 millones; Sensuntepeque, con USD 112,6 millones; Zacatecoluca, con USD 104,5 millones; y San Juan Opico, con USD 95,8 millones. El listado muestra que las remesas también sostienen el consumo, la educación y la vivienda en localidades del interior, más allá de los grandes centros urbanos.
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Las mujeres concentran más de la mitad de los montos recibidos
El informe distingue entre quienes envían y quienes reciben las remesas. Del total enviado, 58.2% provino de hombres y 34.9% de mujeres; en 2,2% de los casos no fue posible clasificar el sexo del remitente.
El panorama se invierte entre los receptores: las mujeres concentraron 51.7% de los ingresos recibidos, frente a 43.6% correspondiente a hombres. La diferencia puede vincularse al papel de las mujeres como administradoras de los recursos familiares destinados a alimentación, salud y educación.
Las zonas urbanas reciben más remesas, pero el área rural mantiene peso relevante
Las zonas urbanas concentraron 58.9% de las remesas familiares recibidas entre enero y octubre de 2026. Las zonas rurales, sin embargo, mantuvieron una participación de 35.9%, una proporción que confirma la relevancia de estos recursos fuera de los principales centros urbanos.
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Un 0,5% de las remesas correspondió a zonas geográficas no especificadas en el informe del BCR. El resto se distribuyó entre efectivo, billeteras digitales de criptomonedas y recargas a teléfonos móviles, categorías que mantienen una participación marginal dentro del total nacional.
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