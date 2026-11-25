La representante marroquí se reunió con Gabriela de Bukele y el ministro del ramo para evaluar el avance de las misiones clínicas, la capacitación del personal salvadoreño y el suministro de dispositivos.

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La princesa marroquí Lalla Asmaa visitó El Salvador este 25 de noviembre de 2026 para dar seguimiento a los acuerdos de cooperación en salud auditiva infantil suscritos entre la Fundación Lalla Asmaa para Niños y Jóvenes Sordos y el Ministerio de Salud salvadoreño.

La visita coincide con la segunda misión médica de especialistas marroquíes en el país, que se desarrolla del 22 al 26 de noviembre en el Hospital Nacional Zacamil.

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La cooperación entre El Salvador y Marruecos en esta área se formalizó mediante un memorando de entendimiento por cinco años, que contempla misiones médicas periódicas, transferencia tecnológica, formación técnica del personal salvadoreño y suministro de repuestos y mantenimiento de dispositivos auditivos.

La visita coincide con la segunda misión médica de especialistas marroquíes en el país, que se desarrolla del 22 al 26 de noviembre en el Hospital Nacional Zacamil.

La primera misión médica, realizada en noviembre de 2025, derivó en implantes cocleares para 20 niños.

En abril de 2026, la Fundación realizó jornadas de capacitación dirigidas a 80 profesionales —40 de salud y 40 docentes— en rehabilitación auditiva, desarrollo del lenguaje y educación inclusiva.

En la misión que se desarrolla esta semana participan especialistas de la Fundación Lalla Asmaa, del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom y del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI).

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A diferencia de la primera misión, esta incluye tanto implantes cocleares como osteointegrados, lo que amplía las opciones de atención para distintos tipos de pérdida auditiva.

Reunión de alto nivel y visita al hospital

La princesa Lalla Asmaa y la primera dama Gabriela de Bukele sostuvieron una reunión en Casa Presidencial, con la participación del ministro de Salud, para revisar el avance de los acuerdos.

La agenda incluyó una visita al Hospital Nacional Zacamil, donde ambas se reunieron con los niños intervenidos durante la misión actual y con el personal médico salvadoreño que recibe formación de los especialistas marroquíes.

La visita se originó en julio de 2025, cuando Gabriela de Bukele viajó a Marruecos por invitación de la princesa. En ese encuentro se intercambiaron experiencias sobre políticas de primera infancia y se concretaron los primeros acuerdos con la Fundación.

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La agenda incluyó una visita al Hospital Nacional Zacamil, donde ambas se reunieron con los niños intervenidos durante la misión actual y con el personal médico salvadoreño que recibe formación de los especialistas marroquíes. Foto cortesía del Gobierno de El Salvador.

El programa nacional de salud auditiva

En paralelo a la cooperación bilateral, el Ministerio de Salud ejecuta la iniciativa “Para que El Salvador pueda oír”, orientada a ampliar el acceso a servicios auditivos desde la detección temprana.

La ruta de atención comienza en las maternidades y se extiende a través del sistema de salud para identificar dificultades auditivas y orientar a las familias.

Según el comunicado de la Presidencia, más de 200 establecimientos de salud cuentan hoy con equipos digitales para realizar tamizajes auditivos a recién nacidos de bajo y alto riesgo.

El programa contempla tres etapas de detección: identificación de factores de riesgo durante el embarazo, tamizaje auditivo universal en recién nacidos y tamizaje auditivo preescolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa contempla tres etapas de detección: identificación de factores de riesgo durante el embarazo, tamizaje auditivo universal en recién nacidos y tamizaje auditivo preescolar.

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La agenda oficial incluyó además un recorrido por la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), donde los niños que recibieron implantes durante la misión de 2025 mostraron a sus familias y a las delegaciones los avances en su proceso de rehabilitación auditiva.