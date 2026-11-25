La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, habla durante la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco) este 14 de octubre de 2026, en Alajuela (Costa Rica). EFE/ Alexander Otarola

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, mantiene una valoración positiva del 60% después de sus primeros seis meses al frente del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el respaldo a su gestión registra una disminución de cuatro puntos porcentuales respecto a setiembre, según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR).

El estudio, publicado este miércoles 25 de noviembre de 2026, revela que, aunque la mandataria conserva una evaluación mayoritariamente favorable, el porcentaje de ciudadanos que califican positivamente su desempeño pasó del 64% en setiembre al 60% en noviembre.

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Por su parte, un 25% de los encuestados considera que la gestión presidencial ha sido negativa, una proporción que permanece sin cambios respecto a la medición anterior. Quienes mantienen una posición neutral aumentaron del 11% al 15%.

Los investigadores aclaran que estas variaciones no representan un cambio estadísticamente significativo entre las dos encuestas, por lo que los resultados reflejan estabilidad general en la percepción ciudadana, pese al descenso observado.

La valoración positiva del Gobierno también disminuyó

Al consultar específicamente por el desempeño general del Gobierno, los resultados muestran que el 58% de la población considera que su gestión ha sido positiva.

Este indicador representa una reducción de un punto porcentual respecto a setiembre, cuando alcanzó el 59%, y de dos puntos frente a mayo, cuando se ubicaba en el 60%.

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Mientras tanto, las opiniones negativas aumentaron ligeramente del 24% al 25% entre setiembre y noviembre, y las valoraciones neutrales permanecieron en 17%.

De esta manera, la presidenta obtiene una evaluación favorable ligeramente superior a la de su administración en conjunto, con una diferencia de dos puntos porcentuales.

La Universidad de Costa Rica señaló que, aunque los cambios son pequeños, los resultados muestran una tendencia descendente en las últimas mediciones.

El 58% de los costarricenses valora positivamente la gestión general del Gobierno, mientras que un 25% mantiene una opinión negativa. Crédito: Captura Presidencia de La República

Adultos mayores y personas con menor escolaridad muestran mayor apoyo

La investigación también permitió identificar diferencias en la valoración presidencial según las características de la población.

Por edad, el respaldo es más elevado entre las personas de 55 años o más y entre aquellas de 35 a 54 años, mientras que los ciudadanos de 18 a 34 años presentan niveles considerablemente menores de evaluación positiva.

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En cuanto a la educación, la presidenta registra sus mejores resultados entre las personas con estudios primarios, mientras que el apoyo disminuye entre quienes completaron secundaria y alcanza sus niveles más bajos entre quienes cuentan con educación universitaria.

También se identificó una valoración ligeramente superior entre los hombres, aunque esta diferencia respecto a las mujeres no resulta estadísticamente significativa.

Limón y Puntarenas presentan mayor respaldo

En el análisis territorial, las provincias de Limón y Puntarenas, provincias costeras, registraron los porcentajes más elevados de valoración positiva hacia la presidenta, seguidas de Guanacaste.

Por el contrario, los niveles más bajos se observaron en Heredia y San José.

Las provincias de Limón y Puntarenas registran los mayores niveles de respaldo a la presidenta Laura Fernández, seguidas de Guanacaste, mientras que Heredia y San José presentan las valoraciones positivas más bajas. Fuente: Costa Rica Experts

La percepción económica y la satisfacción democrática marcan diferencias

Uno de los hallazgos relevantes está relacionado con la forma en que los ciudadanos perciben la situación económica nacional.

Las personas que consideran que la economía del país atraviesa una buena situación presentan mayores porcentajes de valoración positiva hacia Fernández.

Una relación similar aparece entre quienes manifiestan estar satisfechos con el funcionamiento de la democracia costarricense.

En contraste, la percepción sobre los ingresos del propio hogar no mostró diferencias estadísticamente significativas en la valoración presidencial.

El estudio revela así que las opiniones sobre la situación económica nacional y el funcionamiento democrático están relacionadas con la evaluación que recibe la mandataria, aunque estos resultados no permiten establecer una relación causal.

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La encuesta, realizada mediante 1.000 entrevistas entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre, presenta un margen de error máximo de ±3,1 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.

A seis meses de asumir el poder, Laura Fernández conserva una valoración mayoritariamente positiva, aunque los resultados muestran un leve descenso respecto a las mediciones anteriores y diferencias importantes en el respaldo entre grupos de edad y niveles educativos.