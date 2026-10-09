Tecno

Una influencer factura más de 4.000 euros al mes por fotos en lencería: Aitana Lopez no existe

Este personaje generado con inteligencia artificial tiene más de 400.000 seguidores en Instagram

Una mujer de cabello rosado y gafas viste una chaqueta gris frente a un fondo con muñecos daruma rojos
Aitana López genera más de 4.000 euros al mes con la venta de fotos en lencería a través de Fanvue. (Instagram)
Guardar

Más de 4.000 euros mensuales por fotos en lencería y una comunidad de 404 mil seguidores en Instagram: así es el negocio de Aitana Lopez, una influencer virtual creada con inteligencia artificial que también comercializa contenido exclusivo para mayores de 18 años en Fanvue, una plataforma similar a OnlyFans.

Aitana López, cuyo perfil de Instagram se presenta como “perfil generado con IA”, obtiene esos ingresos a través de sus publicaciones en Fanvue. La suscripción mensual cuesta 15 euros y la cuenta reúne a más de 4.000 seguidores en esa plataforma.

PUBLICIDAD

Cómo es el contenido de Aitana Lopez en Instagram

En Instagram, Aitana Lopez muestra un perfil orientado al lifestyle y al fitness. Sus publicaciones incluyen imágenes en gimnasios, sesiones de moda, atuendos de cosplay y contenidos vinculados con marcas. La cuenta también se presenta como “virtual fitness & lifestyle” y está asociada a The Clueless, el estudio creativo responsable de su desarrollo.

Captura de pantalla de un perfil de Instagram con la foto de una mujer de cabello rosa, texto biográfico y cuatro historias destacadas
La influencer virtual reúne 404 mil seguidores en Instagram y ofrece contenido para mayores de 18 años en una plataforma similar a OnlyFans. (Instagram)

Acumula 376 publicaciones y 404 mil seguidores. En su perfil, se ven enlaces a colaboraciones comerciales y a un sitio sobre la creación de influencers generados por inteligencia artificial.

En Fanvue, Aitana ofrece contenido exclusivo para mayores de 18 años y publica con una frecuencia mayor que en Instagram. La venta de fotos en lencería representa una de sus fuentes de ingresos, sin contar los acuerdos con marcas que aparecen en sus publicaciones.

PUBLICIDAD

Quién creó a Aitana Lopez

Los responsables del personaje son jóvenes de entre 27 y 30 años que integran una agencia de publicidad de Barcelona.

El estudio, llamado The Clueless, está compuesto por cinco trabajadores y dos modelos virtuales. Sus creadores buscan usar figuras digitales para representar a marcas reales y reducir algunos de los costos asociados con la contratación de celebridades o influencers de carne y hueso.

Captura de pantalla de Instagram con una mujer de cabello rosa junto a la bandera de España y una sección de comentarios
Además de las suscripciones en Fanvue, la influencer obtiene ingresos mediante acuerdos comerciales con distintas marcas. (Instagram)

Quién es la influencer con IA con más seguidores

Aitana López tiene más de 400 mil seguidores en Instagram, pero está muy por debajo de Lu do Magalu, la influencer virtual más seguida del mundo.

Creada por la empresa minorista brasileña Magazine Luiza (Magalu), Lu reúne 9,7 millones de seguidores y apareció en la portada de Vogue en febrero de 2022.

Sus publicaciones en Instagram, sin embargo, no registran la cantidad de Me gusta que podría esperarse de una cuenta con ese número de seguidores. Entre sus contenidos recientes, el que más interacciones recibió acumuló 609 Me gusta y unos 142 comentarios.

Como referencia, la creadora de contenido y conductora del podcast Call Her Daddy, Alex Cooper, tiene 7,9 millones de seguidores en Instagram. Su publicación más reciente, un video, ya acumuló 137 mil Me gusta y 957 comentarios.

Tres imágenes de mujeres: una viste overol de mezclilla, otra lleva un top negro sin tirantes y la tercera viste un suéter de cuello alto
Lu do Magalu, Lil Miquela y Milla Sofia son las influencers con IA con más seguidores. (Instagram)

Lil Miquela ocupa el segundo lugar entre las influencers virtuales más seguidas. Su cuenta de Instagram reúne 2,2 millones de seguidores y más de 1.500 publicaciones.

Bajo el nombre de Miquela Sousa, el personaje publica contenidos vinculados con la moda, la música y la cultura pop.

Aunque muchas de sus publicaciones tienen desactivado el conteo público de Me gusta, una foto compartida recientemente permite dimensionar parte de su interacción: acumuló 1.048 Me gusta.

En el tercer puesto aparece Milla Sofia, una artista virtual enfocada en la música y las imágenes cinematográficas asistidas por inteligencia artificial.

Un avatar femenino sostiene una carta coleccionable de Pikachu frente a varios personajes de Pokémon y edificios de una ciudad
Lu do Magalu, creada por la compañía brasileña Magazine Luiza, lidera el ranking de influencers virtuales con 9,7 millones de seguidores. (Instagram)

Su perfil de Instagram, @millasofiain, reúne 686 mil seguidores, sigue a 58 cuentas y acumula 1.007 publicaciones.

La creadora comparte retratos, videos y contenidos en los que interpreta canciones, con una estética vinculada a la moda y la producción audiovisual. En su biografía invita a escuchar su música y dirige a sus seguidores a plataformas como Spotify.

Una de sus publicaciones recientes, en la que interpreta una canción, alcanzó 89,2 mil Me gusta y 1.857 comentarios.

Temas Relacionados

Aitana LopezInteligencia artificialInfluencerFanvueOnlyFansTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una simulación de invierno nuclear ubicó a la Argentina como posible refugio: cómo funciona el modelo de una experta en ciberinteligencia

Valentina Costa Gazcón presentó el simulador en Infobae a la Tarde y explicó cómo el hollín de una guerra nuclear podría alterar el clima global y afectar la producción de alimentos

Una simulación de invierno nuclear ubicó a la Argentina como posible refugio: cómo funciona el modelo de una experta en ciberinteligencia

El video de boxeo entre el influencer Frankie LaPenna y un robot: fue tan real que hubo lesiones

El robot era operado a distancia por un piloto humano mediante un sistema de realidad virtual, similar al control de un dron

El video de boxeo entre el influencer Frankie LaPenna y un robot: fue tan real que hubo lesiones

El World AI Film Festival anunció sus jurados y extendió la convocatoria hasta el 14 de octubre

La primera edición del WAIFF se realizará el 30 de octubre en el Centro de Convenciones, dentro de TecWeek 2026, y reunirá cine, inteligencia artificial e innovación tecnológica en seis categorías competitivas

El World AI Film Festival anunció sus jurados y extendió la convocatoria hasta el 14 de octubre

Netflix planearía despedir al 5% de su plantilla

La plataforma cerró 2025 con cerca de 16.000 empleados a tiempo completo en todo el mundo

Netflix planearía despedir al 5% de su plantilla

Terremoto en Panamá de 7.9: así funcionan los avisos de emergencia en Android en Centroamérica

Los dispositivos compatibles detectan las primeras ondas de un movimiento y distribuyen notificaciones, aunque la lista oficial de cobertura regional tiene restricciones

Terremoto en Panamá de 7.9: así funcionan los avisos de emergencia en Android en Centroamérica

DEPORTES

Boca Juniors visita a Instituto en un duelo clave por la cima de su zona y la Tabla Anual: formaciones confirmadas

Boca Juniors visita a Instituto en un duelo clave por la cima de su zona y la Tabla Anual: formaciones confirmadas

Marcos Rojo fue habilitado y se convirtió en nuevo refuerzo de Estudiantes de La Plata: “Estoy muy feliz de volver a casa”

El Kily González reveló el consejo que le dio a Lionel Messi antes de su despedida de la selección argentina

El divertido ida y vuelta de Tevez con una leyenda del Manchester United antes de su partido despedida: “¿Viene a La Bombonera?”

Un informe de la FIFA reveló que Argentina fue la selección que más mensajes de odio recibió en las redes durante el Mundial

TELESHOW

Joaquín Levinton habló del problema de salud que obligó a Turf a suspender dos shows: "Ya pasará"

Joaquín Levinton habló del problema de salud que obligó a Turf a suspender dos shows: "Ya pasará"

El descargo de Matías Martin tras las acusaciones de Chloe Bello: "No hubo ningún levante ni seducción"

Juana Repetto le respondió a Sebastián Graviotto por la crianza de sus hijos: “Él sabe que no estoy de acuerdo”

Maxi Ghione aclaró sus posteos en redes sociales: “Debe ser difícil caminar al lado mío en estos días”

Benjamín Vicuña envió un mensaje de apoyo a Chile desde Madrid por el aluvión que devastó Las Condes

INFOBAE AMÉRICA

Una francesa, una suiza y una nicaragüense mueren ahogadas tras ser arrastradas por un río en Nahualapa, Nicaragua

Una francesa, una suiza y una nicaragüense mueren ahogadas tras ser arrastradas por un río en Nahualapa, Nicaragua

Panamá busca cobrar 15% a hospedajes turísticos en apartamentos y viviendas, se contraten o no por plataformas digitales

Universidad peruana renueva certificación internacional basada en la evaluación de sus propios trabajadores

Tocumen ya tiene luz verde para iniciar la búsqueda de un operador privado para dos aeropuertos en Panamá

Estados Unidos entregará 55 millones de dólares a El Salvador para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño