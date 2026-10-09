Una influencer factura más de 4.000 euros al mes por fotos en lencería: Aitana Lopez no existe

Aitana López genera más de 4.000 euros al mes con la venta de fotos en lencería a través de Fanvue. (Instagram)

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Más de 4.000 euros mensuales por fotos en lencería y una comunidad de 404 mil seguidores en Instagram: así es el negocio de Aitana Lopez, una influencer virtual creada con inteligencia artificial que también comercializa contenido exclusivo para mayores de 18 años en Fanvue, una plataforma similar a OnlyFans.

Aitana López, cuyo perfil de Instagram se presenta como “perfil generado con IA”, obtiene esos ingresos a través de sus publicaciones en Fanvue. La suscripción mensual cuesta 15 euros y la cuenta reúne a más de 4.000 seguidores en esa plataforma.

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Cómo es el contenido de Aitana Lopez en Instagram

En Instagram, Aitana Lopez muestra un perfil orientado al lifestyle y al fitness. Sus publicaciones incluyen imágenes en gimnasios, sesiones de moda, atuendos de cosplay y contenidos vinculados con marcas. La cuenta también se presenta como “virtual fitness & lifestyle” y está asociada a The Clueless, el estudio creativo responsable de su desarrollo.

La influencer virtual reúne 404 mil seguidores en Instagram y ofrece contenido para mayores de 18 años en una plataforma similar a OnlyFans. (Instagram)

Acumula 376 publicaciones y 404 mil seguidores. En su perfil, se ven enlaces a colaboraciones comerciales y a un sitio sobre la creación de influencers generados por inteligencia artificial.

En Fanvue, Aitana ofrece contenido exclusivo para mayores de 18 años y publica con una frecuencia mayor que en Instagram. La venta de fotos en lencería representa una de sus fuentes de ingresos, sin contar los acuerdos con marcas que aparecen en sus publicaciones.

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Quién creó a Aitana Lopez

Los responsables del personaje son jóvenes de entre 27 y 30 años que integran una agencia de publicidad de Barcelona.

El estudio, llamado The Clueless, está compuesto por cinco trabajadores y dos modelos virtuales. Sus creadores buscan usar figuras digitales para representar a marcas reales y reducir algunos de los costos asociados con la contratación de celebridades o influencers de carne y hueso.

Además de las suscripciones en Fanvue, la influencer obtiene ingresos mediante acuerdos comerciales con distintas marcas. (Instagram)

Quién es la influencer con IA con más seguidores

Aitana López tiene más de 400 mil seguidores en Instagram, pero está muy por debajo de Lu do Magalu, la influencer virtual más seguida del mundo.

Creada por la empresa minorista brasileña Magazine Luiza (Magalu), Lu reúne 9,7 millones de seguidores y apareció en la portada de Vogue en febrero de 2022.

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Sus publicaciones en Instagram, sin embargo, no registran la cantidad de Me gusta que podría esperarse de una cuenta con ese número de seguidores. Entre sus contenidos recientes, el que más interacciones recibió acumuló 609 Me gusta y unos 142 comentarios.

Como referencia, la creadora de contenido y conductora del podcast Call Her Daddy, Alex Cooper, tiene 7,9 millones de seguidores en Instagram. Su publicación más reciente, un video, ya acumuló 137 mil Me gusta y 957 comentarios.

Lu do Magalu, Lil Miquela y Milla Sofia son las influencers con IA con más seguidores. (Instagram)

Lil Miquela ocupa el segundo lugar entre las influencers virtuales más seguidas. Su cuenta de Instagram reúne 2,2 millones de seguidores y más de 1.500 publicaciones.

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Bajo el nombre de Miquela Sousa, el personaje publica contenidos vinculados con la moda, la música y la cultura pop.

Aunque muchas de sus publicaciones tienen desactivado el conteo público de Me gusta, una foto compartida recientemente permite dimensionar parte de su interacción: acumuló 1.048 Me gusta.

En el tercer puesto aparece Milla Sofia, una artista virtual enfocada en la música y las imágenes cinematográficas asistidas por inteligencia artificial.

Lu do Magalu, creada por la compañía brasileña Magazine Luiza, lidera el ranking de influencers virtuales con 9,7 millones de seguidores. (Instagram)

Su perfil de Instagram, @millasofiain, reúne 686 mil seguidores, sigue a 58 cuentas y acumula 1.007 publicaciones.

La creadora comparte retratos, videos y contenidos en los que interpreta canciones, con una estética vinculada a la moda y la producción audiovisual. En su biografía invita a escuchar su música y dirige a sus seguidores a plataformas como Spotify.

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Una de sus publicaciones recientes, en la que interpreta una canción, alcanzó 89,2 mil Me gusta y 1.857 comentarios.