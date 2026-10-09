Cuáles son las 10 de creadoras de contenido hechas con IA con millones de seguidores y campañas de miles de dólares

Las creadoras virtuales creadas con inteligencia artificial ganan espacio en las redes sociales y reúnen audiencias de millones de usuarios. (Instagram)

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Las creadoras de contenido generadas por inteligencia artificial ganan cada vez más popularidad en las redes sociales. Tal es el caso de Lu do Magalu, la influencer virtual más seguida del mundo, creada por la empresa minorista brasileña Magazine Luiza (Magalu). Tiene 9,7 millones de seguidores y apareció en la portada de Vogue en febrero de 2022.

Sus publicaciones en Instagram, sin embargo, no registran la cantidad de Me gusta que podría esperarse de una cuenta con esa cantidad de seguidores. Entre sus publicaciones recientes, la que más interacciones recibió obtuvo 609 Me gusta y unos 142 comentarios.

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Como referencia, la creadora de contenido humana y conductora del podcast Call Her Daddy, Alex Cooper, tiene 7,9 millones de seguidores en Instagram. Su publicación más reciente fue un video que ya acumuló 137 mil Me gusta y 957 comentarios.

Lu do Magalu lidera este fenómeno con 9,7 millones de seguidores en Instagram, aunque sus publicaciones recientes muestran una interacción limitada en comparación con cuentas humanas de alcance similar. (Instagram)

Así como Lu do Magalu, hay diversas creadoras de contenido generadas por IA que también acumulan millones de seguidores.

Qué otras creadores de contenido de IA existen

Además de Lu do Magalu, estas son otras creadoras con muchos seguidores:

Lil Miquela.

Lil Miquela, una influencer virtual creada mediante tecnología digital, se convirtió en una de las figuras más reconocidas de este fenómeno en las redes sociales. Bajo el nombre de Miquela Sousa, el personaje publica contenidos vinculados con la moda, la música y la cultura pop.

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Su cuenta de Instagram reúne 2,2 millones de seguidores y registra más de 1.500 publicaciones.

La cuenta de Lil Miquela supera los 2,2 millones de seguidores, aunque gran parte de sus publicaciones no exhibe el conteo público de “Me gusta”. (Captura)

Aunque muchas de sus publicaciones tienen desactivado el conteo público de “Me gusta”, una foto compartida recientemente permite dimensionar parte de su interacción: acumuló 1.048 Me gusta.

Milla Sofia.

Milla Sofia se presenta como una artista virtual enfocada en la música y las imágenes cinematográficas asistidas por inteligencia artificial. Su perfil de Instagram, @millasofiain, reúne 686 mil seguidores, sigue a 58 cuentas y acumula 1.007 publicaciones.

La creadora comparte retratos, videos y contenidos en los que aparece interpretando canciones, con una estética vinculada a la moda y la producción audiovisual. En su biografía invita a escuchar su música y dirige a sus seguidores a plataformas como Spotify.

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Una de sus publicaciones recientes, en la que intepreta una canción alcanzó 89,2 mil Me gusta y 1.857 comentarios.

Noonoouri combina contenidos de moda, música y producciones digitales, además de exhibir vínculos con IMG Models y Warner Music. (Instagram)

Noonoouri.

Noonoouri es una artista virtual que combina moda, música y contenido digital en su cuenta de Instagram, donde reúne 454 mil seguidores. El perfil, que acumula 2.249 publicaciones, la presenta como artista y exhibe vínculos con IMG Models y Warner Music.

La creadora comparte imágenes de campañas, sesiones de fotos y apariciones en escenarios construidos digitalmente. Al igual que Lil Miquela no tiene activado el conteo de Me gusta en todas las publicaciones.

Aitana Lopez.

Aitana Lopez es una influencer virtual enfocada en contenidos de entrenamiento, estilo de vida y belleza. Su perfil de Instagram, @fit_aitana, se identifica como generado con inteligencia artificial y reúne 404 mil seguidores, con 375 publicaciones.

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Aitana Lopez construyó una identidad digital centrada en el entrenamiento, la belleza y el estilo de vida, con una estética reconocible por su cabello rosado. (Instagram)

La cuenta combina imágenes de rutinas de ejercicio, retratos de maquillaje, videos de moda y fotografías. La estética del perfil está marcada por el cabello rosado del personaje, que aparece en gimnasios, calles y producciones vinculadas al cuidado personal.

Imma.

Imma es una creadora digital virtual que combina moda, música, tecnología y cultura pop en su cuenta de Instagram, @imma.gram. El perfil reúne 377 mil seguidores, suma 968 publicaciones y se presenta como una figura digital nacida en Japón.

Naina.

Naina Avtr se presenta como la primera superestrella de inteligencia artificial de India. Su cuenta de Instagram, @naina_avtr, reúne 343 mil seguidores, sigue a 190 perfiles y acumula 729 publicaciones.

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El perfil se identifica como generado con IA y describe al personaje como actriz, influencer y diseñadora. Además, destaca reconocimientos como creadora de inteligencia artificial de NDTV WhosThat360 en 2024, influencer de IA de Midday Showbiz en 2024 e influencer de IA internacional en 2024.

No obstante, sus publicaciones (en la mayoría de casos) no superan los 80 Me gusta.

Ana Zelu y Mia Zelu son perfiles creados con inteligencia artificial que combinan publicaciones sobre moda, viajes, música y estilo de vida. (Instagram)

Ana y Mia Zelu.

Ana Zelu y Mia Zelu son dos perfiles generados con inteligencia artificial que muestran estética de moda, música y estilo de vida en Instagram.

Ana Zelu, que se presenta como una creadora de contenido sobre moda y viajes, reúne 306 mil seguidores con apenas 40 publicaciones. Su perfil también promociona el lanzamiento de la canción Entre Ahora y Antes.

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Mia Zelu, por su parte, tiene 283 mil seguidores y 154 publicaciones. Su biografía se identifica como un perfil generado con IA y anuncia el tema Endless Summer.

Shudu, que se define como la primera supermodelo digital del mundo, publica campañas de belleza, editoriales y producciones inspiradas en la fotografía de moda. (Instagram)

Shudu.

Shudu se presenta como “la primera supermodelo digital del mundo” y reúne 235 mil seguidores en Instagram. Su cuenta, @shudu.gram, acumula 211 publicaciones y exhibe retratos, videos y producciones de moda protagonizados por un personaje digital de piel oscura.

El perfil combina imágenes de campañas de belleza, trajes de baño y editoriales con una estética inspirada en la fotografía de moda.

En una de sus publicaciones recientes, Shudu aparece con un vestido amarillo y obtuvo 610 Me gusta y 83 comentarios.