Modelos virtuales, robots en pasarelas de Milán y predicción de tendencias: así la IA conquista la moda

Asistentes como Jennifer Lopez y Donatella Versace observaron y aplaudieron a los robots de Unitree en el desfile de Vogue. (Vogue)

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La inteligencia artificial está presente en diversos ámbitos, incluida la moda. Ya existen modelos generadas con esta tecnología que trabajan con grandes casas de moda de Europa, además de plataformas que ayudan a monitorear tendencias.

De cara a los usuarios, también hay espacios en los que esta tecnología y la moda se encuentra: existen plataformas y herramientas en ChatGPT o Google Fotos que permiten construir atuendos con avatares recreados a partir de la persona.

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La convergencia entre la inteligencia artificial y la moda también llegó a los eventos del sector. Fashion AI Expo se inauguró en París en marzo de 2026. Organizada por Olga Gasnier y en coincidencia con la Semana de la Moda de París, reunió a diseñadores, empresas tecnológicas y ejecutivos del sector del lujo.

La presencia de los robots generó cuestionamientos en redes sociales, donde varios usuarios rechazaron su inclusión en un desfile centrado en la artesanía. (Instagram: voguemagazine)

Un mes después, Tokio lanzó su propia semana de la moda centrada en la IA, basada en un concurso de diseño generativo organizado por OpenFashion.

En septiembre de 2026, Vogue realizó una pasarela en la que participaron robots humanoides de Unitree. Si bien las celebridades que fueron asistentes como Jennifer Lopez, Anna Wintour y Donatella Versace aplaudieron, en redes sociales se criticó la participación de dispositivos impulsados por IA en lugares como estos.

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En la quinta edición de Vogue World, los robots caminaron sin ropa, mientras los diseños de Valentino, Versace, Dior y Armani fueron utilizados por los modelos.

“Esto es horrible, ¿quién pensó que esto era una buena idea?”, escribió una usuaria. Otra comentó: “Literalmente, ¿qué están aplaudiendo?”. Entre los mensajes también apareció una crítica directa a la decisión de incluirlos: “Solo porque puedes, no significa que debas hacerlo”.

Además de ser un modelo generada por IA, Noonoouri es una artista de la firma Warner. (Instagram)

Otros usuarios fueron todavía más contundentes. “Nadie quiere esto. Nadie pidió esto. Saca robots del arte inmediatamente”, señaló una internauta.

Cómo son las modelos generadas por IA

Noonoouri, Shudu e Imma son tres modelos generas por inteligencia artificial. Lanzada en 2018 por el artista alemán Joerg Zuber, Noonoouri participó en campañas de Dior, Versace y Marc Jacobs.

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Su apariencia, inspirada en una muñeca de proporciones estilizadas, se aleja deliberadamente de la representación humana.

En Instagram, donde suma 454 mil seguidores, publica contenidos de moda, videos musicales y producciones digitales.

De acuerdo con la descripción de Shudu, esta es la primera supermodelo generada por IA. (Instagram)

Shudu fue creada por el fotógrafo Cameron-James Wilson y suele ser presentada como la primera supermodelo digital de la industria.

Sus retratos y campañas reproducen los códigos de la fotografía editorial, en contraste con el diseño más fantástico de Noonoouri. Su cuenta de Instagram tiene 235 mil seguidores.

Creada por Aww Inc., Imma es una modelo virtual japonesa identificada por su cabello rosa. Fue portada de Vogue Japón y participó en campañas para Dior y Valentino.

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Sus publicaciones la sitúan en viajes, eventos, comercios y espacios urbanos, en sintonía con la estética callejera de Tokio. En Instagram, reúne más de 377 mil seguidores.

Imma busca representar la cultura japonesa. Está próxma a los 400.000 seguidores. (Instagram)

Plataforma con IA para monitorear tendencias de moda

La plataforma Heuritech analiza millones de imágenes publicadas en redes sociales para detectar qué prendas usa la gente y cómo cambian los colores, los estampados y las siluetas.

Fundada en París en 2013 por dos doctores en aprendizaje automático, la plataforma procesa esos datos para anticipar movimientos dentro de la moda.

Entre las marcas que utilizan la herramienta figuran Louis Vuitton y Dior.

Heuritech sostiene que puede predecir tendencias con una precisión cercana al 90% y hasta con dos años de anticipación, a partir del seguimiento de atributos específicos, como el crecimiento de un tipo de punto o la aparición recurrente de un patrón de cuadros de una temporada a otra.

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FILE PHOTO: "AI Artificial Intelligence" words, a keyboard and a robotics hand in this illustration taken, September 23, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo fue el Fashion AI Expo en París

Fashion AI Expo debutó en París con un desfile de Pierre Cardin y una agenda de encuentros entre diseñadores, startups de inteligencia artificial y ejecutivos vinculados al sector del lujo. La primera edición reunió participantes de ciudades como París, Zúrich, Dubái, Barcelona, Berlín, Nueva York y Viena.

Un mes después, Tokio organizó su propia Semana de la Moda de IA. Su concurso de diseño generativo, bajo el lema “Utilidad del Futuro”, propuso aplicar estas herramientas a ropa de trabajo y prendas preparadas para situaciones de desastre, en lugar de los formatos habituales de ropa de noche y desfiles.

En junio de 2026, el London College of Fashion celebró su tercer Simposio Internacional sobre IA en la Moda, donde se discutió la capacidad de los sistemas generativos para producir diseños derivados de obras protegidas por derechos de autor.

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El avance de la inteligencia artificial en el diseño abrió debates sobre derechos de autor, autoría y la reproducción de estereotipos de belleza en los datos de entrenamiento. REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo

Las jornadas también abordaron el riesgo de que los datos con los que se entrenan estos modelos reproduzcan estándares restringidos de belleza y tipo de cuerpo.

Las conversaciones sobre derechos de autor y autoría no ofrecieron una respuesta definitiva: ninguna de las herramientas de diseño con IA utilizadas en el mercado ha resuelto de forma vinculante quién posee los derechos sobre una creación generada con estos sistemas.