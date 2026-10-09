Tecno

Sega vende una figura de Sonic por 21.000 dólares y promete que tiene su propio “ADN”

Desarrollada para celebrar los 35 años de Sonic, la figura combina resina, una lente translúcida y una Esmeralda del Caos que permite observar el material sintético inspirado en el personaje

Sega lanza una figura de colección de Sonic que cuesta 21.000 dólares.
Sega lanza una figura de colección de Sonic que cuesta 21.000 dólares. (Sega)
Guardar

Una figura de Sonic que cuesta 21.000 dólares busca convertirse en uno de los objetos de colección más exclusivos de Sega. El fabricante japonés puso a disposición de los fanáticos una versión del erizo azul que contiene ADN sintético inspirado en el personaje, resguardado dentro de una Esmeralda del Caos verde ubicada en su pecho.

El artículo fue desarrollado en colaboración con LOM BABY, un equipo especializado en biotecnología y arte que combina ciencia y cultura popular. La pieza forma parte de las iniciativas vinculadas con el 35.º aniversario de Sonic the Hedgehog y se distingue por incorporar material genético artificial diseñado a partir de las características del personaje.

PUBLICIDAD

Según la página de la tienda de Sega, el precio es de 3.300.000 yenes, equivalentes a unos 20.845 dólares, aunque el costo final supera los 21.000 dólares al considerar los gastos adicionales de envío. La cifra la sitúa muy por encima de otros artículos de colección relacionados con el personaje y la convierte en una pieza dirigida a compradores dispuestos a pagar por una edición singular.

Sega lanza una figura coleccionable de Sonic que contiene su ADN. (Sega)
Sega lanza una figura coleccionable de Sonic que contiene su ADN. (Sega)

Por qué la figura de Sonic cuesta 21.000 dólares

El elevado precio no responde únicamente al tamaño o a los materiales empleados en su fabricación. La propuesta se basa en la creación de una secuencia de ADN sintético que representa, de manera conceptual, la identidad del personaje de Sega.

PUBLICIDAD

Para desarrollar ese código genético, el equipo de LOM BABY analizó distintos rasgos de Sonic, entre ellos su apariencia, personalidad, velocidad y hasta su conocida incapacidad para nadar. A partir de esas características, los creadores elaboraron una representación genética artificial que acompaña a la figura.

Es importante aclarar que no se trata de ADN extraído de un organismo real ni de material biológico perteneciente a Sonic. El personaje es ficticio y el ADN presentado en la pieza es una construcción sintética concebida como parte de un proyecto artístico y tecnológico.

Sega colaboró con un equipo de biotecnología para recrear el ADN de Sonic. (Sega)
Sega colaboró con un equipo de biotecnología para recrear el ADN de Sonic. (Sega)

El material utilizado es un ácido nucleico, una clase de molécula que también cumple funciones relacionadas con el almacenamiento de información genética en los seres vivos. En este caso, se emplea para materializar el concepto de un código genético asociado a un personaje de ficción.

Una Esmeralda del Caos permite ver el ADN

Uno de los elementos más llamativos del coleccionable es la Esmeralda del Caos verde que se encuentra en el pecho de Sonic. Dentro de ella está sellado el material sintético, que puede observarse a través de una lente translúcida incorporada al diseño.

El cuerpo de la figura, la esmeralda y los componentes que permiten visualizar su interior están fabricados con resina. El conjunto mide 25 centímetros de alto y se entrega con una base de 30 centímetros de ancho, 21 centímetros de profundidad y 1,5 centímetros de grosor.

Cada unidad cuenta, además, con un número de serie propio, un detalle que refuerza su carácter de objeto de colección. Aunque la pieza tiene dimensiones relativamente compactas, su precio la ubica en una categoría muy distinta de la de los juguetes convencionales inspirados en videojuegos.

El nuevo Sonic coleccionable tendrá un costo de 21.000 dólares. (Sega)
El nuevo Sonic coleccionable tendrá un costo de 21.000 dólares. (Sega)

Sega apuesta por coleccionables que mezclan ciencia y ficción

La figura de Sonic DNA fue concebida inicialmente como una pieza a tamaño real y se exhibió en la tienda de Sega en Shibuya, Tokio. Posteriormente, la compañía habilitó la posibilidad de adquirir el modelo mediante su tienda, con disponibilidad para compradores de otros países sujeta a las condiciones de venta y envío.

La colaboración con LOM BABY sigue una línea de proyectos que combinan elementos de la biotecnología con universos ficticios. El equipo también ha trabajado en propuestas inspiradas en Resident Evil, incluido un modelo artístico relacionado con el virus T, y en la creación de materiales que evocan conceptos de mundos fantásticos.

Con un precio cercano a los 21.000 dólares, la figura no apunta al público general, sino a coleccionistas interesados en piezas poco comunes. Su propuesta transforma un elemento de la ficción —el ADN de un personaje que no existe en el mundo real— en un objeto físico que combina diseño, ciencia sintética y cultura de videojuegos.

Temas Relacionados

SegaSonicADNLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuánto tiempo demora la revisión de WhatsApp cuando se suspende una cuenta

Una vez que el usuario solicita una revisión, comienza a correr el plazo de respuesta. Contactar a la plataforma desde otra cuenta no acelera el trámite

Cuánto tiempo demora la revisión de WhatsApp cuando se suspende una cuenta

Apple adelantaría el lanzamiento de su primera MacBook Pro con pantalla táctil al 27 de octubre

Reportes previos ubicaban ese modelo recién para 2027, junto a una nueva iPad mini y una iMac con chip M6

Apple adelantaría el lanzamiento de su primera MacBook Pro con pantalla táctil al 27 de octubre

Meta prohibió los anuncios de TikTok en Facebook e Instagram: “No tenemos que publicar a un competidor”

La medida llega después del acuerdo de Meta por hasta USD 18.000 millones sobre seguridad infantil en redes sociales

Meta prohibió los anuncios de TikTok en Facebook e Instagram: “No tenemos que publicar a un competidor”

Amazon construyó el satélite 1.000 de su red Leo y se prepara para competir con Starlink

La compañía ya tiene 396 satélites en órbita y cerró un acuerdo con Delta Air Lines que generó roce con Elon Musk

Amazon construyó el satélite 1.000 de su red Leo y se prepara para competir con Starlink

Cuáles son las 10 de creadoras de contenido hechas con IA con millones de seguidores y campañas de miles de dólares

En el segundo puesto se ubica Lil Miquela que tiene 2,2 millones de seguidores y ha publicado imágenes con figuras como Rosalía

Cuáles son las 10 de creadoras de contenido hechas con IA con millones de seguidores y campañas de miles de dólares

DEPORTES

Franco Colapinto quedó detrás de su compañero Gasly por un margen mínimo, fue eliminado en SQ2 y largará 11° la Sprint del GP de Singapur de la F1

Franco Colapinto quedó detrás de su compañero Gasly por un margen mínimo, fue eliminado en SQ2 y largará 11° la Sprint del GP de Singapur de la F1

Mikel Arteta y su filosofía de liderazgo: "Si tú no estás liderando lo que está en tu mano, ¿cómo vas a liderar a los demás?"

Otra insólita falla en los coches de Fórmula 1 perjudicó a varios pilotos y estalló el escándalo tras la qualy en Singapur

Así están las tablas del Torneo Clausura y la Tabla Anual: la lucha por el descenso y la clasificación a las copas internacionales

Portugal sancionó de manera provisional a Cristiano Ronaldo: el castigo deportivo y económico que podría recibir

TELESHOW

Nicole Neumann sorprendió al contar sus actitudes como suegra: el reclamo que le hizo una de sus hijas

Nicole Neumann sorprendió al contar sus actitudes como suegra: el reclamo que le hizo una de sus hijas

Profundo dolor en el último adiós a Piero: familiares y amigos lo despidieron en el Cementerio de la Recoleta

La conmovedora despedida a Piero de su hija Fiorella: fotos, canciones y un vínculo que se hizo legado

La felicidad de Ayelén Paleo por el logro de su madre tras salir de la cárcel: “La vida pone todo en su lugar”

Las claves de Dale Match, el nuevo programa de Marcelo Tinelli: humor, actualidad y un guiño a la nostalgia

INFOBAE AMÉRICA

Retiran un suplemento para bebés tras detectar tres tipos de alcohol no declarados en la etiqueta: qué deben hacer los padres

Retiran un suplemento para bebés tras detectar tres tipos de alcohol no declarados en la etiqueta: qué deben hacer los padres

Trump dijo que el precio del combustible bajará y que el conflicto con Irán terminará pronto “de una manera u otra”

Marchas en tres ciudades de Ecuador exigieron mejoras en salud, educación y seguridad al gobierno de Noboa

Cinco pescadores asesinados en altamar en Ecuador: investigan un presunto asalto de piratas

Qué es el entrenamiento pliométrico y cómo practicarlo en casa