Sega vende una figura de Sonic por 21.000 dólares y promete que tiene su propio “ADN”

Sega lanza una figura de colección de Sonic que cuesta 21.000 dólares. (Sega)

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Una figura de Sonic que cuesta 21.000 dólares busca convertirse en uno de los objetos de colección más exclusivos de Sega. El fabricante japonés puso a disposición de los fanáticos una versión del erizo azul que contiene ADN sintético inspirado en el personaje, resguardado dentro de una Esmeralda del Caos verde ubicada en su pecho.

El artículo fue desarrollado en colaboración con LOM BABY, un equipo especializado en biotecnología y arte que combina ciencia y cultura popular. La pieza forma parte de las iniciativas vinculadas con el 35.º aniversario de Sonic the Hedgehog y se distingue por incorporar material genético artificial diseñado a partir de las características del personaje.

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Según la página de la tienda de Sega, el precio es de 3.300.000 yenes, equivalentes a unos 20.845 dólares, aunque el costo final supera los 21.000 dólares al considerar los gastos adicionales de envío. La cifra la sitúa muy por encima de otros artículos de colección relacionados con el personaje y la convierte en una pieza dirigida a compradores dispuestos a pagar por una edición singular.

Sega lanza una figura coleccionable de Sonic que contiene su ADN. (Sega)

Por qué la figura de Sonic cuesta 21.000 dólares

El elevado precio no responde únicamente al tamaño o a los materiales empleados en su fabricación. La propuesta se basa en la creación de una secuencia de ADN sintético que representa, de manera conceptual, la identidad del personaje de Sega.

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Para desarrollar ese código genético, el equipo de LOM BABY analizó distintos rasgos de Sonic, entre ellos su apariencia, personalidad, velocidad y hasta su conocida incapacidad para nadar. A partir de esas características, los creadores elaboraron una representación genética artificial que acompaña a la figura.

Es importante aclarar que no se trata de ADN extraído de un organismo real ni de material biológico perteneciente a Sonic. El personaje es ficticio y el ADN presentado en la pieza es una construcción sintética concebida como parte de un proyecto artístico y tecnológico.

Sega colaboró con un equipo de biotecnología para recrear el ADN de Sonic. (Sega)

El material utilizado es un ácido nucleico, una clase de molécula que también cumple funciones relacionadas con el almacenamiento de información genética en los seres vivos. En este caso, se emplea para materializar el concepto de un código genético asociado a un personaje de ficción.

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Una Esmeralda del Caos permite ver el ADN

Uno de los elementos más llamativos del coleccionable es la Esmeralda del Caos verde que se encuentra en el pecho de Sonic. Dentro de ella está sellado el material sintético, que puede observarse a través de una lente translúcida incorporada al diseño.

El cuerpo de la figura, la esmeralda y los componentes que permiten visualizar su interior están fabricados con resina. El conjunto mide 25 centímetros de alto y se entrega con una base de 30 centímetros de ancho, 21 centímetros de profundidad y 1,5 centímetros de grosor.

Cada unidad cuenta, además, con un número de serie propio, un detalle que refuerza su carácter de objeto de colección. Aunque la pieza tiene dimensiones relativamente compactas, su precio la ubica en una categoría muy distinta de la de los juguetes convencionales inspirados en videojuegos.

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El nuevo Sonic coleccionable tendrá un costo de 21.000 dólares. (Sega)

Sega apuesta por coleccionables que mezclan ciencia y ficción

La figura de Sonic DNA fue concebida inicialmente como una pieza a tamaño real y se exhibió en la tienda de Sega en Shibuya, Tokio. Posteriormente, la compañía habilitó la posibilidad de adquirir el modelo mediante su tienda, con disponibilidad para compradores de otros países sujeta a las condiciones de venta y envío.

La colaboración con LOM BABY sigue una línea de proyectos que combinan elementos de la biotecnología con universos ficticios. El equipo también ha trabajado en propuestas inspiradas en Resident Evil, incluido un modelo artístico relacionado con el virus T, y en la creación de materiales que evocan conceptos de mundos fantásticos.

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Con un precio cercano a los 21.000 dólares, la figura no apunta al público general, sino a coleccionistas interesados en piezas poco comunes. Su propuesta transforma un elemento de la ficción —el ADN de un personaje que no existe en el mundo real— en un objeto físico que combina diseño, ciencia sintética y cultura de videojuegos.