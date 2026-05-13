El auto nacido de la inteligencia artificial: así es el nuevo compacto que redefine el diseño virtual

Desde las primeras etapas, cada decisión estructural y de diseño pudo ser evaluada, ajustada y perfeccionada de forma integrada. (Chevrolet)

El reciente lanzamiento del Chevrolet Sonic marca un cambio en la producción automotriz regional: es el vehículo de su clase diseñado íntegramente en un entorno virtual. Gracias al uso de inteligencia artificial, el proceso favoreció la interacción entre ingenieros y diseñadores, lo que permitió ajustar las proporciones y las superficies de la carrocería con mayor exactitud.

Este método contribuyó a alcanzar una relación más afinada entre el diseño visual y la estructura, posicionando al nuevo SUV tipo coupé como un ejemplo de las posibilidades técnicas que ofrece la digitalización en el desarrollo de automóviles.

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Desarrollo automotriz con inteligencia artificial y entorno virtual

El proceso de creación del Sonic fue concebido desde el inicio bajo una dinámica digital avanzada. La utilización de inteligencia artificial no solo aceleró los ciclos de desarrollo, sino que también facilitó una interacción mucho más fluida entre los diferentes equipos involucrados.

Es el vehículo de su clase diseñado íntegramente en un entorno virtual. (Chevrolet)

Desde las primeras etapas, cada decisión estructural y de diseño pudo ser evaluada, ajustada y perfeccionada de forma integrada, permitiendo alcanzar un resultado final en el que cada superficie y proporción responde a criterios tanto técnicos como estéticos.

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Este método, que toma inspiración en modelos de alto perfil como el Equinox EV, marca una diferencia respecto a los procesos tradicionales, en los que la coordinación entre áreas podía verse limitada por barreras físicas o secuenciales.

Con la digitalización, el Sonic se beneficia de una evolución continua y detallada, en la que la inteligencia artificial actúa como eje central para proponer, validar y ajustar soluciones en tiempo real. Así, el vehículo refleja una interpretación contemporánea adaptada a un entorno urbano donde la tecnología y la personalización son cada vez más demandadas.

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El proceso de creación del Sonic fue concebido desde el inicio bajo una dinámica digital avanzada. (Chevrolet)

Diseño exterior: identidad visual y eficiencia para el segmento SUV coupé

El Sonic exhibe una presencia visual distintiva, apoyada en elementos de diseño que refuerzan su carácter moderno y funcional. En el frontal, adopta las líneas más actuales del lenguaje de los SUVs globales, con una parrilla dividida en dos niveles y una firma lumínica LED que unifica funciones de luz diurna y señalización, optimizando tanto la identidad como la visibilidad del vehículo.

Los faros principales utilizan proyectores que incrementan la potencia lumínica en aproximadamente un 20% frente a sistemas convencionales, mejorando la seguridad y permitiendo incorporar soluciones aerodinámicas adicionales, como tomas de aire para refrigeración de frenos. Las luces antiniebla, de diseño discreto, están integradas en el spoiler, evitando saturación visual.

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En la vista lateral se revela la silueta de SUV tipo coupé, caracterizada por una caída trasera pronunciada y un perfil que combina robustez con elegancia. Las molduras en la base y los pasos de rueda aumentan la percepción de solidez, mientras que los rines de 17 pulgadas —con opciones personalizadas según la versión— y detalles en rojo en las versiones deportivas, refuerzan el atractivo visual.

En el frontal, adopta las líneas más actuales del lenguaje de los SUVs globales. (Imagen ilustrativa Infobae)

La parte trasera destaca por una disposición transversal de elementos, luces LED tridimensionales y una barra segmentada que aporta identidad técnica al conjunto. El portón trasero, con mayor inclinación, mejora la capacidad del baúl sin sacrificar visibilidad. Elementos como el mecanismo oculto de apertura y la ubicación inferior de la placa contribuyen a mantener líneas limpias y proporciones bien definidas.

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Interior y tecnología

El habitáculo del nuevo Sonic está diseñado para maximizar el espacio y el confort, priorizando tanto a los pasajeros delanteros como a los traseros. El panel horizontal amplía visualmente el ancho del interior y crea una atmósfera tecnológica, coronada por el Virtual Cockpit System, que fusiona el panel de instrumentos digital con un sistema multimedia de conectividad avanzada.

Materiales suaves al tacto, acabados exclusivos y tapicería de alta calidad —inspirada en modelos superiores como el Tracker— elevan la experiencia a bordo. Los asientos, con múltiples densidades y una capa extra de espuma, ofrecen mayor confort en trayectos largos.

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Un hombre con expresión pensativa se encuentra en un amplio concesionario, rodeado de una vasta selección de coches nuevos, reflexionando sobre su próxima compra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El volante multifunción incorpora el nuevo emblema y detalles en negro brillante alrededor de los controles de audio y seguridad, subrayando la integración entre tecnología y experiencia de manejo.

La posición elevada de conducción, sumada a los 20 cm de despeje al suelo, proporciona visibilidad y control similares a los de SUV de segmentos superiores. Soluciones como los rieles de techo funcionales, con capacidad para 50 kg, y una disposición ergonómica de espacios interiores, completan una propuesta adaptada tanto al uso urbano como a viajes largos.

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Estrategia de lanzamiento

El debut global del Sonic tuvo lugar en Brasil, país elegido para su presentación oficial, reflejando la importancia del mercado sudamericano en la estrategia de la marca. Las ventas se iniciarán progresivamente hacia el final del segundo trimestre, respaldadas por una campaña comunicacional que enfatiza el diseño impactante del modelo.

El panel horizontal amplía visualmente el ancho del interior y crea una atmósfera tecnológica, coronada por el Virtual Cockpit System. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer comercial utiliza el concepto “No se va a ir de tu cabeza” y la canción “Can’t Get Out of My Mind” como banda sonora, buscando captar la atención de un público que prioriza la personalidad y diferenciación en sus vehículos.

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El Sonic fue desarrollado considerando las demandas específicas del mercado local, sometiéndose a estudios y grupos focales durante todo el proceso. A pesar de partir de una arquitectura modular global, el modelo adopta dimensiones propias —4,23 metros de largo, 1,77 de ancho y 1,53 de alto— optimizadas para el segmento de SUV tipo coupé, con especial énfasis en el aprovechamiento del espacio interior y la ergonomía.