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La IA conquista los videojuegos en Japón: casi el 90 % de los desarrolladores ya la utiliza

Capcom, Sega, Konami y Square Enix forman parte de una industria japonesa donde el uso de IA generativa creció de forma significativa durante el último año

Programadores de videojuegos
Desarrolladores de videojuegos utilizan IA generativa en varios procesos en Japón. Foto: Andina
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La inteligencia artificial generativa está ganando terreno en la industria de los videojuegos en Japón. Una encuesta realizada entre profesionales de compañías como Capcom, Sega, Konami y Square Enix, con motivo del Tokyo Game Show 2026, revela que el 85,8 % de los desarrolladores japoneses ya utiliza herramientas de IA generativa durante sus proyectos.

El dato representa un crecimiento considerable frente a 2025, cuando el 51 % de los profesionales consultados reconocía utilizar este tipo de tecnología en sus procesos de desarrollo. En apenas un año, la adopción aumentó cerca de 35 puntos porcentuales, lo que muestra hasta qué punto la IA se está incorporando en los estudios japoneses.

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El estudio también refleja que su uso no se limita a experimentos puntuales. Del grupo de desarrolladores que utiliza inteligencia artificial, el 63 % asegura recurrir a estas herramientas diariamente, mientras que otro 22,8 % las utiliza de manera ocasional.

Un hombre con capucha y gafas trabaja en un escritorio con cuatro pantallas, dos portátiles, un teclado, un ratón, tazas de café y cuadernos con diagramas.
Trabajadores de Capcom, Sega, Konami y Square Enix admiten que usan IA para desarrollar videojuegos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué utilizan la inteligencia artificial los desarrolladores japoneses

La incorporación de IA generativa en los estudios japoneses está relacionada principalmente con tareas destinadas a mejorar los procesos internos de desarrollo.

Entre los usos mencionados aparecen la detección y corrección de errores, las pruebas automatizadas y la optimización de diferentes tareas de trabajo. De esta manera, la tecnología no necesariamente interviene directamente en la creación del contenido que llegará al jugador, sino que también funciona como una herramienta de apoyo para los equipos.

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Uno de los aspectos más llamativos de la encuesta es que la mayoría de los participantes señala que descarta utilizar código generado por inteligencia artificial como parte de sus proyectos. Esto muestra que la adopción de estas herramientas no significa que los desarrolladores estén delegando completamente determinadas áreas de producción en los modelos generativos.

Además, los profesionales consultados aseguran que los resultados producidos por IA son revisados y modificados posteriormente por personas. La supervisión humana se mantiene, por tanto, como parte del proceso antes de incorporar cualquier resultado al desarrollo.

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Los japoneses usan IA generativa para desarrollar más rápido procesos internos de los videojuegos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La productividad es uno de los principales motivos

Entre los beneficios que los desarrolladores japoneses encuentran en la inteligencia artificial destacan especialmente la eficiencia y la productividad.

Las herramientas generativas pueden ayudar a reducir el tiempo dedicado a determinadas tareas y acelerar procesos que anteriormente requerían una intervención manual más prolongada. Para los estudios, esta reducción de tiempos también puede traducirse en un ahorro de costes durante la producción de un videojuego.

Este factor adquiere especial relevancia en una industria en la que los proyectos pueden requerir años de trabajo y la participación de equipos formados por cientos de profesionales. Automatizar determinadas tareas permite que los desarrolladores puedan dedicar más tiempo a otras áreas del proyecto.

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Los desarrolladores japoneses de videojuegos usan IA para alcanzar una mayor productividad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los resultados de la encuesta también muestran que la expansión de la IA no implica necesariamente una sustitución directa de los trabajadores. Al menos entre los profesionales consultados, existe una tendencia a utilizar estas herramientas como apoyo y mantener la revisión humana sobre los resultados.

Japón acelera la adopción de IA en los videojuegos

El salto registrado entre 2025 y 2026 evidencia un cambio rápido en la relación entre los desarrolladores japoneses y la inteligencia artificial generativa. Pasar del 51 % al 85,8 % de adopción en un año supone que la tecnología ha dejado de ser una herramienta experimental para convertirse en parte habitual del trabajo en numerosos estudios.

El debate sobre el uso de IA en los videojuegos, sin embargo, continúa abierto. La tecnología plantea preguntas sobre la autoría, la propiedad intelectual y el papel que tendrán los profesionales en determinadas etapas de la creación de un videojuego.

Los datos presentados durante el Tokyo Game Show 2026 muestran, en cualquier caso, que una parte importante de la industria japonesa ya está incorporando la inteligencia artificial a sus procesos. La tendencia apunta a un uso centrado principalmente en mejorar la productividad y automatizar tareas, mientras la intervención humana continúa siendo necesaria para revisar y validar los resultados.

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