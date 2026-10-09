Fashion Week pone el foco en la IA como solución a la sobreproducción textil

Se mostró una exhibición generada por IA en la que modelos virtuales exhibían diseños de alta costura que todavía no existían de forma física. (fashionnetwork.com)

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La IA dejó de ser un invitado silencioso en las pasarelas para convertirse en protagonista de la conversación. Según un análisis publicado por AIUTA, las Fashion Weeks de 2026 marcaron un punto de quiebre: por primera vez, buena parte del debate no giró en torno a las prendas, sino a los sistemas tecnológicos que determinan cómo se diseñan, se producen y se venden.

Ese desplazamiento no implica que la IA haya reemplazado a los diseñadores. Lo que está ocurriendo, de acuerdo con el medio citado, es una ampliación de las capacidades humanas: la tecnología acelera procesos que antes tomaban semanas, mientras el criterio creativo sigue en manos de personas.

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Inteligencia artificial en la moda: qué significa este cambio de paradigma

La irrupción de la IA en la moda se traduce en una pregunta concreta: ¿qué partes del proceso tradicional —diseño, producción, distribución y venta— pueden acelerarse o repensarse con herramientas automatizadas?

La IA dejó de ser un invitado silencioso en las pasarelas para convertirse en protagonista de la conversación. (AIUTA)

AIUTA sostiene que la industria está migrando de ser un escaparate de productos a convertirse en un escaparate de sistemas, donde la pasarela conserva su lugar central pero queda rodeada de tecnologías que condicionan todo lo que sucede antes y después del desfile.

Esa transformación quedó a la vista en la Fashion AI Expo, un evento que debutó junto a la Paris Fashion Week y que reunió a startups, empresas tecnológicas, marcas y creativos para discutir el papel creciente de la IA en el sector.

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“La pregunta más importante a la que se enfrenta la moda ya no es qué tendencias surgirán la próxima temporada, sino cómo se crearán, distribuirán, experimentarán y, en última instancia, venderán esas tendencias”, resume la plataforma tecnológica de IA enfocada en la industria de la moda y el comercio electrónico.

Alta costura y creación nativa de IA: el caso Alexis Mabille

Uno de los ejemplos más citados por AIUTA sobre esta transición ocurrió durante la Paris Haute Couture Week, cuando el diseñador Alexis Mabille presentó su colección primavera/verano 2026, Hors-Champs. En lugar de un desfile convencional, mostró una exhibición generada por IA en la que modelos virtuales exhibían diseños de alta costura que todavía no existían de forma física.

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AIUTA sostiene que la industria está migrando de ser un escaparate de productos a convertirse en un escaparate de sistemas. (AIUTA)

Los invitados llegaron esperando un desfile tradicional y se encontraron, primero, con un público virtual que les devolvía la mirada desde una pantalla, y después con modelos digitales vistiendo prendas renderizadas tras meses de desarrollo asistido por IA. Algunos looks requirieron cientos de iteraciones para lograr el movimiento y el comportamiento del material deseados.

Técnicos y artesanos de alta costura trabajaron junto a especialistas en IA para reproducir con precisión tejidos como organza, seda, lana y plumas de avestruz. La plataforma tecnológica destaca que este proceso invirtió la lógica habitual de producción: en vez de fabricar primero muestras físicas, la colección se visualizó, perfeccionó e incluso personalizó antes de confeccionar una sola prenda.

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“El proyecto requirió meses de dirección artística, experiencia técnica e innumerables decisiones humanas para alcanzar su forma final”, señala AIUTA al describir Hors-Champs. La fuente subraya que la tecnología aceleró la visualización, pero el gusto, la artesanía y el criterio creativo siguieron siendo responsabilidad humana.

Técnicos y artesanos de alta costura trabajaron junto a especialistas en IA para reproducir con precisión tejidos como organza, seda, lana y plumas de avestruz. (AIUTA)

Predicción de tendencias con inteligencia artificial: la velocidad como ventaja

Más allá del diseño, AIUTA pone el foco en otro frente de disrupción: la capacidad predictiva. Las plataformas de pronóstico de tendencias ya analizan enormes volúmenes de actividad en redes sociales, comportamiento del consumidor, patrones de búsqueda y señales culturales para identificar movimientos emergentes antes de que se vuelvan evidentes.

“Algunos sistemas incluso afirman tener visibilidad de las tendencias con hasta 24 meses de antelación”, indica la plataforma tecnológica. La precisión exacta de cada pronóstico resulta, según la fuente, casi secundaria frente al cambio de fondo: la moda pasa de un análisis reactivo de tendencias a una inteligencia predictiva que intenta responder qué quieren los consumidores antes de que ellos mismos lo sepan.

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Ese adelanto reconfigura la competencia dentro de la industria. “El desafío ya no es ver el futuro primero; el desafío es actuar sobre él más rápido que los demás”, sostiene AIUTA, en referencia a cómo la ventaja ya no reside solo en anticipar una tendencia, sino en ejecutarla con rapidez.

La plataforma vincula esta aceleración con un problema histórico del sector: la falta de tiempo. Flujos de diseño que antes tomaban horas ahora pueden resolverse en minutos, y la creación de contenido, antes atada a largos ciclos de producción, puede sostenerse de forma continua.

La aparición de la AI Fashion Week, un evento donde las colecciones surgen de procesos creativos nativos de IA en lugar de los flujos de trabajo tradicionales. (AIUTA)

Según la fuente, cuanto más rápido se concretan las ideas, mayor es la capacidad de las marcas para moldear la cultura en lugar de perseguirla.

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AI Fashion Week: un ecosistema creativo paralelo a la industria tradicional

AIUTA identifica un fenómeno adicional: la aparición de la AI Fashion Week, un evento donde las colecciones surgen de procesos creativos nativos de IA en lugar de los flujos de trabajo tradicionales. A diferencia de las Fashion Weeks convencionales, donde la tecnología suele operar detrás de escena, este espacio coloca a la IA generativa en el centro mismo de la creación.

Diseñadores, artistas, tecnólogos y creadores utilizan la IA como parte esencial del proceso, lo que permite explorar conceptos que difícilmente existirían solo con métodos tradicionales.

La plataforma tecnológica señala que este movimiento ya atrajo miles de propuestas de creadores de docenas de países, lo que configura una plataforma de talento que opera al margen de muchos intermediarios clásicos del sector.

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No todas las aplicaciones de la IA en la moda son visibles para el consumidor. (AIUTA)

La fuente plantea que esta escala no da lugar a un simple evento adicional, sino a un ecosistema creativo alternativo que interpela a la industria tradicional sobre qué partes de su estructura siguen siendo imprescindibles si el diseño, la visualización y la comercialización pueden resolverse con flujos de trabajo nativos de IA.

Sostenibilidad en la moda: el uso invisible de la inteligencia artificial

No todas las aplicaciones de la IA en la moda son visibles para el consumidor. AIUTA remarca que, durante la New York Fashion Week de 2026, las discusiones giraron cada vez más en torno a cómo la IA puede mejorar la precisión de los pronósticos, optimizar la planificación de inventarios, reducir la sobreproducción y construir cadenas de suministro más sostenibles.

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Para la fuente, el problema de la sostenibilidad en la moda nunca fue la falta de intenciones, sino la falta de precisión: producir los productos correctos, en las cantidades correctas y en el momento adecuado sigue siendo uno de los desafíos más difíciles del sector.

La IA podría no resolver la sostenibilidad por sí sola, pero sí reducir una de las mayores fuentes de desperdicio de la industria, que es la incertidumbre en la planificación.

El contenido generado por IA permite transformar una sola colección en un flujo continuo de narrativa adaptada a distintos mercados y canales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Probador virtual y contenido con IA: cómo cambia la experiencia del consumidor

El impacto de la IA tampoco se detiene cuando termina el desfile. AIUTA describe un escenario en el que una colección debuta en París y, en cuestión de horas, el contenido se difunde de forma global: los consumidores descubren los looks de inmediato y las tendencias circulan en redes sociales antes de que los productos lleguen a las tiendas.

Ese adelanto acorta la distancia entre inspiración y acción, y empuja a los consumidores a buscar experiencias interactivas y personalizadas. Según la plataforma, esto explica el peso creciente de tecnologías como el probador virtual y la creación de contenido mediante IA dentro del ecosistema de la moda.

El contenido generado por IA permite transformar una sola colección en un flujo continuo de narrativa adaptada a distintos mercados y canales, mientras que el probador virtual reduce la brecha entre el descubrimiento de un producto y la confianza para comprarlo, al permitir experimentarlo digitalmente antes de la adquisición.