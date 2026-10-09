Crea códigos QR y ubica a tus mascotas en pocos minutos si se llegan a perder

Plataformas gratuitas como goqr.me y Canva permiten la creación de códigos para descarga en formatos como PNG o PDF. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los códigos QR dejaron de ser una curiosidad de supermercado para convertirse en una herramienta que cualquier persona puede fabricar y adaptar a su vida diaria. Con un generador gratuito en línea y datos básicos, es posible crear un acceso directo a información, contactos o archivos sin escribir nada a mano.

Desde compartir una red inalámbrica hasta guardar los primeros pasos de un bebé en video, estos códigos permiten concentrar información dispersa en un solo escaneo.

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Usos practicos para los códigos QR

Comparte tu wifi sin dictar la contraseña

Uno de los usos más prácticos para el hogar o la oficina es crear un código que conecte automáticamente a la red wifi. En lugar de dictar una contraseña larga, los invitados abren la cámara del teléfono y se conectan en segundos.

Para generarlo solo hace falta introducir el nombre de la red (SSID), el tipo de cifrado y la contraseña en un generador especializado, imprimirlo y pegarlo en la entrada o el escritorio.

Los códigos QR permiten conectar un dispositivo móvil a una red wifi sin necesidad de escribir la contraseña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo principio aplica a la educación: los docentes pueden enlazar códigos a ejercicios adicionales en Google Drive o Dropbox, a videos de clase o a las soluciones de un problema para que el alumno corrija sus propias respuestas.

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Tarjeta de presentación y contacto de emergencia en el bolsillo

Un código QR puede reemplazar la tarjeta de presentación tradicional mediante un vCard que incluya nombre, teléfono, correo, cargo y enlaces a un portafolio. Al escanearlo, el contacto se guarda directo en el teléfono.

El mismo formato sirve para situaciones de riesgo. Una pulsera, llavero o tarjeta con un código que enlace a alergias, enfermedades crónicas, medicamentos y contacto de familiares permite que cualquiera con un smartphone acceda a esos datos en segundos ante una emergencia.

Las personas mayores pueden usar un código similar para llevar al médico la lista actualizada de medicamentos que sus familiares mantienen al día en una página web, sin cargar papeles sueltos.

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Las pulseras con códigos QR facilitan el acceso a la ficha médica y datos de contacto ante una emergencia. (Imagen ilustrativa Infobae)

La misma lógica protege a las mascotas: un código en el collar con teléfono, dirección y fotos del animal facilita que quien lo encuentre pueda devolverlo. En el equipaje de viaje, reemplaza la etiqueta con nombre y dirección visibles por un enlace privado que solo revela los datos al ser escaneado.

Cobra pagos y centraliza tus redes sociales

Para quienes venden productos de forma informal, participan en ferias u organizan rifas, un código que lleve directo al perfil de pago en plataformas como PayPal, Venmo o Cash App evita errores de transferencia y ahorra tiempo frente a dictar un correo o buscar un usuario entre cientos de resultados.

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Un código QR es, en esencia, una imagen escaneable que redirige a un contenido digital: un enlace, un contacto, una red wifi o un archivo. Basta con apuntar la cámara del teléfono para acceder sin escribir nada, lo que explica su utilidad tanto en pagos como en marketing o gestión de información personal.

Quienes mantienen presencia en varias redes, un blog o un canal de video pueden centralizar todo en una página de enlaces y asociarla a un único código. Así se evita imprimir varias direcciones distintas en tarjetas o pósters, y la información puede actualizarse sin cambiar el código impreso.

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Las transferencias de dinero en plataformas como PayPal o Venmo se ejecutan mediante enlaces escaneables de pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regalos, recuerdos y organización con un escaneo

Los códigos QR añaden una capa interactiva a invitaciones y obsequios. Es posible enlazar un código a un video de boda, una galería de fotos, la ubicación de un evento en el mapa o un formulario de confirmación de asistencia.

En tarjetas de cumpleaños o fiestas infantiles, un código puede llevar a una historia, una lista de reproducción o un mensaje personalizado grabado en video, de modo que un trozo de papel se convierte en un contenido que el destinatario puede ver cuando quiera.

La misma idea sirve para guardar memorias familiares: los primeros pasos o palabras de un bebé en video pueden quedar enlazados en una pegatina pegada al álbum de recortes, disponibles con solo apuntar la cámara.

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Para la organización personal, un código puede enlazar a una receta en video pegada en la cocina, o a un itinerario de viaje completo con reservas, horarios y mapas, pegado en la maleta o el cuaderno de viaje.

La vinculación de archivos de video a etiquetas adhesivas permite guardar memorias familiares en álbumes físicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo crear tus propios códigos QR

Existen generadores gratuitos como goqr.me, QR Code Generator o Canva, entre otros, que permiten crear códigos para enlaces, texto, wifi, vCard y archivos sin conocimientos técnicos.

El proceso básico consiste en elegir el tipo de contenido, introducir la información necesaria, personalizar colores o formas y descargar el resultado en formatos como PNG, JPG, SVG o PDF.