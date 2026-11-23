La tenencia directa de Jeff Bezos en Amazon conserva más de 878 millones de acciones valuadas en USD 226.400 millones. (Foto: EFE/Michael Nelson/Archivo)

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Jeff Bezos donó 198,9 millones de dólares en acciones de Amazon durante dos días, incluidos títulos que poseía desde 1994, y elevó a más de 600 millones de dólares sus aportes declarados en acciones durante el año.

Las transferencias se producen cuando al Fondo para la Tierra le quedan cerca de cuatro años para cumplir la promesa de distribuir 10 mil millones de dólares antes de 2030, según Fortune.

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La fortuna filantrópica de Bezos y su esposa, Lauren Sánchez Bezos, había alcanzado aproximadamente 4.700 millones de dólares a fines de 2025, una cifra que los ubicó en el décimo puesto de la lista de mayores donantes de Estados Unidos. Ese año, sus contribuciones se estimaron en unos USD 600 millones, de acuerdo con Forbes.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos ocuparon el décimo puesto entre los mayores donantes de Estados Unidos a fines de 2025. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)

El compromiso del Fondo para la Tierra exige acelerar el ritmo de las entregas. Bezos lanzó esa iniciativa en 2020 y, hacia fines de septiembre, había aportado cerca de 2,4 mil millones de dólares, por lo que necesitaría donar un promedio de USD 1,8 mil millones anuales para llegar a la meta.

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Las últimas transferencias se sumaron a dos rondas anteriores: más de 1,25 millones de acciones donadas en mayo y 415.580 en agosto de 2026. Al cierre del 16 de noviembre, esos paquetes estaban valuados en torno a USD 323 millones y USD 107 millones, respectivamente.

En conjunto, Bezos entregó al menos 2,44 millones de acciones de Amazon durante el año, con un valor aproximado de USD 629,1 millones a ese precio. Los documentos presentados describen una parte de los destinatarios como organizaciones sin fines de lucro.

El Fondo para la Tierra asignó más de USD 100 millones a la conservación de la selva amazónica a través de 15 subvenciones. (Foto: Idesam)

A qué destinatarios van las donaciones de Jeff Bezos

Day 1 Academies, la organización sin fines de lucro que administra la red Bezos Academy de preescolares gratuitos, recibió al menos 450.837 acciones: 220.200 en mayo y 230.637 en agosto de 2026. Las dos entidades sin fines de lucro creadas por Bezos concentraron aproximadamente el 22,5% de las acciones donadas en el año.

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Asimismo, el Fondo para la Tierra anunció el 19 de noviembre que destinaría más de USD 100 millones. Su enfoque será la protección de la selva amazónica mediante 15 nuevas subvenciones en Sudamérica.

Cristián Samper, director general del fondo y responsable de soluciones para la naturaleza, explicó a Fortune que la organización utilizará informes de los beneficiarios y análisis satelitales independientes para seguir la conservación de los bosques y la reducción de la deforestación.

La organización Day 1 Academies administra 38 preescolares gratuitos con metodología Montessori en comunidades vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Day 1 Academies gestiona 38 preescolares gratuitos basados en la metodología Montessori en comunidades desfavorecidas de Arizona, Florida, Hawái, Kentucky, Texas y Washington. Su informe anual registra 2.456 alumnos matriculados para el ciclo lectivo 2026-27.

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La red educativa surgió del compromiso de USD 2 mil millones que Bezos anunció en 2018 para respaldar la educación infantil temprana y a las familias sin hogar.

La otra vertiente de aquella promesa, el Fondo Familias del Día 1, financia organizaciones locales que ayudan a familias a salir de refugios o de la calle para acceder a una casa estable. En 2025, ese fondo otorgó USD 102,5 millones a 32 grupos de 20 estados, el Distrito de Columbia y Guam.

MacKenzie Scott acumuló USD 26.400 millones en donaciones benéficas desde su divorcio de Jeff Bezos en 2019. (Foto: REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)

Bezos declaró a CNN en 2022 que planeaba donar la mayor parte de su fortuna durante su vida. El fundador de Amazon sostuvo en se momento: “Lo difícil es encontrar la manera de hacerlo de forma estratégica”, al comparar ese desafío con la creación de la compañía. “Así que estamos desarrollando la capacidad para poder distribuir este dinero”.

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Cómo es la participación de Jeff Bezos en las acciones de Amazon

Incluso después de las donaciones, Jeff Bezos conservaba más de 878 millones de acciones de Amazon. Esa participación estaba valuada en aproximadamente USD 226.400 millones al cierre del 16 de noviembre de 2026 y las transferencias del año representaban menos del 0,3% de ese total.

Su exesposa, MacKenzie Scott, tenía un patrimonio neto estimado en USD 27.100 millones al 20 de noviembre de 2026. Scott donó USD 7.200 millones solo en 2025, lo que llevó sus aportes acumulados desde el divorcio de Bezos en 2019 a USD 26.400 millones, según Forbes.