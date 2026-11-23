El creador de Linux pide evitar la especialización técnica obligatoria (Linux)

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Linus Torvalds, creador de Linux, afirmó que no cree que todos los niños deban aprender programación como una obligación escolar. La declaración, realizada durante una conferencia en la Universidad de Aalto, cuestiona la idea de que el código debe ocupar el mismo lugar que las competencias básicas para cualquier estudiante.

Su postura no rechaza la enseñanza de informática ni el acceso temprano a herramientas digitales. Plantea, más bien, que la educación debe ofrecer oportunidades para descubrir intereses y aptitudes, sin imponer una especialización técnica a quienes pueden desarrollar otros talentos. El debate importa porque escuelas, empresas y gobiernos presentan la programación como requisito del futuro.

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Linus Torvalds cuestiona que todos los niños deban aprender programación

La especialización explica su crítica a la obligación universal

Torvalds partió de una idea central: la especialización permitió buena parte de los avances humanos. “Una de las grandes fortalezas que tenemos como humanos, como especie, es lo buenos que somos especializándonos”, afirmó ante una pregunta sobre cómo acercar la tecnología a estudiantes de primaria.

Para el ingeniero finlandés, la sociedad funciona porque distintas personas dominan tareas diferentes y cooperan entre sí.

Esa lógica también alcanza a la informática. El desarrollo de software, especialmente el trabajo de bajo nivel, exige conocimientos específicos, paciencia y una forma determinada de resolver problemas. Por eso sostuvo: “No creo en un mundo donde a todos, a todos los niños, se les deba enseñar a programar”. La frase introduce un matiz frente a los discursos universalistas.

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Torvalds considera que las escuelas deben ofrecer herramientas digitales y detectar vocaciones, pero permitir que cada alumno profundice en las áreas donde encuentre mayor motivación y capacidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usar tecnología no exige convertirse en programador

Durante las décadas de 1980 y 1990, una parte importante de quienes utilizaban computadoras conocía nociones básicas de código y funcionamiento interno. Algunas personas escribían sus propios programas. Hoy, teléfonos, plataformas y servicios digitales forman parte de la vida cotidiana, pero muchos usuarios no saben cómo operan los sistemas que emplean. Torvalds no propuso convertir a cada usuario en especialista para cerrar esa distancia.

Su planteamiento apunta a algo distinto: que niños y adolescentes comprendan que las herramientas digitales pueden modificarse, adaptarse o crearse. Ese aprendizaje básico puede despertar curiosidad sin obligar a dominar un lenguaje de programación.

La meta consiste en detectar a quienes muestran interés sostenido y facilitar que profundicen. “Cada niño que tenga la capacidad de realmente sentir pasión por la programación” debe recibir estímulo.

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Comprender la tecnología, la privacidad y la seguridad puede beneficiar a todos los estudiantes, mientras la escritura de código debería reservarse para quienes desarrollen interés sostenido - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Raspberry Pi como puerta de entrada al aprendizaje práctico

El creador de Linux citó a Raspberry Pi como una iniciativa útil para ese primer contacto. Valoró la existencia de computadoras de bajo costo, disponibles para probar ideas, cometer errores y experimentar sin depender de equipos caros.

Estos dispositivos permiten aprender mediante la práctica y reducen el temor a dañar una herramienta costosa. Su utilidad no depende de que todos terminen usándolos de manera constante.

Torvalds aceptó que muchos de esos aparatos pueden quedar guardados o acumular polvo. “Si eso significa que 99 de cada 100 Raspberry Pis básicamente acumularán polvo porque nadie las usa, está bien”, dijo.

El argumento es que basta con que una persona descubra una vocación para justificar que la oportunidad exista. Esa perspectiva prioriza el acceso amplio y la libertad de elección.

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La educación debe abrir caminos, no imponer destinos

El debate sobre programación no enfrenta tecnología contra educación tradicional. Plantea cómo distribuir tiempo, recursos y expectativas sin confundir alfabetización digital con formación profesional. Conocer principios de seguridad, privacidad, información y pensamiento lógico puede servir a todos los estudiantes.

Programar de forma avanzada puede ser una ruta para quienes encuentren allí interés, capacidad y propósito. La posición de Torvalds propone una escuela que acerque herramientas, permita experimentar y acompañe decisiones personales. El éxito no consiste en que cada alumno escriba código, sino en que nadie con vocación quede sin posibilidades de descubrirla y desarrollarla cuando tenga oportunidad y apoyo.

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