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Desde falsos descuentos hasta ofertas de trabajo que no existen: así roban dinero con códigos QR

Los enlaces que muestran los códigos fraudulentos pueden conducir a páginas que capturan contraseñas y datos de tarjetas de crédito

Los códigos QR se han vuelto muy comunes en diferentes espacios concurridos. (Foto: REUTERS/Amit Dave)
Los códigos QR se han vuelto muy comunes en diferentes espacios concurridos. (Foto: REUTERS/Amit Dave)
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Los códigos QR se consolidaron como una herramienta habitual para acceder a menús, realizar pagos, consultar promociones o seguir envíos. A la par, esa expansión abrió espacio para el quishing, una estafa que usa estos códigos para conducir a las víctimas hacia páginas falsas, formularios de captura de datos o descargas de malware.

Kaspersky advierte que los ciberdelincuentes aprovechan la apariencia cotidiana de los QR y la rapidez con la que se escanean desde un teléfono.

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El código puede llegar por correo, mensajes de texto, redes sociales, carteles o pegatinas colocadas en lugares públicos. El objetivo suele ser el mismo: obtener datos personales, claves bancarias o dinero.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los delincuentes usan promociones inexistentes para solicitar datos personales y bancarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo roban con falsos descuentos que prometen precios bajos

Una de las maniobras más frecuentes ofrece descuentos inexistentes en productos o servicios conocidos. Los estafadores distribuyen códigos QR que prometen rebajas importantes y los presentan como parte de una campaña comercial, una liquidación o un beneficio por tiempo limitado.

El mensaje busca que la persona actúe con rapidez y no revise el origen de la oferta. Al escanear el código, el usuario llega a un sitio que imita la estética de una tienda o plataforma de pagos.

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Allí se solicitan datos personales, números de tarjeta y códigos de seguridad para acceder a una promoción que nunca se concreta. La pérdida puede incluir tanto el cargo por una compra ficticia como el uso posterior de la información bancaria obtenida.

Un joven con una sudadera con capucha mira atentamente un laptop y un teléfono. En las pantallas se ven ofertas de trabajo engañosas sobre "dinero rápido" y "pago inmediato".
Una oferta laboral con código QR puede conducir a formularios diseñados para capturar información financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué las ofertas de trabajo pueden esconder un intento de fraude

Las falsas oportunidades de trabajo aprovechan la necesidad de conseguir empleo y la circulación de avisos por redes sociales, aplicaciones y correos. El anuncio suele prometer remuneraciones elevadas, tareas simples o contratación inmediata, e incluye un QR para completar una supuesta postulación.

Según Kaspersky, el código dirige a una página de phishing que pide información personal y financiera. Los formularios pueden solicitar datos de identidad, cuentas bancarias o claves con el argumento de que son necesarios para avanzar en el proceso de selección.

Los usuarios deben saber que una oferta laboral legítima no debería exigir pagos ni credenciales financieras para iniciar una candidatura.

De qué forma se usan códigos QR para vender entradas falsas

Los códigos QR se usan para vender entradas falsas para recitales, partidos, festivales o espectáculos. En algunos casos, los atacantes anuncian eventos inexistentes. En otros, ofrecen boletos para actividades reales, aunque no tienen autorización para comercializarlos ni cuentan con las entradas prometidas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las estafas por código QR suplantan a páginas de venta de boletos para conciertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima escanea el código con la expectativa de reservar o pagar un acceso. La página fraudulenta puede pedir datos de una tarjeta, información de contacto y documentos de identidad.

Después del pago, no llega ninguna entrada válida. El mecanismo permite a los estafadores quedarse con el dinero y reunir información que puede utilizarse en otros intentos de fraude.

Cómo los estafadores pueden suplantar bancos y operaciones con criptomonedas

En las estafas bancarias, el QR suele aparecer en mensajes que alertan sobre un bloqueo de cuenta, un movimiento inusual o la necesidad de actualizar información. El diseño del correo o del mensaje puede reproducir el nombre y los colores de una entidad financiera, lo que refuerza la apariencia de autenticidad.

Tras el escaneo, la persona ingresa a una web falsa que solicita usuario, contraseña, códigos de verificación o datos de tarjetas. Los fraudes vinculados con criptomonedas siguen una lógica similar.

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los mensajes sobre supuestos bloqueos de cuentas bancarias buscan obtener usuarios, claves y códigos de verificación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El QR aparenta iniciar una transferencia legítima, pero puede contener la dirección de una billetera controlada por el estafador. Una vez enviada, la operación suele ser difícil de revertir.

Qué riesgos tienen los QR en entregas y menús

Existen mensajes que simulan ser avisos de entrega de paquetes y códigos colocados sobre menús de restaurantes. En el primer caso, se presenta un supuesto seguimiento de envío; en el segundo, el QR puede reemplazar al código auténtico del local.

Ambas variantes pueden llevar a sitios que buscan información personal o intentan instalar software malicioso en el dispositivo. La forma de prevenir riesgos general es revisar la dirección web antes de ingresar datos, evitar escanear códigos recibidos desde remitentes desconocidos.

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