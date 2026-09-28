Qué hacer antes de pagar por código QR en un restaurante o estacionamiento para evitar estafas

Los códigos adulterados pueden dirigir a sitios que imitan plataformas de pago para obtener información bancaria y personal. (Foto: Europa Press)

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Los códigos QR se convirtieron en una vía común para consultar menús y abonar servicios en restaurantes, estacionamientos y comercios. Su uso reduce pasos, pero puede ocultar enlaces a páginas fraudulentas que imitan sitios de pago y buscan obtener datos bancarios o personales, sumado a cometer estafas.

En este contexto, antes de hacer un pago, conviene seguir una serie de verificaciones para evitar estafas con códigos QR. McAfee advierte que estos fraudes, conocidos como quishing, aprovechan la confianza que generan los espacios físicos y la rapidez con la que los usuarios suelen escanear un código.

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Cómo verificar el estado físico del código QR

La primera revisión debe ser física. En un estacionamiento, es conveniente observar si el código está impreso en la máquina, en una señal oficial o en un cartel con datos de contacto identificables. Una pegatina colocada sobre otro código, bordes despegados, diferencias de color o una impresión de baja calidad pueden indicar una sustitución.

Las pegatinas superpuestas, los bordes despegados y las diferencias de impresión pueden revelar una manipulación. (Foto: REUTERS/Sahiba Chawdhary/File Photo)

En los restaurantes, la misma precaución aplica a los menús colocados sobre las mesas. Si el código parece añadido, está dañado o no coincide con la imagen institucional del local, es mejor pedir un menú impreso o consultar directamente al personal. Un código QR superpuesto puede dirigir a un sitio ajeno al establecimiento.

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Qué pasa si la dirección web no coincide con el servicio que se pretende pagar

Las cámaras de la mayoría de los teléfonos muestran la dirección del enlace antes de abrirlo. Ese momento permite comprobar si la URL contiene el nombre del restaurante, la empresa de estacionamiento, una municipalidad o una plataforma de pago conocida.

Las direcciones con combinaciones extrañas de letras, errores ortográficos o dominios desconocidos requieren cautela. McAfee sugiere tratar cada código como si fuera un enlace recibido por correo o mensajería.

El celular puede arrojar señales de alerta al abrir una dirección web. (Imagen ilustrativa Infobae)

En lugar de abrirlo de inmediato, es preferible leer la dirección completa y verificar que corresponda al servicio. Un pago de estacionamiento no debería llevar a una página sin referencia clara a la empresa o autoridad responsable.

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Por qué la página solicita datos que no necesita para completar el pago

Un menú digital no necesita contraseñas, números de tarjeta, documentos de identidad ni datos personales para mostrar una lista de platos.

Si el código de un restaurante conduce a una pantalla que exige iniciar sesión, descargar una aplicación o confirmar información privada, el usuario debería cerrar la página y recurrir a otro canal.

Las plataformas fraudulentas pueden solicitar datos personales o bancarios que exceden los necesarios para una transacción puntual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de un estacionamiento, un sitio legítimo puede pedir datos de pago para procesar la tarifa, pero es sospechoso si pide información adicional sin explicación. Debe revisarse si la plataforma redirige a un proveedor conocido. Los sitios falsos suelen pedir más información de la necesaria para una operación puntual.

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Qué sucede si hay mensajes de urgencia o condiciones poco claras

La presión para actuar rápido es otra señal de alerta. Frases como “pague ahora para evitar una multa”, “última oportunidad” o “verifique su cuenta de inmediato” pueden buscar que la persona no revise el enlace ni las condiciones.

Si hay dudas sobre la autenticidad del QR, se puede ingresar manualmente al sitio oficial o consultar al personal del establecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un estacionamiento, las tarifas y los tiempos de pago deben estar informados con claridad antes de ingresar los datos. Conviene revisar si existen cargos recurrentes, promociones con requisitos confusos o casillas marcadas para aceptar suscripciones.

Algunas estafas prometen descuentos, reembolsos o recompensas y terminan en débitos periódicos. La ausencia de información sobre el importe final o las condiciones de cobro es una razón para no continuar.

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Ante cualquier duda, la opción más segura es acceder al servicio por una vía independiente. En un restaurante, se debe pedir la cuenta al personal y pagar con tarjeta, efectivo o un medio de cobro confirmado por el local. Si se usa una aplicación, conviene descargarla desde la tienda oficial y no desde un enlace abierto con un código.