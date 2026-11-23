El grupo condiciona la liberación del archivo ejecutable al plazo del 23 de noviembre o a metas financieras de su criptomoneda (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cyberleek, la cuenta anónima que difundió imágenes de GTA VI antes de su lanzamiento, afirmó el 19 de noviembre que distribuye por torrent una versión de 209 GB del juego para Xbox. Ni Rockstar ni Take-Two confirmaron que los archivos sean auténticos, y falta la pieza que permitiría ejecutarlos.

Según el anuncio del grupo, citado por Kotaku, sitio web de videojuegos, todos los archivos salieron a circulación salvo el ejecutable principal, retenido en una cuenta regresiva. El grupo dice que será publicado el 23 de noviembre, o antes si su criptomoneda $CYBERLEEK alcanza los 15 millones de dólares de capitalización.

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Rockstar Games y Take-Two no confirmaron la autenticidad de los archivos distribuidos en internet (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/File Photo)

Kotaku informó que no pudo verificar los archivos ni si son legítimos. PC Gamer también señaló que no había confirmación de que la versión sea genuina. Neowin recogió capturas de la estructura de carpetas, y XDA Developers indicó que ningún dato del grupo fue confirmado de forma independiente.

El juego salió el 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Rockstar no anunció una versión para computadoras. Cyberleek sostiene que la comunidad lo hará funcionar en PC “en una semana”, pero no mostró una prueba.

Sin ejecutable y sin emulador funcional

Notebookcheck, medio especializado en tecnología, advirtió que no existe un emulador de Xbox Series X que funcione. Aunque la consola y muchas PC usan procesadores con la misma arquitectura, el sistema operativo de Xbox es propio y habría que adaptarlo. Otra vía sería reconstruir el código a partir de los archivos para crear una versión para Windows.

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XDA Developers añadió que los archivos de Xbox no se pueden abrir en una PC sin descifrar la consola y reemplazar sus funciones propias. La revista también recordó que un video que circuló esta semana como supuesto GTA VI en PC era en realidad una versión de GTA V con una imagen superpuesta.

Las empresas de seguridad recomiendan comprar GTA VI únicamente en las tiendas oficiales de PlayStation y Xbox

Según Neowin, en octubre Cyberleek amenazó con publicar una versión jugable con la campaña completa si su moneda llegaba a 30 millones de dólares de capitalización. Kotaku informó que ese objetivo fracasó, que el valor de la moneda cayó y que el grupo desapareció.

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Neowin añadió que en agosto el creador del token retiró comisiones por más de 250 mil dólares, según un usuario de un foro, y que el valor se desplomó. El episodio fue descrito ampliamente como una estafa. El grupo ya había lanzado su moneda y cobrado antes de desaparecer.

Las falsas filtraciones traen virus

Antes de esta publicación, empresas de seguridad ya habían detectado descargas falsas de GTA VI. Netcraft, empresa británica de ciberseguridad, analizó dominios del juego registrados entre julio y octubre y contó 121 que contenían la palabra “cyberleek”. En uno de ellos, un archivo de nombre GTAVI.exe fue señalado como troyano por 34 de 68 motores antivirus.

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Especialistas en tecnología advierten que no existe un emulador funcional de Xbox Series X para computadoras (Europa Press)

Malwarebytes, otra empresa de ciberseguridad, halló en agosto sitios que imitaban a Rockstar y entregaban un instalador de apenas 1,1 MB, un programa que roba contraseñas guardadas en el navegador. Huntress, en septiembre, analizó una imagen de disco que fingía ser el juego y traía troyanos de acceso remoto, un programa ladrón de datos y un ransomware usado para borrar información.

Huntress precisó que algunas de esas imágenes superaban los 100 GB, pero rellenadas con datos inútiles para parecer un juego completo. Ese hallazgo corresponde a agosto y septiembre, no al archivo de 209 GB. Ninguna de las fuentes leídas informó que ese paquete concreto contenga malware.

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Netcraft recomendó comprar solo en tiendas oficiales como las de PlayStation y Xbox, y desconfiar de sitios que pidan descargar un lanzador, enviar criptomonedas para activar el juego o completar encuestas para revelar un código. Rockstar no anunció una versión para PC ni para teléfonos.

La cuenta regresiva de Cyberleek vence el 23 de noviembre, fecha en la que el grupo prometió publicar el ejecutable, según Notebookcheck y el anuncio citado por Kotaku.