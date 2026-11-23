Mark Wanish afirmó que la gobernanza de la inteligencia artificial debe incorporarse desde el diseño del sistema para evitar riesgos operativos. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

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Dentro de las empresas existe un dilema sobre la implementación de agentes de IA en procesos decisivos: ¿quién responde cuando la inteligencia artificial se equivoca?

Mark Wanish, CIO de Salesforce, dio claridad para aquellas compañías que están viviendo esa situación de duda, al asegurar que la velocidad en la adopción de IA no tiene por qué implicar más riesgo, siempre que la gobernanza se incorpore desde el diseño del sistema y no después de que algo falle.

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Cómo se crea la confianza en la IA en una empresa

Wanish fue explícito sobre el momento en que debe resolverse la seguridad de un sistema de IA. “La confianza en la IA no se establece en tiempo de ejecución. Se diseña en el momento de la construcción mediante contexto, gobernanza y controles, y se valida continuamente”, dijo durante un evento de Forbes.

Esa distinción entre construcción (build time) y ejecución (runtime) también apareció en su intervención junto a Ryan Brady, CIO de SelectHealth.

La supervisión de la inteligencia artificial exige intervención humana en el desarrollo y auditorías constantes durante la ejecución.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Allí explicó que ambas etapas requieren supervisión, pero de naturaleza distinta: en la fase de construcción conviene un control más cercano al humano en el bucle, para calibrar la confianza del sistema, mientras que en la ejecución el seguimiento se vuelve continuo, con capacidad de auditar, corregir o detener a un agente si se detecta una desviación.

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Un agente de inteligencia artificial confiable es aquel cuyo comportamiento fue acotado mediante reglas y permisos definidos antes de entrar en funcionamiento, y cuya actividad se audita de forma constante una vez operativo. Sin ese doble control, cualquier ganancia de velocidad puede convertirse en un riesgo operativo o regulatorio.

Wanish insistió en que los datos por sí solos no alcanzan para que un agente funcione con precisión. Lo decisivo es el contexto: la relación entre los datos que permite a un sistema interpretar correctamente una situación, en lugar de limitarse a procesarla de forma aislada.

Vigilar también lo que la IA escribe

Uno de los señalamientos más técnicos de Wanish apuntó a un punto que, según advirtió, suele pasarse por alto en las implementaciones corporativas: la observabilidad no puede limitarse a revisar lo que un agente lee o responde.

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El monitoreo de los sistemas autónomos debe vigilar las modificaciones en las bases de datos además de las respuestas de texto. (Gemini)

Para Wanish, el monitoreo continuo debe cubrir también las acciones de escritura, es decir, los momentos en que un agente modifica una base de datos o ejecuta un proceso dentro de un sistema empresarial. Advirtió que “una llamada correcta aún puede terminar en el registro equivocado”, una posibilidad que, señaló, exige controles sobre las modificaciones que un agente realiza y no solo sobre sus interacciones conversacionales.

Esa advertencia se conecta con otro de sus planteamientos centrales: tratar a los agentes autónomos como empleados digitales. En otras intervenciones sobre cómo evitar lo que denominó la “trampa de la autonomía” de la IA, Wanish fue tajante respecto de la rendición de cuentas.

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“Los agentes autónomos son empleados digitales. Requieren la misma supervisión que los empleados humanos, y la responsabilidad por sus acciones recae en el gerente encargado de ellos”, dijo.

Esa analogía traslada al terreno de la IA un principio de gestión tradicional: si un agente ejecuta una tarea incorrecta, la responsabilidad no se diluye en el algoritmo, sino que recae en quien lo supervisa dentro de la organización.

Salesforce advirtió que la transición hacia una mayor autonomía sin controles internos frena el éxito de los pilotos de inteligencia artificial.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Cómo se vive el contexto regulatorio detrás del discurso

Durante 2026, muchas empresas avanzan hacia agentes autónomos más rápido de lo que sus controles internos pueden sostener. Según Salesforce, la mayoría todavía automatiza tareas aisladas con supervisión humana alta, y saltar a mayor autonomía sin gobernanza explica por qué los pilotos de IA no logran resultados sostenibles.

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En sectores regulados, como el de la salud, esa exigencia se agudiza. Wanish citó el caso de SelectHealth: datos conectados y barreras de gobernanza redujeron la acreditación de proveedores médicos de seis meses a seis días, prueba de que velocidad y control pueden coexistir sin resignar seguridad ni trazabilidad en las decisiones.