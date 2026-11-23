Militantes de la rama juvenil del Partido del Congreso protestaron en sedes de Meta en India por restricciones en Instagram (Indian Youth Congress/via REUTERS)

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Militantes de la rama juvenil del Partido del Congreso, principal fuerza de oposición de India, protestaron el 20 de noviembre frente a oficinas de Meta en Hyderabad, Bombay y Gurugram, y en algunos casos ingresaron a los edificios. Reclaman que Instagram levante las restricciones impuestas a cuentas de sus dirigentes y de críticos del Gobierno.

Según informó The Indian Express, el 19 de noviembre la red social restringió las cuentas del presidente nacional de la organización, Uday Bhanu Chib, y de Manish Sharma, responsable de su área nacional. El grupo sostiene que la medida respondió a órdenes del partido gobernante, el BJP, del primer ministro Narendra Modi.

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The Times of India precisó que el grupo no presentó pruebas de que el BJP ordenara la medida. La organización afirma que ambas cuentas fueron restituidas unos 15 minutos después de las protestas. El mismo medio advierte que esa secuencia no demuestra que las visitas causaran la restitución.

Oficiales de la policía detienen a un congresal en un edificio de Meta en la ciudad de Hyderabad (Indian Youth Congress/via REUTERS)

Qué pasó en cada ciudad

En Hyderabad, unos 25 militantes entraron a un edificio con acceso controlado, según la policía citada por The Times of India, y rompieron macetas en un pasillo. Entre 20 y 22 personas quedaron detenidas de forma preventiva y fueron liberadas unas tres horas después.

La versión sobre el ingreso difiere. La policía dijo a The Indian Express que los manifestantes no llegaron al edificio principal de Meta y que la compañía no presentó denuncia. El presidente del grupo en Telangana, Jakkidi Shiva Charan Reddy, afirmó que fueron a entregar una petición y que no los dejaron pasar.

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En Bombay, manifestantes pintaron consignas en las paredes del edificio donde funciona la oficina de Meta, según Gadgets Now, sitio de tecnología en The Times of India. En Gurugram levantaron carteles, y las fotos de la agencia Reuters los muestran frente al edificio, con un detenido por la policía.

Enfrentamiento de la policía con congresales en una de las oficinas de Meta en la ciudad de Hyderabad (Indian Youth Congress/via REUTERS)

Ultimátum de siete días y respuesta política

Un día después, el 21 de noviembre, el grupo dio a Meta siete días para responder cuatro reclamos. Pide saber cuántas cuentas indias se bloquearon por orden del Gobierno en los últimos seis meses y cuántas siguen bloqueadas, y que se retiren las restricciones a opositores, periodistas y creadores. También exige explicaciones sobre el bloqueo automático de publicaciones que mencionan a Rahul Gandhi o critican a Modi.

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Manu Jain, a cargo de las redes de la organización, dijo a Reuters que “miles de cuentas de periodistas, creadores e influencers críticos con el Gobierno siguen restringidas”, según The Verge. El grupo amenazó con llevar el caso a los tribunales, a las calles y de nuevo a las oficinas de la empresa.

El BJP condenó los hechos. Según Moneycontrol, el vocero Pradeep Bhandari calificó al Congreso de “partido de matones” y lo acusó de promover el vandalismo contra empresas privadas. El jefe del Partido Samajwadi, Akhilesh Yadav, también criticó a Meta, a la que dijo que debía “hacer negocios, no política”.

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La juventud opositora otorgó a Meta un plazo de siete días para aclarar los bloqueos a perfiles críticos del Gobierno (Indian Youth Congress/via REUTERS)

El conflicto ocurre después de que India endureciera en febrero las reglas de eliminación de contenido considerado ilegal: las plataformas pasaron de tener 36 horas a tres para actuar tras recibir una notificación oficial, según The Verge.

Meta no respondió de inmediato a la consulta de The Verge ni emitió una declaración detallada sobre las protestas, según Gadgets Now. La empresa ha dicho antes que restringe contenido en India para cumplir las leyes locales. El plazo de siete días del ultimátum vence en torno al 28 de noviembre.