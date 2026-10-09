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Actualización de urgencia en Xiaomi HyperOS 4: lista de celulares que recibirán actualización basada en Android 17

La nueva versión del sistema operativo de Xiaomi comenzará a distribuirse en octubre y llegará de forma progresiva a diferentes generaciones de teléfonos

HyperOS 4 se empezará a distribuir entre los celulares Xiaomi.
HyperOS 4 se empezará a distribuir entre los celulares Xiaomi. (Xiaomi)
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Xiaomi prepara la distribución de HyperOS 4, la nueva versión de su sistema operativo basado en Android 17, con un calendario que contempla actualizaciones para teléfonos de distintas generaciones, además de tabletas, relojes y otros dispositivos del ecosistema de la compañía. El despliegue comenzará en octubre de 2026 y avanzará por diferentes etapas hasta enero de 2027.

La actualización incorpora mejoras orientadas al rendimiento, la gestión energética y la integración entre dispositivos Xiaomi. El calendario incluye modelos recientes de gama alta, pero también equipos de años anteriores comercializados bajo las marcas Redmi y Poco, por lo que los usuarios podrán comprobar si su celular está incluido antes de esperar la llegada del nuevo software.

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Xiaomi ya se encuentra desarrollando HyperOS 4.
Xiaomi empezará a distribuir HyperOS 4. (Foto: Imagen ilustrativa)

Estos son los celulares Xiaomi que recibirán HyperOS 4 en octubre

La primera etapa estará concentrada en los dispositivos más recientes de la compañía. Durante octubre comenzará la distribución para la serie Xiaomi 17, en sus diferentes versiones, además del plegable Xiaomi MIX Flip 2 y los equipos de la familia Redmi K90.

El calendario también contempla las tabletas Xiaomi Pad 8 y Pad 8 Pro, como parte de una estrategia que busca mantener sincronizados teléfonos y otros dispositivos de la marca.

Hacia finales de octubre, HyperOS 4 llegará a la serie Xiaomi 16, al Redmi K80 Pro y a los modelos de la familia Turbo 4.

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El Xiaomi 17 será el primer teléfono en recibir HyperOS 4. (Xiaomi)
El Xiaomi 17 será el primer teléfono en recibir HyperOS 4. (Xiaomi)

Xiaomi amplía la actualización durante noviembre

El despliegue continuará durante noviembre con equipos de generaciones anteriores. En la primera mitad del mes, la actualización alcanzará a la serie Xiaomi 15, el Xiaomi 14 Ultra, el MIX Fold 4, además de los Redmi K70 y Turbo 3.

Las tabletas Xiaomi Pad 7, en sus diferentes configuraciones, también forman parte de esta etapa. Esto permitirá que los usuarios que utilizan varios dispositivos de la marca puedan beneficiarse de las nuevas funciones de integración entre pantallas.

Para finales de noviembre está prevista la llegada de HyperOS 4 al MIX Flip, al Xiaomi Civi 5 Pro y a la serie Redmi Note 15, ampliando considerablemente la cantidad de teléfonos compatibles.

El MIX Fold 4 de Xiaomi será otro de las teléfonos que recibirá la nueva actualizión de HyperOS 4. (Xiaomi)
El MIX Fold 4 de Xiaomi será otro de las teléfonos que recibirá la nueva actualizión de HyperOS 4. (Xiaomi)

Diciembre concentrará la mayor cantidad de celulares actualizados

El calendario de diciembre contempla uno de los despliegues más amplios de HyperOS 4. En esta etapa aparecen las familias Xiaomi 13 y Xiaomi 14, junto con el plegable MIX Fold 3.

También se incluyen diferentes modelos de las series Redmi Note 14 y Redmi Note 13, dos de las familias de celulares más extendidas dentro del catálogo de la compañía.

La actualización no estará limitada a los teléfonos. Xiaomi también contempla dispositivos como Xiaomi Watch S4 y Watch S3, además de las tabletas Redmi Pad SE.

El menú secreto de la batería señala si el celular verdaderamente de está cargando. (Xiaomi)
Los télefonos de gama media baja será los últimos en recibir la última actualización de HyperOS 4. (Xiaomi)

La actualización continuará hasta enero de 2027

La última etapa del calendario está prevista para enero de 2027 y estará enfocada principalmente en dispositivos del hogar conectado. Xiaomi planea actualizar televisores inteligentes comercializados durante 2024.

La distribución por etapas significa que la disponibilidad de HyperOS 4 puede variar según el modelo, el mercado y la región. Por ello, que un dispositivo aparezca en el calendario no necesariamente significa que todos los usuarios recibirán la actualización el mismo día.

Con este despliegue, Xiaomi busca ampliar el alcance de Android 17 a una parte importante de su catálogo y mantener una experiencia de software más uniforme entre teléfonos, tabletas y otros dispositivos del ecosistema. Los usuarios deberán revisar las actualizaciones del sistema de su equipo durante las fechas previstas para comprobar cuándo estará disponible HyperOS 4.

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