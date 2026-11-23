Google permite a creadores y medios centralizar sus redes sociales, enlaces y publicaciones en un Perfil de búsqueda oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Google permite crear un Perfil de búsqueda, una página oficial que reúne en un solo lugar las redes sociales, los enlaces y las publicaciones recientes de un creador o un medio. Para obtenerlo hace falta tener al menos 10.000 seguidores en YouTube, Instagram, X o TikTok y ser mayor de 18 años.

Según Google, la función está pensada para creadores, editores y organizaciones que publican contenido de forma activa y tienen presencia establecida en internet. No es una ficha que cualquier usuario pueda abrir para administrar sus datos personales.

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Los requisitos son tres. El primero es un perfil público con 10.000 seguidores o suscriptores en una sola plataforma compatible: los seguidores de redes distintas no se suman. El segundo es tener 18 años o más. El tercero es que el contenido cumpla las políticas de Google.

La plataforma exige reunir un mínimo de 10.000 seguidores en una sola red social compatible y tener al menos 18 años de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo crear el perfil

Antes de empezar conviene comprobar si Google ya generó uno de forma automática. Quien tenga un panel de información propio en el buscador (el recuadro que aparece al buscar un nombre) puede encontrar al pie un enlace para ver su Perfil de búsqueda y reclamarlo.

Para crear uno nuevo, el primer paso es entrar en profile.google.com/claim e iniciar sesión con la cuenta de Google que administrará el perfil. Si el usuario tiene un canal de YouTube, se sugiere usar la misma cuenta, o una desde la que sea administrador.

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Después hay que iniciar sesión en al menos una cuenta de red social que cumpla el mínimo de seguidores. Si Google detecta un perfil sin reclamar vinculado a esa cuenta, avisa al usuario, que puede reclamarlo tras revisar las demás cuentas asociadas. También es posible sumar otras redes de forma opcional.

Una misma cuenta de Google tiene la capacidad de administrar hasta diez perfiles independientes para distintas identidades o marcas. (REUTERS/Carlos Jasso/File Photo)

El identificador del perfil (el nombre de usuario con arroba) coincide por defecto con el de la cuenta vinculada con más seguidores. Si ya está ocupado, se asigna el de la siguiente red. Se puede cambiar una vez creado el perfil. El último paso es hacer clic en el botón para crear el perfil.

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Una misma cuenta de Google puede gestionar hasta 10 perfiles independientes, uno por cada marca o identidad, como una marca personal y un pódcast. Para sumar otro, se elige desde el selector de cuentas de la pantalla de edición la opción de crear un perfil nuevo y se escoge la marca en la lista de las disponibles para reclamar.

Los creadores pueden actualizar su biografía, ordenar enlaces y fijar publicaciones prioritarias desde la web o la aplicación móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué muestra y dónde aparece

Una vez reclamado, el perfil se edita en profile.google.com/account o desde la aplicación de Google, al tocar el avatar y entrar en la opción del perfil. Allí se actualizan la biografía y los enlaces, y se pueden fijar arriba las publicaciones que el titular quiere mostrar primero.

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Según Google, el perfil se ve al buscar el nombre o el identificador del titular, o al encontrar su contenido en Discover, el apartado de sugerencias de la app. También puede alimentar el panel de información con la foto, las últimas publicaciones, los enlaces y un resumen de la biografía generado con IA.

El Perfil de búsqueda se muestra en los resultados generales, en Discover y dentro del panel de información con resúmenes elaborados con inteligencia artificial. (Google)

Si el panel no aparece, puede deberse a que hay otras personas u organizaciones con nombres parecidos. Las empresas y marcas con un Perfil de Negocio mantienen su panel sin cambios. Google advierte que solo deben vincularse cuentas relevantes para la identidad del perfil: puede rechazar las que no lo sean.

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Dónde está disponible esta opción de Google

Google for Creators indica que los perfiles están disponibles en Estados Unidos, Canadá e India, con planes de ampliarlos a otros países más adelante este año. Canadá e India se sumaron el 6 de octubre, según anunció en la red X Robby Stein, vicepresidente de producto de Búsqueda de Google.

La función nació en Estados Unidos el 4 de junio de 2026 con un mínimo de 100.000 seguidores. Google lo bajó a 10.000 el 16 de septiembre. Para saber si llegó a cada país hay que entrar en profile.google.com/claim con la cuenta propia.