Actualización de seguridad para teléfonos móviles Xiaomi: fecha del HyperOS 4

El debut definitivo del sistema operativo se espera en paralelo al lanzamiento de los Xiaomi 18. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / @TechHome100)

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La compañía Xiaomi ha dado a conocer el cronograma oficial para la llegada de HyperOS 4, la nueva versión de su sistema operativo, que debutará primero en fase de pruebas beta. Los usuarios de una veintena de teléfonos y tablets de la marca ya pueden consultar las fechas en las que sus dispositivos serán elegibles para recibir esta actualización, cuyo despliegue inicial se realizará por etapas a partir del 14 de agosto de 2026.

Por ahora, estas fechas corresponden únicamente a China, aunque se espera que la beta global esté disponible poco después y para modelos semejantes.

Calendario de actualización de HyperOS 4 en móviles Xiaomi

La compañía ha estructurado el despliegue de HyperOS 4 beta en tres fases diferenciadas, que permitirán a los usuarios acceder progresivamente a las nuevas características y mejoras del sistema. La primera fase comenzará el 14 de agosto de 2026, la segunda el 27 de agosto y la tercera el 17 de septiembre.

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La Xiaomi Pad 8 tiene una pantalla de 11.2 pulgadas con resolución 3.2K y una tasa de refresco de 144 Hz. (Xiaomi)

Dentro de cada grupo se encuentran tanto teléfonos de alta gama como tablets recientes, lo que marca una estrategia de actualización amplia y escalonada.

Durante la primera tanda, a partir del 14 de agosto, serán los modelos más recientes y avanzados los que podrán instalar la beta. Entre ellos figuran el Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17, Redmi K90 Pro Max, Redmi K90 Pro Max Champion Edition, Redmi K90, Xiaomi Pad 8 Pro y Xiaomi Pad 8.

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La segunda fase, prevista para el 27 de agosto, ampliará el universo de móviles y tablets compatibles. En esta etapa se suman los Xiaomi 17 Max, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition, Xiaomi 15S Pro, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15, Redmi K90 Max, Redmi K90 Supreme Edition y Redmi K Pad 2.

Durante la primera tanda, a partir del 14 de agosto, serán los modelos más recientes y avanzados los que podrán instalar la beta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, la tercera fase tendrá lugar el 17 de septiembre e incluirá dispositivos adicionales dentro de la gama Redmi y modelos especiales como el Xiaomi Mix Flip 2. Esta etapa abarca los Redmi K100 Pro Max, Redmi K100 Pro, Redmi K80 Pro, Redmi K80 Supreme Edition, Redmi K80, Xiaomi Mix Flip 2, Xiaomi Pad 7 Ultra y Xiaomi Pad 7S Pro 12.5.

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Cuáles son las características de la beta de HyperOS 4

El acceso a HyperOS 4 por ahora se limita a la modalidad beta, lo que implica que las versiones distribuidas están orientadas a pruebas y detección de errores antes del lanzamiento definitivo. Participar en el programa beta permite a los usuarios experimentar antes que nadie las novedades y ajustes del sistema, pero también conlleva ciertos riesgos propios de una versión no finalizada.

Las betas suelen estar sujetas a fallos de funcionamiento, posibles problemas de autonomía o incompatibilidades con algunas aplicaciones. Por este motivo, se sugiere que quienes dependan de su teléfono para tareas cotidianas y no quieran exponerse a inconvenientes consideren esperar a la versión estable.

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Es importante subrayar que las fechas anunciadas corresponden únicamente a la beta de HyperOS 4 y no a la versión estable. (Imagen ilustrativo)

La empresa en cuestión trabaja en corregir errores y optimizar el rendimiento durante este periodo de pruebas, de modo que el despliegue final sea lo más robusto posible.

Es importante subrayar que las fechas anunciadas corresponden únicamente a la beta de HyperOS 4 y no a la versión estable. El debut definitivo del sistema operativo se espera en paralelo al lanzamiento de los Xiaomi 18, una vez finalizado el proceso de prueba y corrección de errores detectados en la beta.

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Aunque el cronograma presentado aplica por ahora solo al mercado chino, todo indica que el programa beta se replicará pronto en otras regiones, manteniendo una lista de dispositivos casi idéntica.