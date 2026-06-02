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Xiaomi lanza un parche crítico de seguridad: los usuarios deben actualizar sus celulares hoy mismo

La compañía no ha revelado todos los modelos afectados, pero asegura que las vulnerabilidades impactan a una parte importante de su catálogo

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Nueva actualización de seguridad llega a las marcas Xiaomi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Xiaomi ha publicado una actualización de seguridad urgente para corregir 16 vulnerabilidades detectadas en sus dispositivos móviles, algunas de ellas catalogadas como críticas. La compañía recomienda instalar el nuevo parche tan pronto como esté disponible, ya que los fallos podrían permitir desde la escalada de privilegios dentro del sistema hasta el control remoto o local de determinadas funciones del dispositivo.

La actualización forma parte del parche de seguridad de junio desarrollado en colaboración con Android y tiene como objetivo cerrar una serie de brechas que afectan a distintos componentes del sistema operativo y del hardware utilizado por la marca en sus teléfonos Xiaomi, Redmi y POCO.

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Aunque la empresa no ha detallado qué modelos concretos están afectados, sí ha confirmado que los problemas impactan a una parte importante de su catálogo actual, por lo que la recomendación general es verificar si la actualización ya está disponible e instalarla cuanto antes.

Un smartphone Xiaomi genérico blanco en primer plano con un escudo de seguridad digital brillante en pantalla y el logo naranja de Xiaomi, sobre un fondo oscuro con destellos azules.
Un smartphone Xiaomi genérico muestra un escudo de seguridad digital brillante en su pantalla, simbolizando la protección avanzada contra amenazas cibernéticas en dispositivos móviles de la marca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué riesgos corrige la actualización de Xiaomi

Los fallos detectados abarcan diferentes niveles del sistema y fueron identificados por la propia compañía durante sus procesos de revisión de seguridad. Entre las vulnerabilidades más importantes se encuentran varias relacionadas con Android a nivel de sistema.

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Según la información compartida por Xiaomi, algunos de estos errores podrían ser aprovechados para obtener privilegios elevados dentro del dispositivo, una situación que permitiría a un atacante acceder a funciones restringidas o ejecutar acciones con mayores permisos de los autorizados originalmente.

La empresa también ha corregido problemas de seguridad vinculados con el núcleo del sistema operativo, una de las capas más sensibles de cualquier dispositivo móvil debido a que controla la comunicación entre el software y el hardware.

Xioami lanza parche de seguridad.
Xioami lanza parche de seguridad.

Asimismo, el parche aborda vulnerabilidades que afectan a procesadores fabricados por Qualcomm, MediaTek y Unisoc, tres de los principales proveedores de chips utilizados en teléfonos Android.

Por qué es importante actualizar cuanto antes

La publicación de un parche de seguridad suele convertir las vulnerabilidades corregidas en información conocida dentro de la industria tecnológica. Aunque esto ayuda a los fabricantes y especialistas a reforzar sus sistemas, también permite que ciberdelincuentes analicen los errores descubiertos para intentar explotarlos en dispositivos que aún no han sido actualizados.

Por este motivo, los expertos en ciberseguridad recomiendan instalar las actualizaciones de seguridad tan pronto como estén disponibles.

En este caso, Xiaomi ha reconocido la existencia de fallos considerados críticos, una clasificación reservada para vulnerabilidades que podrían comprometer seriamente la seguridad de los usuarios si son aprovechadas con éxito.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Xiaomi recomienda a sus usuarios actualizar su dispositivo lo antes posible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener el dispositivo actualizado reduce significativamente el riesgo de accesos no autorizados, robo de información o manipulación remota del sistema.

Qué dispositivos podrían recibir el parche

Xiaomi no ha publicado una lista oficial de modelos afectados ni de terminales compatibles con esta actualización específica.

Sin embargo, la compañía indicó que las vulnerabilidades detectadas se encuentran presentes en una parte importante de los dispositivos Xiaomi, Redmi y POCO, por lo que el alcance podría extenderse a numerosas generaciones de teléfonos.

Los modelos más recientes y populares deberían recibir la actualización durante los próximos días, mientras que algunos equipos más antiguos podrían incorporarla dentro de los ciclos trimestrales de mantenimiento que la empresa aplica a determinados dispositivos.

La disponibilidad exacta dependerá del modelo, la región y el calendario de despliegue establecido por Xiaomi.

Los modelos Xiaomi, Redmi y Poco que quedarán sin soporte técnico en el 2026.
Los celular Xiaomi, Redmi y POCO deben de actualizarse lo antes posible. (Foto: Imagen ilustrativa)

Cómo comprobar si la actualización ya llegó

Los usuarios pueden verificar manualmente si el parche está disponible accediendo a la sección de actualización del sistema dentro de la configuración del dispositivo.

Al tratarse de una actualización centrada exclusivamente en seguridad, el archivo no debería ocupar demasiado espacio ni requerir largos tiempos de instalación. Xiaomi señala que el proceso puede completarse en pocos minutos.

A diferencia de las actualizaciones que incorporan nuevas funciones o cambios visuales, este parche está enfocado en reforzar la protección del dispositivo frente a posibles ataques.

Por ello, aunque los usuarios no perciban modificaciones visibles tras instalarlo, la actualización cumple una función clave: cerrar 16 vulnerabilidades que podrían ser utilizadas para comprometer la seguridad del teléfono.

En un contexto donde los ataques contra dispositivos móviles son cada vez más sofisticados, mantener el software actualizado sigue siendo una de las medidas más efectivas para proteger la información personal y reducir los riesgos de ciberseguridad.

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