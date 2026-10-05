SpaceX renombra su división estrella a SpaceXSI tras la nueva directiva sobre terminología tecnológica

Elon Musk cambia el nombre de su unidad tecnológica por tercera vez - REUTERS/Kylie Cooper

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SpaceXAI pasará a llamarse SpaceXSI, una modificación con la que Elon Musk adopta el término “superinteligencia” para identificar la división tecnológica de su compañía espacial. El cambio llega después de una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que establece el uso de esa expresión en lugar de “inteligencia artificial” en las comunicaciones del Gobierno.

La decisión importa porque la división gestiona Grok, el chatbot integrado en X, y porque supone el tercer nombre de la unidad en menos de un año. La empresa comenzó como xAI, después se integró bajo la marca SpaceXAI y ahora prevé utilizar las siglas SI, correspondientes a superinteligencia.

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La compañía espacial prepara una nueva identidad para el área que desarrolla herramientas avanzadas, aunque la modificación todavía no aparece en sus plataformas digitales oficiales - (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Musk confirmó el cambio en la red social X

El empresario anunció la modificación al responder a un usuario que propuso renombrar SpaceXAI como SpaceXSI. “Sí, vamos a hacer ese cambio”, escribió Musk en X.

La respuesta llegó después de otras publicaciones en las que expresó su preferencia por la nueva terminología. “No más AI. SI. Es mejor”, afirmó. Más tarde, añadió: “SpaceX es una empresa de super inteligencia”.

Por ahora, el cambio no se ha reflejado en las páginas web ni en los perfiles de redes sociales de la compañía. Tampoco hay una fecha comunicada para que la nueva marca entre en vigor, ni detalles sobre el alcance que tendrá dentro de la estructura empresarial.

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El anuncio confirma la intención de modificar la identidad de la división, aunque la transición todavía no se ha aplicado en sus canales públicos.

SpaceXSI será la nueva identidad del equipo tecnológico de Elon Musk - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La división cambió de identidad tres veces en un año

La nueva denominación llega apenas unos 90 días después de la anterior. xAI pasó a llamarse SpaceXAI tras la salida a bolsa de SpaceX en junio y la adquisición de la empresa tecnológica en febrero.

La operación consolidó ambas compañías y valoró a SpaceX en 1 billón de dólares, mientras que xAI recibió una valoración de 250.000 millones de dólares. Con SpaceXSI, la unidad sumará su segundo cambio de identidad importante desde la integración y el tercero si se cuenta su etapa original como xAI.

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Antes de ser adquirida, xAI operaba como una empresa independiente fundada por Musk en 2023. Posteriormente, en marzo de 2025, compró X Corp., la compañía que opera la plataforma antes conocida como Twitter.

La nueva marca sustituye las siglas AI por SI y alinea la empresa con el lenguaje de “superinteligencia”.

Una directiva que modifica las comunicaciones oficiales

La orden ejecutiva titulada Inaugurando la era de la superinteligencia establece que el Gobierno de Estados Unidos empleará las expresiones “superinteligencia” y “SI” en comunicaciones públicas, sitios web, informes y documentos no legislativos.

Las referencias incluidas en leyes del Congreso quedan exentas hasta que se aprueben las enmiendas necesarias. Según la Casa Blanca, el término “artificial” puede dar la impresión de que la tecnología es una copia del pensamiento humano, mientras que “superinteligencia” representaría de mejor manera sus capacidades.

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El Gobierno de Estados Unidos anunció la creación de una fuerza especializada para coordinar el desarrollo de la superinteligencia y reforzar la posición del país en la competencia tecnológica mundial - REUTERS/Kylie Cooper/File Photo

En medio de las polémicas Trump expuso esa preferencia durante un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sostuvo que la palabra “artificial” hace que la tecnología parezca falsa, pese a que la consideró “asombrosa”.

El cambio de terminología forma parte de una serie de decisiones para renombrar elementos conocidos. Entre los ejemplos citados se encuentran el paso de Golfo de México a Golfo de América y el de lago Ontario a Lago América. Google y Apple también adoptaron esos nombres en sus plataformas de mapas para usuarios de Estados Unidos.

Grok concentra parte de la actividad de SpaceXAI

La división, que en adelante prevé utilizar el nombre SpaceXSI, gestiona Grok, el chatbot integrado en X. La plataforma social de Musk cuenta con unos 117 millones de usuarios activos cada mes.

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Grok también está integrado en operaciones del Gobierno y del Ejército de Estados Unidos a partir de un acuerdo de 200 millones de dólares, alcanzado en julio de 2025. El cambio de identidad anunciado no incluye, por ahora, una modificación del nombre o de las funciones del chatbot.

La salida a bolsa de SpaceX amplió el peso de los inversores dentro de esta estructura. La compañía comenzó a cotizar en el Nasdaq con el símbolo SPCX el 12 de junio y recaudó 75.000 millones de dólares, con una valoración de 1,77 billones de dólares.

El día de la firma de la orden ejecutiva, representantes de Google, Anthropic, Meta, OpenAI, Nvidia y SpaceX participaron en una cumbre sobre inteligencia artificial. Los directivos, entre ellos Musk, suscribieron el documento Joint Commitment on Frontier Responsibilities.

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El acuerdo plantea un marco voluntario para que las empresas apliquen y regulen sus propios controles de seguridad. No es jurídicamente vinculante y no contempla sanciones.

El debate cobra peso tras incidentes en los que agentes de inteligencia artificial adoptaron comportamientos descritos como “rebeldes” y atacaron páginas web de los Gobiernos de Estados Unidos y Australia. Frente a las demandas de una regulación más estricta, el pacto deja el control en manos de las propias empresas.