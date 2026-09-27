La expansión de los centros de datos de IA amenaza con elevar las emisiones de gas un 6% para 2035

Las protestas vecinales en Estados Unidos contra los centros de datos de inteligencia artificial se centran en las facturas de luz y el consumo de agua. (REUTERS/Benoit Tessier)

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Las protestas vecinales contra los centros de datos de inteligencia artificial en Estados Unidos se concentran en el agua, la factura de luz y la contaminación local, pero dejan casi afuera el problema climático de fondo, según publicado por Wired.

La firma de análisis energético BloombergNEF proyecta que los centros de datos consumirán más del 5% de la electricidad mundial para 2035, casi el triple de la demanda actual. La mayor parte de ese crecimiento se cubrirá con plantas de gas, tanto nuevas como existentes.

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Ese cambio en la matriz energética podría elevar las emisiones del sector eléctrico hasta un 6% en menos de una década, de acuerdo con las proyecciones de BloombergNEF.

BloombergNEF proyecta que los centros de datos consumirán más del 5% de la electricidad mundial para el año 2035. (REUTERS/Daniele Mascolo/File Photo)

La consultora revisó al alza su pronóstico de capacidad de centros de datos en Estados Unidos para 2030: 118 gigavatios, un 52% por encima de su estimación de diciembre de 2025. La firma aclaró que buena parte de esa cifra depende de proyectos que todavía podrían no completarse.

Un escenario más extremo y condicional

BloombergNEF analizó por separado 99 plantas de gas propuestas para abastecer centros de datos de forma directa, fuera de la red eléctrica general. Si todas se construyeran, el aumento de las emisiones del sector eléctrico en Estados Unidos podría llegar a un rango de entre el 20% y el 33%.

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Esa cifra corresponde a un escenario condicional y no debe sumarse a la proyección general de la red, según la propia metodología de la consultora.

El aumento de plantas de gas para abastecer la demanda de infraestructura tecnológica podría elevar las emisiones eléctricas un 6% en menos de una década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rhodium Group, otra firma de investigación energética, llegó a una conclusión más moderada: un crecimiento acelerado de la demanda de los centros de datos dejaría las emisiones de 2035 entre un 6% y un 13% por encima de sus escenarios de base, aunque todavía por debajo de los niveles de 2024.

Lo que reclaman los vecinos, y lo que no

Durante la Semana del Clima en Nueva York, activistas de Extinction Rebellion interrumpieron un panel con ejecutivos de inteligencia artificial y centros de datos para cuestionar el uso de gas obtenido por fracturación hidráulica.

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Fuera de ese ámbito, según describió Wired, los reclamos vecinales rara vez mencionan el clima. William Lawrence, candidato al Congreso por Michigan y cofundador del movimiento Sunrise, dijo que sus votantes priorizan el agua y las facturas de energía por sobre la preocupación climática.

La capacidad estimada de los centros de datos en Estados Unidos se revisó al alza para alcanzar 118 gigavatios en 2030. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejecutivos del sector ofrecieron una lectura distinta. Cully Cavness, cofundador de Crusoe, destacó los beneficios impositivos locales que generan estos proyectos, mientras que Varun Sivaram, de Emerald AI, argumentó que los centros de datos pueden ayudar a bajar las facturas y sumar energía limpia a la red.

Esos argumentos responden a lo que los proyectos podrían aportar a futuro, no refutan la proyección de mayor generación a gas que plantean BloombergNEF y Rhodium Group.

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La discusión sobre qué fuente de energía terminará abasteciendo la expansión sigue abierta. Ambas consultoras coinciden en que el resultado depende de dos variables todavía inciertas: cuántas de las plantas propuestas se construyen finalmente y si la nueva demanda se cubre con gas o con fuentes limpias.

Los centros de datos consumen agua al igual que otros recursos vitales. (Foto: REUTERS/Noah Berger para AWS/Foto de archivo)

El consumo de agua de la IA, otro de los problemas

Los centros de datos que sostienen la inteligencia artificial (IA) consumieron 222.000 millones de litros de agua para refrigeración en 2025 y, si no se aplican medidas de reducción, esa cifra podría rozar los 644.000 millones de litros en 2030, es decir casi se triplicarían.

Ese incremento sale de las estimaciones de Rystad Energy, que calcula que las acciones entre diferentes líderes tecnológicos para limitar el uso de agua podrían contener el alza por debajo del 100%.

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El dato sitúa el debate más allá del funcionamiento técnico de la IA: los centros de datos no solo consumen electricidad, requieren grandes volúmenes de agua para disipar el calor que producen los servidores.