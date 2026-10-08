Fabricar celulares y computadores portátiles por completo en Estados Unidos costaría hasta USD 230.000 millones

Fabricar los diez productos electrónicos más populares en Estados Unidos requeriría una inversión de capital de hasta 230.000 millones de dólares. (REUTERS/Carlos Barria)

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Fabricar enteramente en Estados Unidos los diez productos electrónicos más comunes en los hogares (celulares, computadores portátiles, televisores, entre otros) costaría entre USD 185.000 millones y USD 230.000 millones en inversión de capital, según un informe de la Consumer Technology Association.

La entidad, que agrupa a las principales empresas tecnológicas de consumo del país, encargó el estudio a la consultora Kearney para medir el costo real de la propuesta de reindustrialización total que impulsa el presidente Donald Trump.

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El cálculo abarca celulares, laptops, televisores, parlantes inteligentes, relojes inteligentes, consolas de videojuegos, auriculares, monitores de computadora y aspiradoras robot, diez categorías que están presentes en casi todas las casas estadounidenses.

Según el informe, producir un celular íntegramente en suelo estadounidense, con todos sus componentes fabricados en el país, encarecería su costo de producción un 152%, la subida más alta de las diez categorías.

La producción íntegra de un celular en territorio estadounidense sufriría un aumento del 152 por ciento en su costo de fabricación. (REUTERS/Maxim Shemetov)

Qué pasaría con cada producto

Los relojes inteligentes subirían un 97% y las laptops un 93%, de acuerdo con el documento. Las consolas de videojuegos aumentarían un 58% y las aspiradoras robot un 52%. Los televisores, el rubro menos afectado, subirían 41%.

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La Consumer Technology Association calculó que entre el 25% y el 50% de esos sobrecostos de fabricación terminaría trasladado al precio final que paga el consumidor.

En promedio, el informe estimó un aumento minorista ponderado de entre 27% y 55% para las diez categorías combinadas.

El informe propone preguntas como cuánto costaría, producto por producto, qué requeriría físicamente y quién lo pagaría, sostiene el informe.

Los consumidores pagarían incrementos de entre el 27 por ciento y el 55 por ciento en el precio final de los dispositivos si se aplica la reindustrialización total. (REUTERS/Bruna Casas)

Montar esa capacidad de producción también demandaría entre 555.000 y 668.000 empleos de tiempo completo adicionales, más del doble de la fuerza laboral actual dedicada a la manufactura electrónica en el país, y entre 19.100 y 19.500 millones de kilovatios hora de electricidad al año, un consumo comparable al de la ciudad de San Francisco.

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El presidente de la Consumer Technology Association, Gary Shapiro, dijo que los productos tecnológicos ayudaron a contener la inflación durante años y que exigir que se fabriquen por completo en el país amenaza con volverlos menos accesibles para millones de estadounidenses.

Qué propone el informe frente a reindustrializar

En lugar de reindustrializar toda la cadena de componentes, la asociación propuso un camino intermedio: trasladar a Estados Unidos solo el ensamblaje final de los productos, manteniendo la importación de las piezas.

La reindustrialización tecnológica demandaría más de 650.000 empleados adicionales y un consumo eléctrico equivalente al de la ciudad de San Francisco. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Esa opción reduciría la inversión necesaria a entre USD 16.000 y 19.000 millones, con 61.000 a 73.000 empleos y entre 1.400 y 1.800 millones de kilovatios hora anuales, según el documento. Bajo ese esquema, el costo de fabricar un celular subiría 67% en vez de 152%, y el de una laptop un 50% en vez de 93%.

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La Casa Blanca firmó en noviembre de 2025 una orden ejecutiva para lanzar la Genesis Mission, un plan que busca usar la ventaja estadounidense en inteligencia artificial para reforzar la manufactura, la robótica, los semiconductores y la energía nuclear del país.

Una industria que ya había hecho esta cuenta antes

La Consumer Technology Association había advertido en 2023, en un estudio anterior con la misma consultora, que reinstalar toda la manufactura de tecnología de consumo en Estados Unidos exigiría unos USD 500.000 millones de inversión directa y multiplicaría por diez la fuerza laboral del sector.

Un arancel del 25 por ciento a los semiconductores importados reduciría el producto bruto estadounidense en 58.000 millones de dólares durante el primer año. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

El nuevo informe actualiza ese cálculo con datos producto por producto y lo enmarca en el plan de reindustrialización que impulsa el gobierno de Trump, que incluyó en 2026 investigaciones bajo la Sección 232 de la ley de comercio para evaluar aranceles a semiconductores y componentes de robótica.

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TechNet, una red de ejecutivos tecnológicos, envió en octubre una carta a la Casa Blanca para pedir que no se impongan esos aranceles, con el argumento de que encarecerían la construcción de centros de datos y fábricas de inteligencia artificial en el propio país.

Según esa carta, un arancel del 25% sobre semiconductores importados podría reducir el producto bruto de Estados Unidos en unos USD 58.000 millones durante el primer año, de acuerdo con un análisis de la Information Technology and Innovation Foundation citado por la coalición.

La Casa Blanca impulsó la Genesis Mission para fortalecer la manufactura y evaluó aplicar la Sección 232 a los componentes de robótica. (REUTERS/Mike Segar)

La asociación recomendó además que el gobierno reduzca o elimine los aranceles sobre los componentes importados desde países aliados, a los que calificó como la medida con mayor impacto para abaratar el ensamblaje local sin profundizar la dependencia de proveedores en otros países.

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Los modelos de costos del informe fueron elaborados por la práctica de ingeniería de costos de Kearney, que calcula cuánto debería costar fabricar cada producto a partir de su lista de materiales, sus procesos de manufactura y los costos locales de mano de obra y energía.

El documento aplicó los aranceles vigentes hasta septiembre de 2026 y comparó ambos escenarios de reindustrialización contra el costo actual de importar cada categoría de producto desde la combinación de países que hoy abastece al mercado estadounidense.

Siete de las diez categorías analizadas no tienen hoy ninguna capacidad de ensamblaje instalada en Estados Unidos, según el resumen ejecutivo del estudio, lo que implicaría construir esa infraestructura desde cero antes de poder fabricar un solo producto terminado.

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