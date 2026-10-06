Estados Unidos autorizó a una IA a recetar medicamentos sin que un doctor firme antes

Utah autorizó a la startup Nolla Health a emitir recetas médicas para acné mediante inteligencia artificial sin la firma previa de un médico. (REUTERS/Russell Boyce)

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Utah en Estado Unidos autorizó a la startup Nolla Health a que su inteligencia artificial emita recetas médicas de acné sin que un profesional de la salud las firme de antemano. El programa piloto ya comenzó y es, según Bloomberg, la primera vez que un estado de Estados Unidos permite que una IA reemplace ese rol del médico.

El acuerdo lo firmaron la Oficina de Política de Inteligencia Artificial de Utah y la División de Licencias Profesionales del estado junto con Nolla Health, según el registro público de pilotos autorizados. El permiso alcanza solo a tratamientos tópicos para acné leve o moderado: la IA no puede recetar isotretinoína ni medicamentos orales.

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A través de la aplicación Nolla Derm, disponible por ahora en iOS, los usuarios mayores de 18 años en Utah completan un cuestionario y un escaneo facial de cinco ángulos.

En entre diez y quince minutos reciben un plan de tratamiento y, si corresponde, una receta, sin necesidad de contar con una prescripción previa.

Los usuarios mayores de 18 años completan un cuestionario y un escaneo facial en la aplicación Nolla Derm para recibir su diagnóstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo avanza la formulación con IA

El piloto avanza en tres etapas antes de operar sin revisión previa de un médico. En la primera, dos físicos deben aprobar cada receta generada por la IA durante los primeros cien pacientes.

En la segunda etapa, que cubre hasta quinientos pacientes, el sistema emite las recetas de forma directa y los médicos las revisan después. En la tercera, los profesionales auditan de forma retrospectiva al menos el 10% de las recetas cada mes, además de todos los casos con efectos adversos.

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“La inteligencia artificial no puede improvisar. Solo puede elegir entre una lista corta de tratamientos aprobados por médicos”, explicó el asesor médico jefe de Nolla Health, Zaid Fadul, según un comunicado de la empresa. Fadul agregó que apenas un paciente queda fuera de esos límites, el sistema lo deriva a un médico.

El permiso de prescripción autónoma abarca únicamente tratamientos tópicos para acné leve o moderado. (REUTERS/Dado Ruvic)

Un modelo que empezó en Noruega

El cofundador y director ejecutivo de Nolla Health, Luis Wenus, dijo en un video publicado en la red social X que hasta ahora un médico con licencia firmaba cada receta antes de que saliera. “Nuestra inteligencia artificial puede tomar ahora esa decisión de prescripción por sí misma”, afirmó.

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Wenus fundó la compañía junto con Luis Ruben Soenksen y el exingeniero de Apple, Sean Geiger. Nolla Health lanzó su primera aplicación de diagnóstico de cáncer de piel en Noruega en noviembre de 2024 y sumó la de tratamiento de acné en mayo de 2025, antes de llegar a Estados Unidos en el verano de ese mismo año.

Utah ya había permitido que otras empresas usaran inteligencia artificial para renovar recetas existentes, pero Nolla Health asegura ser la primera autorizada para emitir una receta inicial, sin que exista una prescripción anterior del paciente.

Nolla Health desarrolló su primera herramienta de diagnóstico de cáncer de piel en Noruega antes de su desembarco en Estados Unidos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El estado también cita en su justificación una demora promedio de 61 días para conseguir un turno con un dermatólogo en la región, frente a una mediana nacional de 32,3 días.

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La suscripción al programa piloto en Utah cuesta USD 4,99 por mes, un precio promocional menor al que la aplicación cobra en el resto del país.

La Oficina de Política de Inteligencia Artificial del estado exige que cada participante del piloto reporte métricas mensuales y que auditores externos revisen los registros de decisión del sistema.

Epic detuvo el desarrollo de productos tras detectar fallas de seguridad en el sistema de historias clínicas MyChart. (REUTERS/Dado Ruvic)

Una IA de Anthropic descubre fallas en un sistema de salud

Epic suspendió parte del desarrollo de nuevos productos para corregir vulnerabilidades detectadas en MyChart, su sistema de historias clínicas.

El hallazgo surgió cuando la empresa usó Mythos, una herramienta de inteligencia artificial de Anthropic, para auditar su código. Según Stirling Martin, jefe de seguridad de Epic, ciertas configuraciones podían permitir accesos no autorizados a historiales sin dejar rastro en los registros de auditoría.

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Judy Faulkner confirmó una pausa de unas seis semanas en cientos de proyectos. Epic sostuvo que no hubo ataque ni filtración confirmados y afirmó que el cronograma no cambió. MyChart gestiona más de 320 millones de historias clínicas.