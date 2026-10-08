En video el encuentro entre Tim Cook, exCEO de Apple, y el rey Carlos III: crearon Creative Labs para generar empleo en la industria musical

El programa proporciona tecnología, recursos, habilidades, confianza y experiencia para que los participantes alcancen su máximo potencial. (Instagram/helloapple)

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Apple y The King’s Trust lanzaron los Laboratorios Creativos Apple x King’s Trust, un programa educativo que busca ayudar a jóvenes del Reino Unido a desarrollar sus carreras en las industrias creativas.

El anuncio se difundió a través de un video publicado en la cuenta de Instagram de Apple, donde se observa al rey Carlos III junto a Tim Cook, presidente ejecutivo de la compañía, en un encuentro que incluyó presentaciones musicales en vivo y la asistencia de Elton John entre el público.

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La iniciativa Creative Labs ofrecerá a los jóvenes interacción directa con expertos de Apple de diversos sectores, mientras exploran distintas trayectorias profesionales. El programa proporciona tecnología, recursos, habilidades, confianza y experiencia para que los participantes alcancen su máximo potencial.

Un primer grupo de hasta 20 jóvenes de entre 18 y 30 años participará en talleres especializados. (Apple)

Qué son los Laboratorios Creativos Apple x King’s Trust

Un primer grupo de hasta 20 jóvenes de entre 18 y 30 años participará en talleres especializados para adquirir habilidades aplicadas a la industria utilizando tecnologías de Apple. Esta experiencia educativa inmersiva comenzó esta semana con sesiones centradas en la industria musical y la creatividad.

El lanzamiento coincidió con la reciente inauguración del Apple Music Hall en Battersea Power Station, Londres, espacio donde se desarrolló la primera jornada del programa. Durante el clip difundido por la cuenta helloapple se observan jóvenes interactuando con dispositivos como iPad con Pencil, auriculares AirPods Max y estaciones de edición de audio y producción musical.

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Se prevén más sesiones y grupos a lo largo del próximo año, en el marco de una colaboración que Apple y The King’s Trust mantienen desde hace tiempo.

Tim Cook destacó el sentido de esta nueva etapa conjunta: “Durante 50 años extraordinarios, The King’s Trust ha demostrado que cuando se apoya el potencial de las personas, comunidades enteras prosperan. Esa creencia está en el corazón de nuestro trabajo juntos”.

Durante el clip difundido por la cuenta helloapple se observan jóvenes interactuando con dispositivos como iPad con Pencil, auriculares AirPods Max y estaciones de edición de audio. (Apple)

Alisha Johnson Wilder, directora sénior de Impacto Comunitario Global de Apple, explicó el enfoque de la compañía frente a la educación. “En Apple, creemos que la educación es una fuerza poderosa para la equidad y la igualdad de oportunidades”, afirmó.

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Agregó que la empresa se ha enorgullecido de colaborar con The King’s Trust para impulsar la creatividad y abrir puertas a jóvenes de todo el Reino Unido, y que con este lanzamiento buscan conectar a la próxima generación de creadores e innovadores directamente con expertos, tecnología y mentores de Apple.

El 50 aniversario de The King’s Trust y su impacto social

Este año se conmemora el 50.º aniversario de The King’s Trust, organización fundada por el rey Carlos III, entonces Príncipe de Gales, en 1976. Desde su creación, ha ayudado a 1,3 millones de jóvenes en todo el Reino Unido a desarrollar su potencial mediante el fortalecimiento de habilidades para la vida, la preparación para el empleo, el acceso a oportunidades laborales y la creación de negocios propios.

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Se estima que el impacto de los programas de The King’s Trust durante los últimos 50 años ha generado un valor social de al menos 15.000 millones de dólares. Muchos de los participantes apoyados en los últimos cinco años se han incorporado al mundo laboral, a la educación o a la formación profesional.

Muchos de los participantes apoyados en los últimos cinco años se han incorporado al mundo laboral. (Apple)

Jonathan Townsend, director ejecutivo de The King’s Trust en el Reino Unido, se refirió a la trayectoria conjunta con Apple y a la proyección de este nuevo capítulo. “Junto con Apple, ya hemos brindado valiosas oportunidades a miles de jóvenes en todo el Reino Unido gracias a nuestra larga colaboración”, declaró.

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Sobre el nuevo programa, señaló: “Nos enorgullece ampliar este trabajo con el programa Creative Labs, un nuevo e ilusionante capítulo en nuestra colaboración que ayudará a aún más jóvenes a desarrollar la confianza y las habilidades digitales creativas que necesitan para dar sus próximos pasos hacia el mundo laboral”.

La trayectoria de Apple en programas educativos con The King’s Trust

El vínculo entre ambas organizaciones no es nuevo. Desde 2019, el apoyo de Apple ha permitido a The King’s Trust ampliar su programa STEAM a escuelas de todas las regiones del Reino Unido a través del programa Achieve.

Mediante los recursos educativos de programación de Apple, los jóvenes trabajan de forma colaborativa y desarrollan estrategias para crear aplicaciones que respondan a las necesidades y objetivos de sus comunidades.

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El anuncio se difundió a través de un video publicado en la cuenta de Instagram de Apple. (Captura Instagram helloapple)

A esto se suma el programa Team, de 12 semanas de duración, que ofrece a los jóvenes acceso a la tecnología y los recursos de aprendizaje de Apple para apoyar sus esfuerzos por obtener una certificación en Desarrollo Personal y Empleabilidad.

La colaboración entre ambas instituciones también se extiende al desarrollo de recursos orientados a la alfabetización en inteligencia artificial, la creatividad y la capacidad de decisión entre educadores y jóvenes.

Este trabajo busca capacitar a los educadores para que integren de forma reflexiva las últimas tecnologías en sus prácticas docentes, en línea con el enfoque que Apple mantiene desde hace años en el apoyo a programas educativos para estudiantes de todas las edades y procedencias, tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo.

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