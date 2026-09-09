Crear música con IA basada en artistas reales no será un problema por este acuerdo de Suno con Warner Music y BMG

Suno formalizó un acuerdo con Warner Music Group, BMG y Believe para lanzar modelos de inteligencia artificial musical entrenados con catálogos licenciados.

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Suno formalizó un acuerdo con las discográficas Warner Music Group y BMG para lanzar una nueva generación de modelos de inteligencia artificial musical entrenados con catálogos licenciados.

El anuncio llega después de que la compañía enfrentara demandas por derechos de autor y es un giro hacia un esquema donde los artistas bajo contrato con esos sellos podrán participar de manera voluntaria en la creación de contenido generado por IA.

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Cómo es el acuerdo de Suno para tener artistas reales

Suno presentó tres modelos: v6, v6-wild y v6-mini. El primero ofrece resultados pulidos para objetivos creativos definidos, mientras que v6-wild apunta a composiciones menos predecibles, orientadas a la exploración. Ambos quedaron reservados para los suscriptores de los planes Pro y Premier, que cuestan 8 y 24 dólares mensuales respectivamente en Estados Unidos.

El modelo v6-mini estará disponible de forma gratuita para todos los usuarios. La empresa anunció además que retirará sus sistemas anteriores para concentrar el servicio íntegramente en esta nueva generación, entrenada con datos distintos a los que motivaron las disputas legales previas.

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Suno presentó los modelos v6, v6-wild y v6-mini como nueva generación de música con IA, con versiones de pago y una opción gratuita.

El paquete incorpora herramientas dirigidas a productores: edición de fragmentos específicos de una canción mediante indicaciones o palabras de la letra, combinación de fuentes a través de mashups, aislamiento de elementos de audio y sampling. También permite generar instrucciones a partir de texto, audio, imágenes o video.

Suno lanzó su generación v6 en colaboración con Warner Music Group, BMG y Believe para ofrecer un modelo de música con IA basado en catálogos con licencia. El acuerdo permite a los artistas de esos sellos decidir si participan en experiencias generadas por inteligencia artificial y recibir una compensación cuando lo hagan.

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Cómo participarán los artistas bajo licencia

El mecanismo central del acuerdo es el consentimiento individual. Los artistas vinculados a Believe podrán elegir si se inscriben en las nuevas funciones de Suno, lo que introduce una lógica de adhesión voluntaria en un producto que hasta ahora operaba mediante generación automatizada sin distinción por titular de derechos.

“Lo que viene a continuación es un nuevo tipo de producto que estamos desarrollando: experiencias opcionales creadas en torno a artistas concretos, en las que los artistas pueden elegir participar y recibir una remuneración cuando lo hagan”, afirmó el presidente ejecutivo de Suno, Mikey Shulman, cofundador de la empresa en 2022.

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La nueva generación de Suno incorpora edición de fragmentos, mashups, aislamiento de audio, sampling y generación de instrucciones desde texto, audio, imágenes o video. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Believe, además, abre una vía de distribución: las canciones generadas en la plataforma podrían llegar a tiendas digitales y servicios de streaming a través de esa discográfica y de TuneCore, según reportó The Next Web. Esto conectaría producciones hechas con IA con los canales que usan los lanzamientos musicales convencionales.

Suno no detalló todavía tarifas, criterios de reparto ni mecanismos concretos para calcular los ingresos que recibirían los artistas participantes. El director de productos de la compañía, Jack Brody, explicó que el objetivo es ampliar las fuentes de ingreso para todos los involucrados: “Una gran parte de este lanzamiento es crear flujos de ingresos adicionales”, señaló en una entrevista.

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La empresa también modificó las condiciones de uso general. Las canciones creadas en el nivel gratuito pueden reproducirse y compartirse, pero ya no descargarse. Los usuarios de pago tienen límites mensuales de descarga y pueden adquirir descargas adicionales al alcanzar el tope, una medida que se suma a las marcas de agua y huellas digitales que Suno comenzó a incorporar el mes pasado.

Un acuerdo después de conflictos entre la IA y las disqueras

El calendario del lanzamiento está ligado a un pacto previo. Suno resolvió en noviembre de 2025 una demanda por derechos de autor presentada por Warner Music Group, que la acusaba de haber utilizado música protegida para entrenar sus modelos sin autorización. Entre los compromisos de ese acuerdo figuraba el desarrollo de sistemas licenciados más avanzados y el retiro de los modelos cuestionados.

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El lanzamiento de Suno llega después de una demanda por derechos de autor de Warner Music Group y del compromiso de retirar los modelos cuestionados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compañía enfrenta, sin embargo, frentes judiciales que el nuevo acuerdo no resuelve. En Alemania, un tribunal determinó en 2026 que Suno infringió derechos de autor en un caso presentado por la sociedad de gestión colectiva GEMA. Universal Music Group, además, no figura entre los socios de este lanzamiento.

El caso de Udio, competidor directo de Suno, ilustra la falta de consenso en la industria. Udio llegó a un acuerdo con Universal Music Group y Warner Music Group el año pasado, pero Sony continúa demandando a esa plataforma por el supuesto uso de más de 30.000 grabaciones, con un reclamo de hasta 4.500 millones de dólares en daños.

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Suno recaudó recientemente más de 400 millones de dólares en una ronda de financiación que valoró a la empresa en 5.400 millones de dólares, y acumula más de 819 millones de dólares en financiamiento total según datos de PitchBook.