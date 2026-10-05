Tim Cook y John Ternus rinden homenaje a Steve Jobs tras 15 años de su muerte: “Su espíritu vive en todo lo que creó”

Los tres ejecutivos han sido claves en los éxitos de Apple. (Fotocomposición Infobae)

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A 15 años de la muerte de Steve Jobs, Tim Cook y John Ternus rindieron homenaje al cofundador de Apple con mensajes publicados casi en simultáneo en X. Es el primer aniversario de su fallecimiento que encuentra a Ternus al frente de la compañía y a Cook fuera del puesto de director ejecutivo.

Jobs murió el 5 de octubre de 2011, a los 56 años, tras un cáncer de páncreas. Cook, quien asumió la conducción de Apple después de la salida de Jobs, dejó el cargo en septiembre de 2026 y pasó a ser presidente ejecutivo. Ternus, hasta entonces responsable de ingeniería de hardware, tomó la dirección de la compañía.

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Qué dijeron Tim Cook y John Ternus sobre Steve Jobs, fundador de Apple

Tim Cook eligió un mensaje centrado en el impacto personal y público de Jobs. “Hay personas que dejan una huella en el mundo, y luego están aquellas que lo cambian por completo. Steve cambió el mundo y tantas vidas en el proceso. Ciertamente cambió mi vida para siempre”, escribió.

Tim Cook afirmó que el espíritu de Steve Jobs sigue presente en sus creaciones y en las personas a las que inspiró. (Foto: REUTERS/David Swanson)

El exdirector ejecutivo añadió que “su espíritu vive en todo lo que creó y en todos aquellos a quienes inspiró”. El texto mantuvo una tradición que Cook sostuvo durante sus años al frente de Apple, con homenajes anuales a quien fuera su jefe y mentor.

Ternus habló en nombre de la organización y vinculó el recuerdo con la forma de trabajo vigente en la empresa. “La forma en que Steve nos enseñó a preocuparnos por cada detalle, cada experiencia, cada persona, todavía guía nuestro trabajo hoy. Eternamente agradecidos”, publicó.

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John Ternus vinculó el legado de Jobs con la atención de Apple a cada detalle y experiencia. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

La declaración del nuevo director ejecutivo puso el foco en tres aspectos asociados al legado de Jobs: el cuidado por el producto, la experiencia de uso y el vínculo con los usuarios.

Cuáles fueron las enseñanzas que le dejó Steve Jobs a Tim Cook

En un video difundido el año pasado en redes sociales, Tim Cook definió a Jobs como “un profesor” y enumeró varias ideas que, según afirmó, influyeron en su manera de conducir Apple. Entre ellas mencionó el foco, la simplicidad y la disposición a revisar posturas frente a nueva información.

“Me enseñó el valor del focus, la importancia de la simplicidad y que es más complicado hacer las cosas simples que hacerlas complejas”, señaló Cook. Recordó que Jobs privilegiaba los grupos reducidos para avanzar con proyectos de gran escala.

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La simplicidad, el foco y los grupos pequeños fueron algunas de las enseñanzas que Cook atribuyó a Jobs. (Foto: REUTERS)

El exdirector ejecutivo citó los casos iniciales del iPod y el iPhone. Según su relato, ambos productos fueron desarrollados por grupos pequeños en relación con la dimensión que alcanzaron después dentro de la industria tecnológica.

Cook sostuvo que Jobs estaba concentrado ante todo en los productos y en la elección de personas capaces de cuestionar las decisiones de sus superiores. Esas referencias describen una forma de gestión basada en prioridades limitadas y una estructura interna con grupos acotados.

Cómo era la relación de Steve Jobs con sus empleados en Apple

Andrea Cunningham, especialista en marketing que participó en el lanzamiento del Macintosh en 1984, contó en pasadas entrevistas que Jobs la despidió en alrededor de cinco ocasiones durante su relación profesional.

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Hay varias anécdotas sobre cómo era trabajar con Steve Jobs. (Foto: REUTERS/Beck Diefenbach)

Cunningham dijo que uno de esos episodios ocurrió durante el trabajo en el proyecto Macintosh. En esa reunión, Apple puso fin a su contrato y rechazó inicialmente el pago de una deuda de 35.000 dólares, bajo el argumento de que sus servicios no justificaban el desembolso.

La asesora recurrió a Regis McKenna, quien le sugirió utilizar como argumento sus vínculos con la prensa de negocios. Más tarde, logró una nueva reunión con Jobs y le exigió el pago para poder sostener su naciente empresa de consultoría.

Cunningham le advirtió que recibía entre 30 y 40 llamadas semanales de periodistas que preguntaban cómo era trabajar con él. Jobs aceptó emitir el cheque y volvió a contratarla. Años después, afirmó que esa experiencia fortaleció su carácter, aunque reconoció que el método podía afectar de forma distinta a cada persona.

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