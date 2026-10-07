Qué es la papelera de WhatsApp y cómo vaciarla para liberar espacio en el teléfono

La administración de almacenamiento de WhatsApp permite liberar espacio sin borrar el historial de chats. (Reuters)

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WhatsApp incluye una función conocida popularmente como “papelera”, que en realidad corresponde al apartado de administración de almacenamiento de la aplicación. Esta herramienta permite identificar y eliminar fotos, videos, documentos y otros archivos pesados en celulares Android sin necesidad de borrar conversaciones completas, lo que representa una alternativa para liberar memoria del dispositivo de manera selectiva.

A diferencia de lo que ocurre en otros sistemas, esta sección no funciona como una papelera convencional con posibilidad de recuperación. Los archivos que allí aparecen todavía están guardados en el teléfono y pueden revisarse antes del borrado, pero una vez que el usuario confirma la eliminación, WhatsApp no ofrece un espacio interno desde el cual restaurarlos.

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Cómo acceder a la administración de almacenamiento

La opción se encuentra dentro del menú de configuración de la aplicación. En dispositivos Android, el camino es el siguiente: abrir los tres puntos ubicados en la parte superior derecha de la pantalla, ingresar a “Ajustes” y seleccionar “Almacenamiento y datos”. Desde allí se debe pulsar “Administración de almacenamiento”.

En el menú de almacenamiento de WhatsApp se puede ver que chats ocupan mayor espacio. (WhatsApp)

En esa sección, el sistema muestra los archivos que más espacio consumen, agrupados por tamaño, por conversación individual o grupal, y por contenidos reenviados con frecuencia. Esta clasificación permite identificar con rapidez qué chats, grupos o canales concentran la mayor cantidad de material multimedia almacenado.

El proceso para eliminar archivos sin perder los chats

Dentro de “Administración de almacenamiento” aparecen distintos apartados, entre ellos “Revisa y elimina elementos”, una sección para archivos de gran tamaño y otra dedicada a contenidos reenviados en múltiples ocasiones. El usuario puede abrir cada categoría y seleccionar fotos, videos, notas de voz, GIF, stickers o documentos para luego pulsar el ícono de eliminar.

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Este procedimiento borra únicamente los archivos elegidos, sin afectar el historial de mensajes de la conversación donde fueron compartidos. Los videos suelen representar el mayor consumo de memoria, en particular aquellos que circulan en grupos activos o que se descargan de forma automática en el teléfono.

Los videos compartidos en grupos activos suelen ser los que más memoria consumen. (Reuters)

Antes de confirmar cualquier borrado, conviene verificar cuáles archivos resultan necesarios. Los elementos eliminados desde este apartado pueden desaparecer de forma definitiva tanto de la aplicación como del dispositivo, por lo que se recomienda guardar previamente el contenido relevante en una carpeta del teléfono, en una computadora o en un servicio de almacenamiento en la nube.

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En algunos equipos Android, ciertos archivos multimedia pueden permanecer en las carpetas locales de WhatsApp pese al borrado, aunque esto depende de la configuración del dispositivo y de si el contenido fue eliminado también de la galería.

Las estafas que circulan con mayor frecuencia en la aplicación

El uso de WhatsApp también exige atención frente a intentos de fraude. Las estafas románticas buscan establecer una relación de confianza antes de solicitar dinero o préstamos; en estos casos, el contacto suele prometer un encuentro presencial que luego cancela.

Conviene respaldar fotos y documentos importantes antes de eliminarlos desde la aplicación. (Europa Press)

Las falsas ofertas laborales son otra modalidad habitual: los ciberdelincuentes se hacen pasar por reclutadores, ofrecen empleos remotos con salarios elevados y piden datos personales o pagos a cambio de una supuesta selección. A esto se suman las estafas de inversión, que prometen ganancias altas con poco riesgo, sobre todo vinculadas a criptomonedas, acciones o propiedades, con el objetivo de obtener dinero e información privada.

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La suplantación de identidad completa el cuadro de riesgos: ocurre cuando alguien utiliza el nombre o la foto de un familiar, amigo, empresa o figura pública para solicitar transferencias, códigos de verificación o datos bancarios.

Señales de alerta y medidas de protección

Los mensajes con errores ortográficos, promesas de premios, ofertas de empleo, inversiones, préstamos o pedidos de dinero requieren precaución inmediata. También deben generar desconfianza las solicitudes para descargar aplicaciones, activar funciones mediante enlaces o compartir contraseñas, datos bancarios y documentos personales.

Las estafas románticas y las falsas ofertas laborales figuran entre los fraudes más frecuentes en la app. (David Zorrakino / Europa Press)

Ante un mensaje sospechoso, no conviene abrir enlaces, descargar archivos adjuntos ni reenviar el contenido. Si el remitente afirma ser una persona conocida, se recomienda confirmar su identidad mediante una llamada o videollamada antes de responder a cualquier pedido.

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La aplicación de Meta permite bloquear e informar contactos o números desconocidos desde la información del chat, además de eliminar los mensajes recibidos. Para reducir riesgos de manera general, se aconseja desconfiar de solicitudes urgentes de dinero, premios o empleos que exijan pagos previos, y evitar compartir códigos de verificación, contraseñas o datos bancarios sin antes verificar la identidad de quien los solicita.