Tecno

Qué es la papelera de WhatsApp y cómo vaciarla para liberar espacio en el teléfono

Los archivos eliminados desde esta sección desaparecen de forma definitiva del celular

La administración de almacenamiento de WhatsApp permite liberar espacio sin borrar el historial de chats. (Reuters)
La administración de almacenamiento de WhatsApp permite liberar espacio sin borrar el historial de chats. (Reuters)
Guardar

WhatsApp incluye una función conocida popularmente como “papelera”, que en realidad corresponde al apartado de administración de almacenamiento de la aplicación. Esta herramienta permite identificar y eliminar fotos, videos, documentos y otros archivos pesados en celulares Android sin necesidad de borrar conversaciones completas, lo que representa una alternativa para liberar memoria del dispositivo de manera selectiva.

A diferencia de lo que ocurre en otros sistemas, esta sección no funciona como una papelera convencional con posibilidad de recuperación. Los archivos que allí aparecen todavía están guardados en el teléfono y pueden revisarse antes del borrado, pero una vez que el usuario confirma la eliminación, WhatsApp no ofrece un espacio interno desde el cual restaurarlos.

PUBLICIDAD

Cómo acceder a la administración de almacenamiento

La opción se encuentra dentro del menú de configuración de la aplicación. En dispositivos Android, el camino es el siguiente: abrir los tres puntos ubicados en la parte superior derecha de la pantalla, ingresar a “Ajustes” y seleccionar “Almacenamiento y datos”. Desde allí se debe pulsar “Administración de almacenamiento”.

En el menú de almacenamiento de WhatsApp se puede ver que chats ocupan mayor espacio. (WhatsApp)
En el menú de almacenamiento de WhatsApp se puede ver que chats ocupan mayor espacio. (WhatsApp)

En esa sección, el sistema muestra los archivos que más espacio consumen, agrupados por tamaño, por conversación individual o grupal, y por contenidos reenviados con frecuencia. Esta clasificación permite identificar con rapidez qué chats, grupos o canales concentran la mayor cantidad de material multimedia almacenado.

El proceso para eliminar archivos sin perder los chats

Dentro de “Administración de almacenamiento” aparecen distintos apartados, entre ellos “Revisa y elimina elementos”, una sección para archivos de gran tamaño y otra dedicada a contenidos reenviados en múltiples ocasiones. El usuario puede abrir cada categoría y seleccionar fotos, videos, notas de voz, GIF, stickers o documentos para luego pulsar el ícono de eliminar.

PUBLICIDAD

Este procedimiento borra únicamente los archivos elegidos, sin afectar el historial de mensajes de la conversación donde fueron compartidos. Los videos suelen representar el mayor consumo de memoria, en particular aquellos que circulan en grupos activos o que se descargan de forma automática en el teléfono.

Los videos compartidos en grupos activos suelen ser los que más memoria consumen. (Reuters)
Los videos compartidos en grupos activos suelen ser los que más memoria consumen. (Reuters)

Antes de confirmar cualquier borrado, conviene verificar cuáles archivos resultan necesarios. Los elementos eliminados desde este apartado pueden desaparecer de forma definitiva tanto de la aplicación como del dispositivo, por lo que se recomienda guardar previamente el contenido relevante en una carpeta del teléfono, en una computadora o en un servicio de almacenamiento en la nube.

En algunos equipos Android, ciertos archivos multimedia pueden permanecer en las carpetas locales de WhatsApp pese al borrado, aunque esto depende de la configuración del dispositivo y de si el contenido fue eliminado también de la galería.

Las estafas que circulan con mayor frecuencia en la aplicación

El uso de WhatsApp también exige atención frente a intentos de fraude. Las estafas románticas buscan establecer una relación de confianza antes de solicitar dinero o préstamos; en estos casos, el contacto suele prometer un encuentro presencial que luego cancela.

Whatsapp
Conviene respaldar fotos y documentos importantes antes de eliminarlos desde la aplicación. (Europa Press)

Las falsas ofertas laborales son otra modalidad habitual: los ciberdelincuentes se hacen pasar por reclutadores, ofrecen empleos remotos con salarios elevados y piden datos personales o pagos a cambio de una supuesta selección. A esto se suman las estafas de inversión, que prometen ganancias altas con poco riesgo, sobre todo vinculadas a criptomonedas, acciones o propiedades, con el objetivo de obtener dinero e información privada.

La suplantación de identidad completa el cuadro de riesgos: ocurre cuando alguien utiliza el nombre o la foto de un familiar, amigo, empresa o figura pública para solicitar transferencias, códigos de verificación o datos bancarios.

Señales de alerta y medidas de protección

Los mensajes con errores ortográficos, promesas de premios, ofertas de empleo, inversiones, préstamos o pedidos de dinero requieren precaución inmediata. También deben generar desconfianza las solicitudes para descargar aplicaciones, activar funciones mediante enlaces o compartir contraseñas, datos bancarios y documentos personales.

Dos personas usan el teléfono móvil, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona. David Zorrakino / Europa Press)
Las estafas románticas y las falsas ofertas laborales figuran entre los fraudes más frecuentes en la app. (David Zorrakino / Europa Press)

Ante un mensaje sospechoso, no conviene abrir enlaces, descargar archivos adjuntos ni reenviar el contenido. Si el remitente afirma ser una persona conocida, se recomienda confirmar su identidad mediante una llamada o videollamada antes de responder a cualquier pedido.

La aplicación de Meta permite bloquear e informar contactos o números desconocidos desde la información del chat, además de eliminar los mensajes recibidos. Para reducir riesgos de manera general, se aconseja desconfiar de solicitudes urgentes de dinero, premios o empleos que exijan pagos previos, y evitar compartir códigos de verificación, contraseñas o datos bancarios sin antes verificar la identidad de quien los solicita.

Temas Relacionados

WhatsappAlmacenamientoAndroidCelularPapelera de WhatsappTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lucia y Jason en GTA VI: todo sobre los personajes, habilidades y mecánicas de juego

Rockstar ha definido la dinámica entre ambos como una relación moderna al estilo Bonnie y Clyde, basada en la confianza mutua, robos de alto riesgo y un intercambio de identidades

Lucia y Jason en GTA VI: todo sobre los personajes, habilidades y mecánicas de juego

Cómo grabar y tomar fotos con solo 10% de batería en el celular

Las nuevas baterías de alta capacidad buscan extender el uso del teléfono en jornadas de alto consumo

Cómo grabar y tomar fotos con solo 10% de batería en el celular

El esperado AION 2 llega gratis a Steam con un mundo gigante en Unreal Engine 5

El juego se presenta como el único MMORPG en el que el combate aéreo no funciona como una característica añadida, sino como su razón de ser

El esperado AION 2 llega gratis a Steam con un mundo gigante en Unreal Engine 5

Lionel Messi en FC27: valoración y atributos destacados del jugador argentino

EA SPORTS le otorgó la valoración más alta entre los futbolistas latinoamericanos activos del videojuego

Lionel Messi en FC27: valoración y atributos destacados del jugador argentino

Aumenta la compra de dominios terminados en .si tras el cambio de nombre de inteligencia artificial a “superinteligencia”

Un dato particular, tras la opinión de Donald Trump, destaca el comportamiento de los marroquíes: en promedio 4,9 dominios por persona

Aumenta la compra de dominios terminados en .si tras el cambio de nombre de inteligencia artificial a “superinteligencia”

DEPORTES

El homenaje a Messi a los 10 minutos de su último partido con la selección argentina: el gesto de los jugadores de Benín

El homenaje a Messi a los 10 minutos de su último partido con la selección argentina: el gesto de los jugadores de Benín

La última arenga de Messi antes del amistoso ante Benín y el emotivo encuentro con sus hijos antes de salir a la cancha

Las lágrimas de Messi y Scaloni durante la emocionante interpretación del himno del ex combatiente Fabio Santana, con la bandera de Malvinas al lado

Messi fue nombrado socio honorario de River Plate antes de su despedida: el detalle en el carnet que hizo furor

La emoción de Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini en el palco del Monumental antes de la despedida de Messi de la Selección

TELESHOW

El duro enfrentamiento entre El Dipy y Martín Cirio que resurgió en las últimas horas: “Contá la verdad”

El duro enfrentamiento entre El Dipy y Martín Cirio que resurgió en las últimas horas: “Contá la verdad”

Claudia Villafañe contó el detalle de la boda de su hija Dalma que la hizo sufrir: “Yo lloraba”

Evangelina Anderson repitió su cábala mundialista para homenajear a Lionel Messi en su último partido con la Selección

Quiénes son los famosos que asistieron a la despedida de Lionel Messi: "Gracias por tanta magia"

Las primeras fotos del Chato Prada después de su separación de Lourdes Sánchez: “Qué alegría”

INFOBAE AMÉRICA

Piedras Negras, la ciudad fronteriza donde la educación se convirtió en trampolín para los jóvenes

Piedras Negras, la ciudad fronteriza donde la educación se convirtió en trampolín para los jóvenes

El Salvador: El Sunzal consolida su lugar en el surf mundial con un cuarto campeonato consecutivo de longboard de la ISA

El sindicato de la Universidad de El Salvador pide quitar el examen de admisión

Autoridades costarricenses decomisan 10 pistolas y 400 municiones a dos nicaragüenses que viajaban en autobús en la frontera norte

Bomberos mantienen bajo vigilancia a más de 10 colonias en la capital hondureña por lluvias