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WhatsApp bloquea el inicio de sesión en celulares con sistemas operativos antiguos o desactualizados

El servicio mostrará una alerta en equipos antiguos y dirigirá a los usuarios hacia los ajustes del dispositivo, donde deberán buscar, descargar e instalar el paquete ofrecido por el fabricante

No es la primera vez que WhatsApp enfrenta intentos de espionaje de alto nivel.
WhatsApp bloqueará el acceso desde teléfonos con sistemas desactualizados - (Reuters)
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WhatsApp bloquea el inicio de sesión en algunos teléfonos con sistemas operativos antiguos o desactualizados, una medida que obliga a instalar la última actualización disponible antes de recuperar el acceso a la cuenta. La aplicación convierte el software del dispositivo en un requisito de seguridad para entrar a los chats, tanto en Android como en iOS, aunque el despliegue alcanza por ahora a cuentas específicas.

El cifrado de extremo a extremo no basta si el teléfono tiene fallos conocidos que permiten instalar programas maliciosos. WhatsApp busca evitar que una persona acceda desde un equipo vulnerable y capture datos antes de que la protección de la aplicación actúe. La decisión también afecta la descarga de archivos, las llamadas y el uso cotidiano del servicio.

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WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
Una actualización del sistema será necesaria para volver a entrar en WhatsApp (Foto: Meta)

La actualización del sistema pasa a ser obligatoria

Esta nueva alerta llega mediante una actualización del lado del servidor, por lo que no exige instalar una versión reciente de WhatsApp. Cuando la cuenta intenta iniciar sesión desde un teléfono desactualizado, aparece una pantalla que explica el bloqueo y pide abrir los ajustes del dispositivo. El usuario debe buscar la actualización disponible del sistema operativo, instalarla y volver a abrir la aplicación.

La advertencia también muestra cómo comprobar la versión de software instalada para quienes no saben si su teléfono cumple con las condiciones. WhatsApp no permite omitir ese paso: sin actualizar el sistema, no se puede completar el acceso. La medida se aplica a usuarios de iOS y Android, aunque la compañía no ha indicado qué versiones exactas activan el nuevo bloqueo de seguridad.

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El riesgo empieza fuera de la aplicación

WhatsApp explica que la seguridad de una conversación depende también del sistema operativo donde se ejecuta. Los atacantes buscan vulnerabilidades conocidas en versiones antiguas para instalar malware. Si el dispositivo queda infectado, un tercero puede interceptar información antes de que la aplicación la cifre. El cifrado protege los mensajes durante su envío, pero no puede impedir que alguien obtenga contenido ya capturado directamente en el teléfono.

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
Quienes no dispongan de una actualización compatible no podrán omitir la exigencia ni recuperar el acceso desde ese equipo, por lo que deberán utilizar otro dispositivo con software respaldado - (Meta)

Por esa razón, el problema no se limita a WhatsApp. Todas las aplicaciones instaladas pueden quedar expuestas cuando el software del dispositivo deja de recibir correcciones. Un sistema operativo antiguo se convierte así en el punto más débil de la cadena de seguridad. El bloqueo pretende hacer visible esa dependencia antes de que ocurra un incidente mayor.

Una estrategia que suma capas de protección

El requisito de actualización forma parte de una estrategia más amplia para reforzar las cuentas. WhatsApp ya prueba una advertencia dirigida a quienes vinculan su cuenta con clientes web no oficiales. Esa pantalla aparece en la sección de dispositivos vinculados y pide utilizar el cliente oficial. La función surgió después de un incidente en Italia, donde cerca de 200 usuarios recibieron avisos porque sus dispositivos fueron comprometidos mediante una aplicación falsa.

La compañía también desarrolla una alerta para detectar mensajes sospechosos dentro del dispositivo y chats restringidos que limitan determinadas conversaciones al equipo principal. El nuevo control añade una condición previa: mantener actualizado el sistema operativo. Así, WhatsApp intenta impedir accesos desde entornos donde las protecciones básicas ya no están disponibles para los usuarios afectados actualmente por la medida.

WhatsApp convierte el estado del teléfono en una condición para iniciar sesión
WhatsApp convierte el estado del teléfono en una condición para iniciar sesión

Qué hacer si aparece la alerta

Quien vea la nueva pantalla debe abrir los ajustes del teléfono y localizar el apartado de actualización de software. Después debe instalar la versión más reciente que el fabricante ofrezca para ese equipo. Una vez finalizado el proceso, podrá abrir WhatsApp e iniciar sesión otra vez.

Si no existe una actualización compatible, el usuario no podrá saltarse el requisito ni recuperar el acceso desde ese dispositivo. La alerta podría llegar más adelante a cualquier cuenta cuyo software quede por debajo del mínimo exigido.

Actualizar el sistema operativo deja de ser una tarea opcional para quienes dependen de WhatsApp. La medida recuerda que la seguridad de los mensajes no depende solo de la aplicación, también del estado del teléfono desde el que se accede a ellos.

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