Papelera de WhatsApp: los 4 pasos que debes seguir para activarla y eliminar archivos basura

La papelera de WhatsApp ayuda a gestionar los fotos, videos y documentos más pesados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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WhatsApp integra una herramienta en su apartado de ‘Almacenamiento y datos’ que funciona como una papelera de la aplicación móvil, ya que ahí se acumulan todos las fotos, videos, audios y documentos más pesados que aún no se han eliminado por completo del almacenamiento del celular.

Para acceder a este espacio, debes seguir estos cuatro pasos:

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Abrir la aplicación e ir ‘Ajustes’. Dirigirse a ‘Almacenamiento y datos’ y seleccionar el apartado de ‘Administración de almacenamiento’. Pulsar ‘Revisa y elimina elementos’. Seleccionar los elementos y eliminarlos.

En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Para qué funciona la papelera de WhatsApp

La papelera de WhatsApp funciona como un espacio donde se reúnen fotos, videos, audios y documentos eliminados que todavía pueden ocupar memoria en el celular. Revisarla permite detectar archivos innecesarios y liberar almacenamiento sin eliminar conversaciones completas.

Esta herramienta también sirve para recuperar contenido borrado por error antes de que se elimine de forma definitiva. Por ese motivo, conviene comprobar los elementos disponibles antes de vaciar la sección.

Los videos suelen ser los archivos que más espacio consumen, sobre todo si fueron enviados en grupos activos o se descargaron automáticamente. Los audios, documentos, GIF y stickers también pueden aumentar el almacenamiento que utiliza la aplicación.

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WhatsApp incorpora diversas funciones para la gestión del almacenamiento. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

De qué otras formas ahorrar espacio en WhatsApp

Ahorrar espacio en WhatsApp no depende solo de vaciar la papelera. La aplicación acumula fotos, videos, notas de voz, documentos, GIF y stickers enviados o recibidos en conversaciones individuales y grupos.

Una forma de reducir ese consumo es revisar los chats que reúnen más contenido y eliminar archivos grandes, duplicados o que ya no sean necesarios. WhatsApp permite localizar esos elementos desde la administración de almacenamiento, sin necesidad de borrar el historial completo de cada conversación.

Es clave modificar la configuración de descarga automática. Desde ‘Ajustes’, ‘Almacenamiento y datos’, el usuario puede decidir qué archivos se descargarán mediante datos móviles, WiFi o itinerancia, y desactivar la descarga de videos o documentos si no desea que se guarden sin previo aviso.

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Desactivar las descargas automáticas contribuyen a gestionar el almacenamiento de una forma más eficiente. (WhatsApp)

Las copias de seguridad también pueden ocupar espacio en el teléfono y en servicios de almacenamiento en la nube. Revisar qué contenido incluyen permite evitar que los respaldos aumenten de tamaño de forma sostenida.

Además, borrar aplicaciones que no se utilizan, eliminar contenido repetido de la galería y mover fotos o videos a servicios como Google Fotos o iCloud son alternativas para recuperar memoria.

Limpiar la caché de las aplicaciones también puede liberar espacio y contribuir a un mejor funcionamiento del celular.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

Las nuevas funciones de WhatsApp apuntan a mejorar las llamadas, reforzar la gestión de los grupos y facilitar el uso de la aplicación desde distintos dispositivos.

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FILE PHOTO: A teenager poses for a photo while holding a smartphone in front of a Whatsapp logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Una de las novedades permite realizar y recibir llamadas de audio y video desde WhatsApp Web. La versión para navegadores incorpora opciones para compartir pantalla, enviar reacciones, revisar el historial de llamadas y acceder a contactos favoritos.

La plataforma también habilitó la transferencia de una llamada activa entre dispositivos. Así, un usuario puede comenzar una conversación desde el celular y continuarla en otro equipo compatible, sin necesidad de finalizar la comunicación.

WhatsApp agregó una sala de espera para los enlaces de llamadas grupales, una función que permite gestionar la incorporación de participantes. Sumó video en alta definición desde los primeros segundos de una comunicación y una herramienta de supresión de ruido para mejorar el audio en ambientes ruidosos.

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En los ajustes de cada teléfono Android se puede eliminar la caché de WhatsApp. (Android)

En los grupos, la aplicación incorporó encuestas con horario de cierre. Los administradores pueden ocultar los nombres de quienes votan y editar la pregunta durante los primeros 15 minutos posteriores a su publicación.

Otra función es la mención @all, que permite notificar a todos los integrantes de un chat grupal con un solo mensaje.

Además, WhatsApp habilitó la posibilidad de mantener dos cuentas activas en un mismo iPhone y transferir el historial de conversaciones entre dispositivos iOS y Android.