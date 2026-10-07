El CEO de AWS advierte que EE. UU. perderá la carrera de la IA si frena los centros de datos

Más de cien moratorias en Estados Unidos buscan limitar la instalación de centros de datos por preocupaciones sobre recursos y energía. (Foto: REUTERS/Noah Berger for AWS//File Photo)

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Matt Garman, director ejecutivo de Amazon Web Services (AWS), advirtió que frenar la construcción de nuevos centros de datos puede hacer que Estados Unidos pierda la carrera de la inteligencia artificial (IA), con efectos sobre la economía y la seguridad nacional que, según sostuvo, “podrían prolongarse por generaciones”.

La expansión de estas instalaciones ocurre mientras la inteligencia artificial acelera su adopción y aún se encuentra “en una etapa muy temprana”. Garman afirmó que “ya transforma empresas, industrias y la experiencia de los clientes de formas que no podían anticiparse hace apenas unos años”.

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Por qué es clave no frenar los centros de datos, según el CEO de AWS

El directivo comparó la infraestructura digital con el sistema de autopistas desarrollado por Estados Unidos en la década de 1950, al considerar que cumple una función similar para impulsar la actividad económica en todo el país. Garman situó el actual despliegue en una secuencia que incluye la expansión de internet en los años 90 y la computación en la nube durante la década de 2000.

El director ejecutivo de Amazon Web Services comparó la infraestructura digital actual con el sistema de autopistas desarrollado en los años cincuenta. (Foto: REUTERS/Noah Berger for AWS)

Las tareas cotidianas, desde las compras y las operaciones bancarias hasta la compraventa de acciones, los servicios de transporte compartido, las reservas de viajes, la atención médica y el entretenimiento en línea, dependen de sistemas digitales. Garman explicó que esas actividades “requieren la computación, el almacenamiento y el acceso que gestionan los centros de datos”.

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Además, el alcance incluye investigaciones para prevenir y curar enfermedades, sumado a iniciativas destinadas a reducir el uso de energía y recursos naturales. Para el ejecutivo, impedir nuevas instalaciones comprometería la prosperidad económica y la seguridad nacional.

La advertencia se produce ante más de cien moratorias decretadas en distintos puntos del país para detener o limitar nuevos proyectos. Las preocupaciones ambientales y el consumo de energía y recursos figuran entre las razones que impulsan esas restricciones.

El Libro Beige de la Reserva Federal destacó que la demanda de infraestructura digital impulsa la actividad económica del país. (Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO)

Sin embargo, la última edición del Libro Beige de la Reserva Federal de Estados Unidos, destacó que la demanda de estas infraestructuras contribuye al crecimiento económico del país. Garman defendió que la inversión privada financia el desarrollo de los centros sin utilizar dinero de los contribuyentes.

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Cuál podría ser el impacto ambiental de los centros de datos en el futuro

Los centros de datos podrían consumir más del 5% de la electricidad mundial en 2035, casi tres veces la demanda actual, de acuerdo con BloombergNEF. La firma de análisis energético prevé que la mayor parte de ese aumento se cubra con centrales de gas nuevas y ya existentes.

BloombergNEF estimó que los centros de datos representarán más del 5% del consumo eléctrico mundial para el año 2035. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese cambio en la matriz de generación podría elevar las emisiones del sector eléctrico hasta un 6% en menos de una década. La proyección vincula el crecimiento de la infraestructura digital con una mayor dependencia del gas para responder a la demanda energética.

BloombergNEF revisó al alza su estimación de capacidad de centros de datos en Estados Unidos para 2030 hasta 118 gigavatios, un 52% más que el cálculo elaborado en diciembre de 2025. La consultora aclaró que una parte importante de esa capacidad depende de proyectos que aún podrían no completarse.

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Asimismo, el análisis examinó 99 centrales de gas propuestas para abastecer directamente a centros de datos fuera de la red eléctrica general. Si todos esos proyectos se construyeran, las emisiones del sector eléctrico estadounidense podrían aumentar entre 20% y 33%.

Rhodium Group proyectó que las emisiones derivadas del crecimiento del sector se mantendrán por debajo de los niveles de 2024. (Foto: Europa Press)

Por su parte, Rhodium Group planteó una proyección más moderada. La firma de investigación energética calculó que una expansión acelerada de la demanda dejaría las emisiones de 2035 entre 6% y 13% por encima de sus escenarios de base, aunque todavía por debajo de los niveles registrados en 2024.

Qué dijo el CEO de AWS sobre la contaminación de los centros de datos

Garman rechazó que los generadores diésel de respaldo emitan grandes volúmenes de contaminantes. Según afirmó, permanecen inactivos el 99,9% del tiempo y funcionan unas 10 horas al año, sobre todo para las pruebas de mantenimiento exigidas.

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Cuestionó que las subas en las tarifas eléctricas de las comunidades cercanas sean consecuencia directa de los centros de datos. A su juicio, esa acusación busca un “chivo expiatorio”, mientras que el encarecimiento responde principalmente al envejecimiento de redes eléctricas que no están preparadas para una demanda elevada.