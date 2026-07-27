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Nvidia y OpenAI por un centro de datos: el acuerdo sería por 250.000 millones de dólares

Anthropic, Microsoft y Google también están detrás de un campus en Estados Unidos que cambiaría el futuro de la IA

Nvidia y OpenAI negocian un acuerdo que avalaría 250.000 millones de dólares para impulsar un centro de datos de inteligencia artificial en Estados Unidos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Nvidia y OpenAI negocian un acuerdo que avalaría 250.000 millones de dólares para impulsar un centro de datos de inteligencia artificial en Estados Unidos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
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Nvidia y OpenAI están cerca de llegar a un acuerdo que podría transformar la infraestructura para inteligencia artificial en Estados Unidos y el mundo. Según The Wall Street Journal, la empresa de Jensen Huang estaría dispuesta a avalar 250.000 millones de dólares para que los creadores de ChatGPT puedan acceder a su primer centro de datos propio.

Esto le permitiría a OpenAI arrendar y operar un gigantesco campus de centros de datos en el sur de Ohio, actualmente en desarrollo por la filial energética de SoftBank.

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Este proyecto, con un costo estimado de hasta 500.000 millones de dólares, representa la mayor apuesta conocida hasta la fecha en infraestructura dedicada al entrenamiento y despliegue de grandes modelos de inteligencia artificial.

Qué implica el acuerdo y cómo funcionaría

El corazón del posible acuerdo reside en la figura del aval, una garantía financiera que no implica la transferencia directa de fondos, sino el respaldo de Nvidia para asegurar a los prestamistas que OpenAI podrá cumplir con los compromisos derivados del alquiler y la construcción del centro de datos.

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El acuerdo entre Nvidia y OpenAI se apoya en un “credit wrapper” que facilitaría deuda a menor costo para financiar infraestructura de inteligencia artificial.
El acuerdo entre Nvidia y OpenAI se apoya en un “credit wrapper” que facilitaría deuda a menor costo para financiar infraestructura de inteligencia artificial.

Este mecanismo, conocido en el sector como “credit wrapper”, es cada vez más habitual en grandes operaciones tecnológicas donde las empresas jóvenes o sin beneficios, como OpenAI, no cuentan con calificación crediticia suficiente para acceder a deuda en condiciones favorables.

Con el aval de Nvidia, el proyecto ganaría acceso a financiación mediante deuda a tasas más bajas, abaratando el costo del capital y viabilizando la construcción de una infraestructura de 10 gigavatios, una potencia suficiente para abastecer a varios millones de hogares.

El acuerdo contempla que los 250.000 millones de dólares cubran el alquiler y la deuda de construcción, pero deja fuera la compra de chips, para la cual Nvidia discute en paralelo otra línea de financiación que podría sumar hasta 350.000 millones de dólares adicionales.

Esta operación destaca por su enorme escala dentro del sector tecnológico. El proyecto completo, incluyendo los semiconductores que equiparán los centros de datos, podría superar los 500.000 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor centro de datos anunciado hasta el momento.

La garantía de Nvidia cubriría el alquiler y la deuda de construcción del centro de datos, pero dejaría fuera la compra de chips. (REUTERS/Steve Marcus/File Photo)
La garantía de Nvidia cubriría el alquiler y la deuda de construcción del centro de datos, pero dejaría fuera la compra de chips. (REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

El respaldo de Nvidia sería esencial para que la filial de SoftBank, responsable del desarrollo, consiga levantar el capital necesario y reducir los riesgos para los inversores.

La competencia por el centro de datos que quiere OpenAI

El futuro del acuerdo entre Nvidia y OpenAI se enmarca en un escenario de competencia feroz por el acceso a recursos energéticos y capacidad de procesamiento.

OpenAI no es la única interesada en el campus de Ohio: otras empresas como Anthropic, Microsoft y Google también han mantenido conversaciones con las autoridades estadounidenses en busca de asegurar su propio acceso a esta infraestructura.

En la industria de la inteligencia artificial, la obtención de energía y chips de última generación se ha convertido en un auténtico cuello de botella. Las compañías que logren asegurar estos recursos tendrán una clara ventaja competitiva para entrenar y desplegar modelos a gran escala, lo que explica la intensidad de las negociaciones y la magnitud de las cifras que se manejan.

OpenAI compite con Anthropic, Microsoft y Google por asegurar energía y capacidad de procesamiento en el campus de Ohio. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
OpenAI compite con Anthropic, Microsoft y Google por asegurar energía y capacidad de procesamiento en el campus de Ohio. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El acuerdo supondría para OpenAI un cambio de paradigma: sería la primera vez que la empresa actúe como arrendataria directa de un centro de datos, en vez de depender exclusivamente de la capacidad alquilada a proveedores como Microsoft, Amazon y Oracle.

La firma ya ha revisado al alza su previsión de gasto en computación hasta el año 2030, situándola en unos 750.000 millones de dólares, frente a los 600.000 millones calculados a comienzos de año.

A pesar de la magnitud y ambición del proyecto, las negociaciones se encuentran todavía en una fase temprana. Tanto Nvidia como OpenAI y SoftBank continúan ajustando los términos y condiciones, y no se descarta que el acuerdo pueda modificarse o incluso deshacerse antes de su firma definitiva.

De concretarse, la primera fase del campus, con unos 800 megavatios operativos, no estaría lista antes de 2028.

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