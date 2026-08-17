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Qué países lideran en América Latina la expansión de centros de datos: México y Colombia con inversión alta

Estos países atraen la inversión en este sector gracias a su capacidad energética, fuentes de agua y conectividad

En diferentes partes del mundo se implementan data centers para acompañar e impulsar la transformación digital. (Foto: REUTERS/Noah Berger para AWS/Foto de archivo)
En diferentes partes del mundo se implementan data centers para acompañar e impulsar la transformación digital. (Foto: REUTERS/Noah Berger para AWS/Foto de archivo)
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El sector de centros de datos en América Latina experimentó un crecimiento récord en 2025 y mantiene la tendencia en 2026, con Brasil, México, Chile y Colombia posicionados como los principales puntos de inversión y expansión regional.

Según Pedro Romero, oficial de Ciberseguridad de Huawei para América Latina, estos países lideran la instalación, operación y atracción de inversión para la implementación de centros de datos. Ahora ya no depende del tamaño de la economía de la nación sino que se enfoca en su capacidad de suministrar energía, agua y conectividad.

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La capacidad instalada en la región alcanzó 1,1 gigavatios en 2025, según la firma de servicios inmobiliarios y gestión de inversiones, JLL, lo que representa un aumento interanual del 20%.

Por qué Brasil lidera el crecimiento de centros de datos en la región

Según dijo Romero a Bloomberg, Brasil se mantiene liderando en el crecimiento de centros de datos por su capacidad energética, la disponibilidad de agua y una infraestructura de conectividad ampliamente desarrollada.

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Varias ciudades de Brasil lideran el desarrollo de infraestructura digital, gracias a la disponibilidad de energía, agua y conectividad avanzada. (Foto: REUTERS/Adriano Machado)
Varias ciudades de Brasil lideran el desarrollo de infraestructura digital, gracias a la disponibilidad de energía, agua y conectividad avanzada. (Foto: REUTERS/Adriano Machado)

A esta observación se suma el reporte de JLL que destaca que ciudades como São Paulo y Barueri concentran gran parte del stock regional, gracias a inversiones que priorizan la expansión de la infraestructura y el desarrollo de esquemas de respaldo energético.

Cómo México se consolida como destino crucial para la infraestructura digital

México se consolidó en 2026 como uno de los mercados más atractivos para centros de datos en América Latina. El país presenta una infraestructura tecnológica robusta, recursos energéticos disponibles y un espacio cada vez más favorable para la inversión.

Según datos de JLL, la demanda de servicios digitales impulsa la expansión de instalaciones en ciudades como Querétaro, que junto a São Paulo y Barueri, representa el 82% de las entregas de stock regional en el último año.

Filas de gabinetes de servidores con luces indicadoras y cables, con ventiladores grandes en el techo y pequeños ventiladores sobre los gabinetes.
México emerge como polo estratégico para centros de datos, impulsado por la demanda de servicios digitales y la estabilidad regulatoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fortalecimiento de la infraestructura y la mejora de la conectividad han convertido a México en un punto estratégico para operadores internacionales. Romero señaló que el país incrementó su atractivo por la estabilidad regulatoria y la capacidad de soportar nuevos proyectos de tecnología avanzada.

Cuál es la estrategia de Colombia para competir en el sector de los centros de datos

Colombia se posiciona como un mercado de alto potencial en 2026. Según Romero, el país ha logrado avances en la consolidación de un espacio favorable gracias a una matriz energética predominantemente limpia y una ubicación estratégica para la conectividad regional.

El experto aseguró a Bloomberg que “si Colombia sostiene la expansión de su infraestructura eléctrica, garantiza recursos para el crecimiento del sector, amplía sus redes y preserva la estabilidad regulatoria, puede aumentar de forma importante su atractivo para nuevas inversiones en centros de datos”.

En la planta fábrica de Scheneider en Funza (Colombia) se encuentra un centro de datos. (Infobae)
Colombia apuesta por una matriz energética limpia y una ubicación estratégica, factores que incrementan su atractivo para la inversión internacional para centros de datos. (Foto: Infobae)

Qué retos enfrentan Latinoamérica en 2026 al implementar centros de datos

El auge de la inteligencia artificial intensifica la presión sobre las redes eléctricas y la demanda de profesionales especializados. Romero dijo: “en varios países latinoamericanos, la demanda tecnológica crece más rápido que la expansión de las redes de transmisión eléctrica, lo que puede demorar la entrada en operación de nuevos proyectos”.

Américo de Paula, director de AWS para el norte de América Latina y el Caribe, explicó a Bloomberg que el éxito de la transformación digital depende de estrategias nacionales de adopción tecnológica y de la formación de talento especializado. El ejecutivo advirtió que la falta de datos estructurados y la escasez de profesionales en inteligencia artificial son desafíos centrales para la región.

Asimismo, la ciberseguridad ocupa un lugar prioritario. Romero identificó el riesgo creciente de ataques sofisticados contra infraestructuras críticas en la región. Esto obliga a incorporar la seguridad desde la fase de diseño y a fortalecer las capacidades de respuesta ante incidentes.

Interior de un centro de datos futurista con ingenieros en batas blancas, filas de servidores iluminados con gráficos de circuitos y 'TPU', y tuberías de refrigeración con vapor.
La presión sobre las redes eléctricas y la falta de talento especializado destacan entre los principales retos para sostener el crecimiento del sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aporta Amazon Web Services en la transformación digital de Latinoamérica

La estrategia de Amazon Web Services (AWS) complementa el avance de Brasil, México y Colombia en centros de datos, al priorizar inversiones según la regulación, los impuestos y la estabilidad política de cada país.

La compañía revisa de forma permanente dónde expandir su infraestructura, empujada por la creciente demanda de inteligencia artificial y la necesidad de aumentar la capacidad de cómputo.

En 2026, AWS opera centros de datos en Brasil y México, impulsa una inversión de 4.000 millones de dólares en Chile, y prepara la apertura de una nueva zona local en Bogotá, conectada con Estados Unidos para reducir la latencia y mejorar la disponibilidad de servicios.

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