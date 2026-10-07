Amazon elimina una función de Alexa que todavía era usada por sus altavoces Echo: estos son los modelos afectados

Amazon desactiva una función de Alexa en sus antiguos altavoces Echo. (Amazon)

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Amazon eliminó una función de Alexa que permitía controlar mediante comandos de voz la entrada auxiliar de 3,5 milímetros en algunos altavoces Echo antiguos. El cambio afecta a cuatro modelos lanzados entre 2018 y 2020 y significa que los usuarios ya no podrán pedirle al asistente que inicie o detenga la reproducción de una fuente conectada mediante ese puerto.

La decisión no inutiliza la entrada auxiliar. Los propietarios todavía pueden conectar físicamente otros dispositivos al Echo para reproducir audio, pero tendrán que controlar la reproducción directamente desde el equipo conectado. Amazon también recomienda utilizar Bluetooth como alternativa.

La compañía ya comenzó a enviar correos electrónicos a los usuarios cuyos dispositivos están afectados para informarles sobre la modificación.

Amazon le comunicó a sus usuarios que eliminará una función de Alexa que era útil en los antiguos Echo. (Amazon)

Estos son los Echo que pierden la función

El cambio está limitado a cuatro modelos de generaciones anteriores de los altavoces inteligentes de Amazon. Los dispositivos afectados son el Echo Plus de segunda generación, presentado en 2018; el Echo de tercera generación, lanzado en 2019; el Echo Studio de primera generación, también de 2019; y el Echo de cuarta generación, presentado en 2020.

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La medida no afecta a las generaciones más recientes, entre otras razones porque Amazon dejó de incluir el puerto auxiliar de 3,5 milímetros en sus nuevos altavoces Echo.

Hasta ahora, quienes tenían uno de estos dispositivos podían conectar una fuente de audio mediante el puerto auxiliar y utilizar comandos como “Alexa, reproduce desde la entrada de línea” o “Alexa, para la entrada Aux”. Esas instrucciones dejarán de funcionar.

Los dispositivos afectados por Amazon fueron lanzados entre el 2018 y 2020. (Amazon)

El puerto seguirá funcionando de forma manual

Amazon aclara que el cambio afecta al control mediante Alexa y no al funcionamiento físico de la conexión auxiliar.

Por ejemplo, un usuario todavía puede conectar un dispositivo compatible mediante un cable de 3,5 milímetros y reproducir audio a través del Echo. Lo que desaparece es la posibilidad de utilizar comandos de voz para controlar esa fuente.

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Esto significa que la reproducción tendrá que pausarse o detenerse desde el dispositivo conectado. Para algunas personas, el cambio puede pasar prácticamente desapercibido, especialmente si nunca utilizaron Alexa para manejar equipos conectados mediante la entrada auxiliar.

El impacto será mayor para quienes incorporaron el Echo a un sistema de audio y dependían de los comandos de voz para controlar diferentes fuentes.

Alexa no tendrá una función en algunos Echo antiguos, especialmente los que tienen salida Aux.

Amazon propone utilizar Bluetooth

Como alternativa, la compañía recomienda transmitir contenido mediante Bluetooth. Para hacerlo, el teléfono, tableta u otro dispositivo compatible debe emparejarse con el altavoz Echo.

Esta opción permite mantener el control inalámbrico del contenido, aunque modifica la forma en que algunos usuarios habían configurado sus equipos durante años.

La decisión también evidencia cómo las funciones de los dispositivos conectados pueden cambiar incluso después de que hayan sido adquiridos. En este caso, el hardware continúa funcionando, pero una característica vinculada al software y al asistente de voz deja de estar disponible.

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Amazon recomendó a sus usuarios utilizar el Bluetooth para controlar otros dispositivos con Alexa. Foto: The Logistics World

El Echo de cuarta generación fue el último con puerto auxiliar

El modelo más reciente de la lista, el Echo de cuarta generación, llegó al mercado en 2020. Desde entonces, Amazon no ha vuelto a incorporar un puerto auxiliar de 3,5 milímetros en sus nuevas generaciones de altavoces Echo.

Esto hace que la modificación tenga un alcance limitado dentro del catálogo actual de la compañía, pero puede resultar importante para quienes todavía utilizan alguno de estos modelos antiguos.

Los usuarios afectados no necesitan reemplazar inmediatamente su altavoz. La entrada auxiliar continúa disponible y Bluetooth ofrece una alternativa para reproducir contenido. Sin embargo, quienes utilizaban comandos de voz para controlar dispositivos conectados por cable tendrán que modificar su forma de utilizar Alexa a partir de ahora.

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