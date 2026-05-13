Alexa para compras: el nuevo asistente de IA en Amazon que actúa como asesor personal

Alexa para compras (Alexa for Shopping) ya está disponible en Amazon. (Amazon)

Imagina tener un asistente impulsado por IA que conoce tus gustos, tus compras anteriores y te ayuda a encontrar justo lo que necesitas, todo dentro de un plataforma de comercio electrónico como Amazon.

Ahora es posible con Alexa para compras (Alexa for Shopping, en inglés) que llega a Amazon, luego de solo estar disponible en los parlantes enfocados en domótica de la compañía.

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Alexa para compras: el nuevo asistente inteligente de Amazon

Alexa for Shopping es la nueva versión de Alexa diseñada específicamente para comprar en Amazon y otros comercios online.

Alexa for Shopping es una versión de Alexa diseñada para facilitar compras en Amazon y otros sitios online. (Amazon)

Esta herramienta combina el conocimiento de productos, información actualizada de la web y tu historial de preferencias para ofrecer recomendaciones y comparaciones a medida.

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Con esta actualización, los usuarios pueden pedirle a Alexa que los ayude desde la barra de búsqueda principal de Amazon, crear guías personalizadas para grandes compras, comparar productos, revisar el historial de precios de hasta un año y automatizar búsquedas de ofertas y compras recurrentes.

Qué más puede hacer Alexa for Shopping

Alexa for Shopping permite comparar productos directamente desde los resultados de búsqueda, obtener resúmenes generados por inteligencia artificial sobre categorías y artículos, y consultar el historial de precios en cientos de millones de productos.

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Además, los usuarios pueden programar compras rutinarias, recibir alertas de bajada de precio y hasta automatizar la reposición de productos esenciales.

Esta función utiliza datos de productos, información web y tu historial para dar recomendaciones y comparaciones personalizadas. (Amazon)

La experiencia de compra se vuelve aún más personal gracias a la integración con tus conversaciones previas, tus búsquedas y tu historial de compras.

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Por ejemplo, puedes pedir a Alexa sugerencias para un proyecto escolar que discutiste días antes, o recibir recomendaciones de regalos personalizados según los intereses de tus familiares.

Todo esto está disponible tanto en la app de Amazon como en el sitio web, sin necesidad de ser miembro Prime ni de tener un dispositivo Echo.

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Cómo empezar a usar Alexa para compras

Para usar Alexa para compras, solo necesitas actualizar la app de Amazon Shopping o acceder al sitio web y buscar el ícono de Alexa.

Desde ahí, podrás comenzar a interactuar con el asistente para buscar, comparar y comprar productos de manera más rápida e inteligente. No se requiere membresía Prime ni dispositivos adicionales: todos los clientes de Amazon pueden aprovechar esta nueva herramienta sin costo extra.

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Para usar Alexa para compras, basta con actualizar la app de Amazon Shopping o buscar el ícono de Alexa en la web. (Amazon)

Alexa for Shopping marca un salto importante en la personalización y automatización de las compras online, facilitando cada paso y adaptándose a tus necesidades.

Alexa+ llega a España

Alexa+, la nueva generación del asistente de voz de Amazon, ya está disponible en España.

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Se trata de la evolución del asistente virtual de Amazon, diseñada para anticipar necesidades, ejecutar tareas concretas y mantener conversaciones naturales gracias a la integración de modelos avanzados de lenguaje e inteligencia artificial a través de Amazon Bedrock.

Alexa+, la nueva versión del asistente de voz de Amazon, se encuentra disponible en España. (Amazon)

El objetivo es lograr una “inteligencia ambiental”, en la que la tecnología actúe de forma casi invisible para facilitar la vida diaria: desde encender la calefacción antes de llegar a casa, poner la cafetera al despertar, hasta avisar sobre el estreno de un nuevo episodio de una serie favorita, todo de manera automática y adaptada a los hábitos del usuario.

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El sistema permite una interacción más natural, comprendiendo el contexto y expresiones coloquiales.

Principales novedades de Alexa+

Conversaciones naturales.

Tras decir “Alexa” una vez, es posible mantener un diálogo fluido sin repetir la palabra de activación, lo que hace la interacción mucho más humana.

Personalización avanzada.

Alexa+ reconoce las voces de cada miembro de la familia y adapta música, rutinas y respuestas según las preferencias individuales.

El usuario puede seleccionar el estilo de respuesta de Alexa+, como “Breve” o “Chill”, según su preferencia. (Amazon)

Automatización del hogar.

Permite crear rutinas complejas y personalizadas mediante comandos de voz, gestionando luces, temperatura y recordatorios de tareas cotidianas.

Personalidades configurables.

El usuario puede elegir el estilo de interacción de Alexa+, como “Breve” o “Chill”, adaptando el tono y la forma de respuesta del asistente.

Dispositivos compatibles

La mayoría de los dispositivos Echo de última generación son compatibles con Alexa+, aunque algunas funciones avanzadas requieren modelos específicos con cámara, como los Echo Show más recientes.