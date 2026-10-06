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WhatsApp deja sin acceso a algunos iPhone por su versión de iOS: qué hacer para volver a utilizarlo

La medida busca reducir los riesgos asociados con vulnerabilidades presentes en sistemas operativos que ya no reciben las actualizaciones de seguridad necesarias

Conoce cómo funcionan los fondos creados con IA para iPhone.
Conoce cómo funcionan los fondos creados con IA para iPhone. (Foto: El Día)
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WhatsApp comenzó a bloquear el acceso a algunos usuarios que intentan utilizar la aplicación desde dispositivos con versiones desactualizadas de iOS o Android. La medida no requiere instalar una nueva versión de WhatsApp, sino actualizar el sistema operativo del teléfono para cumplir con los requisitos de seguridad que exige actualmente el servicio de mensajería.

El cambio fue reportado por WABetaInfo, que detectó una nueva advertencia que puede aparecer cuando una persona intenta iniciar sesión desde un dispositivo cuyo sistema operativo ya no cuenta con una versión compatible. La misma situación puede presentarse tanto en iPhone como en teléfonos Android.

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WhatsApp impedirá iniciar sesión en sistemas antiguos

La novedad funciona mediante una actualización realizada desde los servidores de WhatsApp. Esto significa que el usuario no necesariamente tendrá que descargar una actualización de la aplicación desde la App Store o Google Play para encontrarse con el cambio.

Cuando WhatsApp detecta que el dispositivo utiliza una versión de iOS o Android que quedó desactualizada, puede mostrar una pantalla con información sobre el problema y las instrucciones necesarias para solucionarlo.

WhatsApp empezará a mostrar mensajes de incompatibilidad en teléfonos con versiones antiguas de iOS y Android.
WhatsApp empezará a mostrar mensajes de incompatibilidad en teléfonos con versiones antiguas de iOS y Android. (WABetaInfo)

La diferencia es importante: el requisito no consiste en actualizar WhatsApp, sino el sistema operativo del teléfono.

Por lo tanto, si aparece esta advertencia en un iPhone, el primer paso será comprobar si existe una actualización de iOS disponible. En Android, el procedimiento consiste en revisar si el fabricante ofrece una nueva versión del sistema para ese modelo.

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Una vez instalada la actualización correspondiente, el usuario podrá volver a intentar iniciar sesión en WhatsApp, siempre que el dispositivo sea compatible con los requisitos mínimos actuales de la aplicación.

¿Qué hacer si WhatsApp no permite iniciar sesión?

Si WhatsApp muestra la advertencia relacionada con la versión del sistema operativo, el procedimiento es relativamente sencillo. En un iPhone, se debe ingresar a Configuración, seleccionar General y después Actualización de software. Allí aparecerá la versión instalada y, si existe una actualización compatible, la opción para descargarla e instalarla.

En un teléfono Android, los nombres de los menús pueden variar según el fabricante. Generalmente, la actualización se encuentra dentro de Ajustes, en el apartado Sistema o Actualización de software.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
Debes actualizar tu télefono para evitar que tu cuenta de WhatsApp sea bloqueada. (Foto: Meta)

Es recomendable realizar una copia de seguridad de la información importante antes de instalar una actualización del sistema operativo. También es conveniente contar con suficiente batería y espacio de almacenamiento.

Si el teléfono ya no permite instalar una versión reciente de iOS o Android, la situación es diferente. En ese caso, el dispositivo podría haber quedado por debajo de los requisitos mínimos establecidos por WhatsApp y no existir una actualización que permita recuperar la compatibilidad.

Por qué WhatsApp exige sistemas operativos actualizados

La razón principal está relacionada con la seguridad. WhatsApp utiliza cifrado de extremo a extremo para proteger el contenido de las conversaciones, pero esta protección no elimina las vulnerabilidades que puedan existir en el propio sistema operativo del teléfono.

WABetaInfo explica que los ciberdelincuentes buscan vulnerabilidades conocidas en versiones antiguas de iOS y Android. Si consiguen comprometer el dispositivo mediante una de ellas, podrían acceder a información antes de que sea protegida por los mecanismos de seguridad de WhatsApp.

Por eso, mantener actualizado el sistema operativo es una medida de protección que va más allá de WhatsApp. Las actualizaciones suelen incorporar correcciones para vulnerabilidades detectadas por los fabricantes y desarrolladores.

WhatsApp empieza a pedir sistemas operativos actualizados. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp empieza a pedir sistemas operativos actualizados. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Una medida que también afecta a Android

Aunque el cambio ha llamado especialmente la atención entre usuarios de iPhone, la advertencia no está limitada a Apple. WhatsApp también puede impedir el inicio de sesión desde dispositivos Android que utilicen versiones consideradas demasiado antiguas.

La medida funciona como una barrera adicional: en lugar de permitir que una persona continúe utilizando WhatsApp en un sistema que ya no recibe las actualizaciones necesarias, la aplicación le solicita primero solucionar el problema.

De esta manera, actualizar iOS o Android no solo permite recuperar el acceso a WhatsApp en los equipos compatibles, sino que también reduce la exposición a vulnerabilidades conocidas del sistema operativo.

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