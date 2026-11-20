Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia y de Abappra

Guardar

Desde Mar del Plata - El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattrono, calificó como “pseudoestabilidad” el esquema económico del gobierno nacional y anticipó que la baja de la inflación, aunque “es un dato”, no impactará positivamente en el sistema productivo ni la calidad de vida de los argentinos.

“La estabilidad macroeconómica es tal si subsiste al crecimiento. Hay estabilidad si la inflación baja mientras sube el salario, se generan empleos y la economía crece. Estabilidad con caída de la actividad no exportadora, destrucción del empleo y destrucción de empresas no es estabilidad”, señaló Cuattromo ante la prensa tras inaugurar el 5.° Congreso Federal de Abappra (Asociación de Bancos Públicos y Privados) que se celebró hoy en Mar del Plata. Abappra, presidida por Cuattromo, es la entidad que agrupa a los bancos estatales y cooperativos de la Argentina.

PUBLICIDAD

Para Cuattromo, “la macroeconomía no se agota en el precio del dólar y el tipo de cambio. Entonces, mi punto es que en la Argentina no tenemos un esquema estable. Tenemos una pseudoestabilidad basada en restringir y subutilizar recursos productivos, que tiene que ver con la política fiscal y monetaria”, aseguró.

Ese escenario, explicó, tiene una consecuencia que deteriora la inversión, porque si no hay dinamismo en la actividad, la inversión no crece: “Este esquema es malo como proyecto de crecimiento a largo plazo”, aunque frene la inflación. No hay un indicador que demuestre que la inversión se mueve en la Argentina. Todo demuestra que la inversión viene ajustándose hace mucho tiempo”.

PUBLICIDAD

Con respecto a la baja del índice de inflación ocurrida a lo largo del actual gobierno, el funcionario señaló que el programa económico trajo más consecuencias negativas que beneficios: “Este es un programa sumamente costoso y por lo tanto ineficiente, aunque es un dato que la inflación mensual es más baja de la que era antes. Pero el costo en términos de actividad, empleo, condiciones de vida y salud mental de nuestra población demuestra que ésta es la vía que no había que tomar”.

El rol de la banca pública

En la inauguración del Congreso, el presidente del Banco Provincia y de la Abappra destacó que “la estabilidad económica es una condición necesaria pero no suficiente”. Ante un auditorio integrado por directivos de bancos provinciales y otras entidades del sistema financiero, Cuattromo aseguró que “una economía puede exhibir orden en algunos de sus principales indicadores y al mismo tiempo no generar inversión, no crear empleo, no generar oportunidades. Hoy quienes viven desde su trabajo en la Argentina atraviesan un momento particularmente difícil”.

PUBLICIDAD

Para Cuattromo, el debate sobre lo que deben hacer los bancos “no puede limitarse a la eficiencia o a la rentabilidad” y debe abordar el desarrollo y el vínculo con los sectores productivos. “Nuestras entidades nos cuentan que a diario hay pymes con crecientes dificultades para sostener su actividad, comercios que registran caídas en sus ventas, productores que postergan inversiones y familias que recurren al endeudamiento, cuando pueden, para afrontar gastos corrientes”.

Repasó los datos de morosidad del sistema financiero y dijo que los bancos públicos “cuando las condiciones financieras se endurecen, nuestros bancos tienen una transformación especial”, a la vez que recordó que entre las billeteras virtuales y los proveedores no financieros de crédito, la mora es “considerablemente más alta”.

PUBLICIDAD

“Son cifras que nos preocupan, porque detrás de esta situación de mora hay una familia, una empresa o un productor que atraviesa un momento muy difícil. Nuestros bancos trabajan todos los días para ofrecer alternativas de regularización y refinanciación que permitan recuperar la capacidad de pago”, dijo.

Los bancos deben actuar “en forma contracíclica pero sin perder la solvencia”, acompañando a la producción y al trabajo y sin creer que “la rentabilidad sea el único objetivo”, afirmó.

Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia y de Abappra

El titular de Abappra afirmó que el desafío tecnológico que tienen por delante los bancos, con la inteligencia artificial y la llegada del open finance, trae una competencia con una velocidad inédita que no debe perder el foco: “Tenemos que usar la tecnología para entender mejor a las personas y a las empresas, decidir mejor y ampliar el acceso al financiamiento. Ser más eficientes, pero también, fundamentalmente, ser más cercanos. Como nos recuerda el Papa León XIV, la tecnología debe estar siempre al servicio de las personas”.

PUBLICIDAD

Y dejó una advertencia para el modo en que deben competir los bancos frente a la competencia del mundo fintech. “Hay que pasar desde una banca digital hacia una banca inteligente. No alcanza con digitalizar procesos”, afirmó.

También se refirió a los aspectos normativos, en el que los bancos de Abappra deben “participar activamente en la discusión por el uso regulatorio”. Enfatizó que “la innovación necesita reglas claras, competencia equilibrada y protección de las personas y de sus datos”.

Con respecto a los planes para Abappra, el directivo señaló que espera profundizar la articulación de proyectos con otras entidades con las que existe “una mirada compartida para ayudar al desarrollo de los sectores productivos”. Mencionó la agenda que lleva adelante con la Corporación Federal de Inversiones (CFI) y las oportunidades que explora con instituciones internacionales como la CAF, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) y la Asociación Latinoamericana de Instituciones para el Desarrollo (ALIDE), que desde el año pasado también es presidida por Cuattromo.

PUBLICIDAD