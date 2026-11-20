Juana Rodas Cálix, de 60 años, y Melissa Manuela Ramos Rodas, de 18, enfrentan acusaciones por presunta asociación terrorista. (Foto: Cortesía)

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Un juez con jurisdicción nacional dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra la madre y la hermana de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, señaladas por el presunto delito de asociación terrorista en perjuicio del orden público y el Estado de Honduras.

Las imputadas fueron identificadas como Juana Rodas Cálix, de 60 años, y Melisa Manuela Ramos Rodas, de 18, quienes permanecerán recluidas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, en Támara, mientras continúa el proceso penal.

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La resolución se adoptó al concluir la audiencia inicial, luego de que el juez considerara que los elementos probatorios presentados por las partes procesales reflejaban indicios racionales mínimos para continuar con la causa.

De acuerdo con lo expuesto durante las diligencias judiciales, ambas mujeres estarían vinculadas con una estructura criminal que opera en la zona sur del departamento de Yoro, identificada como el Cártel del Diablo, cuyo presunto líder es su familiar Esteban Gumercindo Ferrera Rodas.

La madre y hermana de Esteban Ferrera Rodas fueron capturadas durante un allanamiento en la aldea Chilindrones, Sulaco, Yoro. (Foto: Policía Nacional)

Las investigaciones policiales señalan que las imputadas presuntamente desempeñaban funciones de apoyo logístico para la organización, mediante el suministro de alimentos y víveres, entrega de información y facilidades para el traslado de drogas.

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Sin embargo, ambas rechazaron los señalamientos durante su captura. La madre del supuesto narcotraficante manifestó: “Jamás le hice comida”, mientras que su hija aseguró: “Yo ni lo conozco”.

Audiencia preliminar será en diciembre

Con la resolución judicial, las dos mujeres continuarán bajo prisión preventiva hasta que se desarrolle la siguiente etapa del proceso. La audiencia preliminar quedó programada para diciembre, cuando las partes deberán continuar con la presentación de sus argumentos y elementos probatorios.

La causa judicial también involucra a otras 26 personas que fueron sometidas previamente a la justicia en dos grupos: inicialmente 20 presuntos integrantes de la estructura criminal y posteriormente otros seis señalados de formar parte de la organización.

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Las autoridades investigan si las dos mujeres brindaban apoyo logístico a la estructura criminal conocida como el Cártel del Diablo. (FOTO: Tu Nota)

En total, 28 personas figuran como imputadas en este expediente, según la información proporcionada por las autoridades judiciales.

La investigación busca establecer las responsabilidades individuales de los acusados y determinar los posibles vínculos de cada uno con las actividades atribuidas al denominado Cártel del Diablo.

Supuesto mensaje de “El Diablo” exige liberar a sus familiares

La resolución contra las dos mujeres se conoce después de que circulara un supuesto audio y video atribuido a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, en el que cuestiona las acusaciones contra su madre y hermana y exige su liberación.

En la grabación, el supuesto narcotraficante también lanza advertencias contra las autoridades y agentes policiales, al tiempo que asegura que no tiene intención de entregarse.

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La Policía Nacional mantiene una recompensa de cinco millones de lempiras por información que permita localizar a alias El Diablo. (Foto: cortesía)

El material audiovisual contiene amenazas dirigidas a los cuerpos de seguridad y podría ser objeto de análisis pericial para establecer su autenticidad y procedencia.

Ferrera Rodas es uno de los hombres más buscados por las autoridades hondureñas. La Policía Nacional ofrece una recompensa de cinco millones de lempiras, equivalentes a aproximadamente US$190.000, por información que permita localizarlo.

Mientras continúa la búsqueda del presunto cabecilla, su madre y hermana permanecerán bajo prisión preventiva y deberán enfrentar la siguiente etapa del proceso judicial en diciembre.