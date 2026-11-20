Mauro Icardi y Martín Migueles no pueden estar en el mismo lugar (Instagram)

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El viernes 6 de noviembre la casa de los Sueños se convirtió en el escenario de un nuevo escándalo que involucra a Wanda Nara y Mauro Icardi. Luego de que la hija mayor de la expareja denunciara a su padre de haberla golpeado, Wanda y Martín Migueles, su actual pareja, se presentaron en la propiedad para ver a la noche y allí se dieron una serie de cruces: el primero entre Nara y la China Suárez, actual pareja de Icardi, y un segundo cruce entre Mauro y Migueles.

Ante esto, el delantero, por medio de su nuevo abogado Francisco Oneto, presentó un pedido ante la justicia para que la pareja de su exmujer no se pueda acercar a él y, finalmente, luego de que se lo negaran una primera vez y apelara la decisión, consiguió una resolución positiva de la justicia. El futbolista obtuvo una orden judicial que le prohíbe a Martín, acercarse a menos de 100 metros de su persona y a menos de 300 metros de su domicilio en el barrio La Isla de Nordelta, partido de Tigre.

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“Resuelvo: I. ORDENAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS PRECAUTORIAS Y PROTECTORIAS, a saber: 1. IMPONER al Sr. Martín Miguele la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros del Sr. Mauro Emanuel Icardi; 2. IMPONER al Sr. Martín Miguele la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros del domicilio del Sr. Mauro Emanuel Icardi, sito en el Barrio La Isla, Lote..., localidad de Nordelta, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, como también de cualquier lugar donde aquel pudiera hallarse o mudar su lugar de residencia”, dice el documento al que logró acceder Teleshow.

Icardi consiguió, luego de la pelea que tuvo semanas atrás, una orden de alejamiento contra Migueles

Este sigue: “3. IMPONER al mentado Miguele la prohibición de mantener contacto con el nombrado Icardi, sea por cualquier medio y/o vía (vgr. personalmente, vía telefónica, mensajería instantánea, redes sociales, terceros, entre otros”. Cabe destacar que el personal trainer actuaba como enlace entre el delantero y su expareja, además de estar autorizado a ingresar al barrio privado para retirar a las niñas cuando permanecen a cargo de su padre.

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El documento especifica la cantidad de días por las que la medida estará vigente esta perimetral: “Las medidas regirán por un plazo de 45 días corridos a partir de la notificación efectiva a Migueles. El documento advierte expresamente que, en caso de incumplimiento, el denunciado podría incurrir en el delito de desobediencia”.

El origen del conflicto se remonta a esa misma tarde del viernes 6 de noviembre, cuando la hija mayor de Icardi y Nara —de 11 años— llamó a su madre para decirle que el futbolista la había golpeado. La denuncia desencadenó un operativo policial en la propiedad y la llegada de Migueles al lugar, donde quedó registrado en audio un tenso cruce con el delantero frente a efectivos policiales.

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En el intercambio, que el propio Icardi grabó con su celular y luego aportó como prueba en la fiscalía de Tigre, Migueles tomó la iniciativa: “Vos harías lo mismo. ¿O no? Ahí está”, le dijo al futbolista. Icardi respondió con calma: “A que vaya a hacer la denuncia, que venga con una orden del juez. Con la orden del juez, se la entrego”.

El cruce entre la actual pareja de Wanda Nara y el futbolista se dio en medio del operativo policial que se llevó a cabo el viernes por la tarde en la "Casa de los Sueños"

La tensión escaló de inmediato. “Yo soy un pibe grande, a mí no me faltes el respeto. Dame bola. No tenés para arrancar conmigo, bobo. Yo no soy L-Gante, yo no soy Maxi López. Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más. Yo te rompo la boca”, amenazó Migueles. Los policías intervinieron para contener la situación —“Pará, pará, pará, pará“— mientras Migueles insistía: “Yo te aviso. De verdad, no tenés para arrancar, amigo”.

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Tras varios intentos de los efectivos por calmar los ánimos, Migueles continuó: “Yo me quedo acá. Donde te cruce te vas a tener que parar, hermano. Parate de una vez”. El cruce siguió con una provocación directa: “Yo me voy a pelear, en una de esas me ganás”, dijo Migueles. “¿Te animás?”, retrucó. Icardi cerró el intercambio con un escueto: “Listo. Bueno, la nena se queda”.

El futbolista se dirigió entonces a los policías y expuso su versión ante los testigos presentes: “Están ustedes de testigo que la nena dijo, y está la del Ministerio Público Tutelar, que habló por teléfono, que mintió. Lo dijo porque se quería ir y que tenía una juntada con un amigo y le dijo a la madre que la iba a buscar”. Migueles cerró el audio con una acusación directa: “A una nena le pegás, a una mina. No estás para pelear conmigo, cagón”. Fue ese registro el que sirvió de sustento para el pedido de restricción que, tras ser rechazado en primera instancia y luego apelado, derivó en la orden judicial que hoy le impide a Migueles acercarse a Icardi.

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