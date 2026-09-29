Actualización urgente en iPhone: Apple corrige falla de seguridad que puede usarse en ciberataques

Apple lanzó un parche para corregir una falla de seguridad presente en iOS 26, iPadOS 26 y macOS 26. REUTERS/Tingshu Wang

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Apple corrigió una vulnerabilidad de seguridad en iOS 26, iPadOS 26 y macOS 26 que, según la compañía, “podría haber sido explotada” en ataques dirigidos contra usuarios específicos.

La actualización para iPhone y iPad, identificada como iOS 26.7.1 y iPadOS 26.7.1, fue publicada el 28 de septiembre de 2026.

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Apple indicó que el fallo afectaba a versiones de iOS anteriores a iOS 27 y que pudo haber sido utilizado en un “ataque extremadamente sofisticado” contra objetivos concretos.

La vulnerabilidad está registrada como CVE-2026-86950 y fue detectada por Meta Product Security. Apple no divulgó detalles sobre posibles víctimas ni sobre los responsables de una eventual explotación.

El problema afectaba a dispositivos que funcionaban con sistemas anteriores a iOS 27. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

El problema se encontraba en CoreGraphics, el componente encargado de procesar gráficos e interfaces visuales en los dispositivos. De acuerdo con Apple, el procesamiento de un archivo manipulado con fines maliciosos podía permitir la ejecución de código arbitrario.

Qué corrigió Apple

Apple solucionó un problema de escritura fuera de límites mediante una comprobación de límites mejorada. Este tipo de falla puede producirse cuando un programa intenta escribir datos fuera del espacio de memoria asignado.

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Según TechCrunch, la vulnerabilidad podía comprometer dispositivos que aún utilizan versiones de iOS 26, iPadOS 26 y macOS 26. La compañía señaló que los equipos con iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27 no estaban afectados por este error.

La vulnerabilidad estaba localizada en CoreGraphics, el sistema que procesa elementos gráficos en los dispositivos. REUTERS/Tingshu Wang

La corrección llega después de otro parche de seguridad publicado este mes para la vulnerabilidad CVE-2026-86869. Ese fallo podía activarse a través de un mensaje de iMessage especialmente diseñado, sin que la víctima necesitara abrir un enlace o interactuar con el contenido.

Qué modelos de iPhone son compatibles con la actualización de iOS

La actualización iOS 26.7.1 está disponible para el iPhone 11 y modelos posteriores. También pueden instalarla los iPad Pro de 12,9 pulgadas de tercera generación y posteriores, los iPad Pro de 11 pulgadas de primera generación y posteriores, los iPad Air de tercera generación y posteriores, los iPad de octava generación y posteriores, y los iPad mini de quinta generación y posteriores.

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Apple solucionó una escritura fuera de los límites de memoria mediante controles de seguridad adicionales. REUTERS/Tingshu Wang

Apple publicó el parche como parte de sus actualizaciones de seguridad para corregir la vulnerabilidad detectada en CoreGraphics. La empresa no detalló cuántos dispositivos pudieron haber sido comprometidos ni quiénes habrían explotado el error.

Los usuarios que permanezcan en versiones anteriores de iOS 27 deben instalar la actualización de seguridad disponible para su dispositivo, dado que Apple reconoció que recibió un informe sobre una posible explotación del fallo en ataques dirigidos.

Cómo actualizar la versión de iOS de un iPhone

Para actualizar el iPhone a la versión más reciente de iOS, primero realiza una copia de seguridad en iCloud o en una computadora. Luego, conecta el dispositivo a una red WiFi y a la corriente. Abre Configuración, ingresa en General y selecciona Actualización de software.

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Para actualizar un iPhone, hay que ingresar en Configuración, seleccionar General y tocar Actualización de software. REUTERS/Jeenah Moon

El sistema mostrará la versión instalada y las actualizaciones disponibles. Si aparece una nueva versión, toca Descargar e instalar y sigue las indicaciones en pantalla.

Es posible activar las actualizaciones automáticas desde ese mismo menú para que el iPhone descargue e instale versiones durante la noche mientras está cargando y conectado a WiFi.

Qué características tienen los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max

Los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max incorporan el chip A20 Pro, una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura variable y un sistema de refrigeración por cámara de vapor.

Ambos conservan cámaras traseras de 48 megapíxeles y suman controles manuales para fotografía y video, incluida la velocidad de obturación.

El Pro tiene una pantalla OLED de 6,3 pulgadas, mientras que el Pro Max alcanza las 6,9. Los dos ofrecen ProMotion de hasta 120 Hz, una Dynamic Island más pequeña y una cámara frontal de 18 megapíxeles. El modelo Max añade mayor autonomía por su batería más grande.

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