Habló el abogado de "Pity" después del veredicto: "Se lo tomó bien", contó Sebastián Queijeiro

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Después de conocer la condena a 12 años de prisión por el asesinato de Cristian “El Gringo” Díaz, “Pity” Álvarez recibió la visita de su abogado Sebastián Queijeiro en la clínica psiquiátrica donde permanece internado. El defensor fue hasta el establecimiento de Castelar acompañado por la hija y la hermana del músico, además de la abogada Luciana Comerci, para comunicarle personalmente el resultado del juicio.

Había preocupación por cómo podía reaccionar, pero el encuentro terminó con una sorpresa: el cantante le entregó una nota manuscrita en la que celebraba “un triunfo”.

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La visita se produjo este viernes, después de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 anunciara la sentencia y dispusiera que Álvarez cumpla la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario. El músico no se había conectado para escuchar el veredicto por Zoom y, debido a su internación involuntaria, tampoco tiene acceso habitual a las noticias.

Sebastián Queijerio fue hasta la clínica de Castelar acompañado por la hija (Blondie) y la hermana del músico (Silvina), además de la abogada Luciana Comerci, para darle la noticia del veredicto a "Pity"

“La verdad, estábamos muy preocupados porque, con la abstinencia y su situación, nos preocupaba cómo se lo iba a tomar. Incluso los médicos”, contó Queijeiro a la salida de la clínica Solar Colonial.

El abogado explicó que pudieron ingresar durante el horario de visitas y conversar con “Pity” sobre la resolución judicial.

“Estaba al tanto. Me hizo una notita muy emotiva que no me la esperaba. Se lo tomó bien porque en estos lugares, por su situación de salud mental, no tiene acceso a las noticias y él solo tenía acceso a comentarios que le llegaban que no eran buenos”, explicó Queijeiro en diálogo con TN.

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Los integrantes del Tribunal Oral N° 29 (desde la izquierda): Juan María Ramos Padilla, Gustavo Goerner (presidente) y Hugo Navarro (Foto/Adrián Escandar)

La carta que le escribió a su abogado

Uno de los momentos más significativos de la visita fue cuando Queijeiro recibió el mensaje que Álvarez había escrito para él. El abogado, que mantiene una relación profesional y de amistad con el cantante desde hace 15 años, reconoció que el gesto lo sorprendió.

“Yo llegué y él me había hecho una nota muy cortita, pero significativa. Él lo tomó como un triunfo. Para mí no porque vamos a recurrir y vamos a ir por la legítima defensa”, contó.

El papel contenía una frase dedicada al vínculo entre ambos: “Un triunfo más para la dupla ‘Pity’-Seba”. Álvarez lo firmó y colocó la fecha de este viernes, 20 de noviembre.

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"Un triunfo más en la dupla 'Pity'-Seba", decía la carta que le escribió el músico a su abogado y amigo, Sebastián Queijeiro

El músico interpretó la decisión de los jueces como un resultado favorable, especialmente porque el tribunal dispuso que pueda cumplir la condena bajo arresto domiciliario, en lugar de regresar a un establecimiento penitenciario.

Sin embargo, Queijeiro diferenció la reacción de su defendido de la postura que mantendrá junto a su colega Javier Baños. “Obviamente vamos a recurrir y seguir con las nulidades y la legítima defensa”, adelantó.

Durante el juicio, la defensa había solicitado la absolución de Álvarez al sostener que actuó en legítima defensa cuando le disparó a Díaz, el 12 de julio de 2018, en el barrio Samoré de Villa Lugano. La Fiscalía, en cambio, había pedido una pena de 18 años y seis meses de prisión.

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El músico junto a sus abogados Sebastián Queijeiro y Luciana Comerci en una de las tantas audiencias del debate a las que asistió de manera presencial (Foto/Maximiliano Luna)

Sobre el futuro del cantante, Queijeiro aclaró que el arresto domiciliario no será inmediato. “Todavía no tenemos los fundamentos y no va a haber domiciliaria hasta que no termine la internación”, explicó.

Además, señaló que en febrero está prevista una pericia sobre la capacidad jurídica de Álvarez en el expediente civil. “(La internación) se podría extender porque la pericia es clave y podrían trasladarlo a otra institución donde ya ha estado él y donde entendemos que va a estar más cómodo porque acá no está bien”, sostuvo.